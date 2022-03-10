MHK bu sorulara yanıt vermeli

1- Kadrodan çıkarılanların hakemleri hangi kriterlerle bitirildi?

2- Tecrübeliler dışında gençlerin gönderilme gerekçesi nedir?

3- Halihazırda şans bulan isimler 2. veya 3.etapta kurban olabilirler mi?

4- İsimlerin seçilmesi hangi referanslara göre gerçekleştirildi?

Türtk hakemlik tarihinin “KARA GÜNÜ” 8 Mart’tı. 13 hakem izahsız, gerekçesiz, yapılandırma adı altında ihraç edildi. Bu kararda imzası bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, “Yıprananlar olması ve gençleştirmenin devamı olarak” değerlendiriyor bu operasyonu. Ama bu operasyonla ilgili bunun sorular hâlâ yanıt bulmadı. Onları bir kez de ben yineleyeyim:

· Kadrodan çıkarılan isimlerin gerekçesi nedir? Hangi kriterlerle hakemlikleri bitirildi?

· Tecrübeli isimler dışında, genç hakemlerin de gönderilme gerekçesi nedir?

· Halihazırda az şans bulan pek çok isim de 2. etap ve 3. etap çalışmalarınızın kurbanı olabilir mi?

· İsimlerin seçilmesi hangi referanslara göre yapılmaktadır?

· Kulüpler Birliği’nin haberlerinin olmadığına dair basın açıklaması konusunda ne düşünüyorsunuz?

· David Elleray’ın raporu ne zaman yayınlanacak? Türkiye Futbol Federasyonu’nun hakem konusundaki tam yetkili danışmanı olduğuna göre bu infazlarla ilgili görüşü nedir?

AKŞAM DÜDÜK ÇALMA GECE İHRAÇ KARARI

Dünden bu yana radyo programlarından sosyal medyaya kadar hakemlere yaftalananların neler olduğuna hiç baktınız mı? “Bu hakemler maç mı satmış, yolsuzluk mu yapmışlar, ahlaksızlık mı yapmışlar, yoksa FETÖ ile bağlantıları mı çıktı?” gibi ardı arkası kesilmeyen ithamlara maruz kaldılar. Pazartesi gecesi maç yöneten hakemler, uyandıklarında hakemlikten atıldıklarını öğrendiler.

FIRAT AYDINUS'A RİCA EDİP SONRA GÖNDERDİLER

Şampiyonlar Ligi’nde maça gidecek olan ve Dünya Kupası için atletik teste davet edilen Çakır gibi bir marka; 25 yıldır camiaya hizmet eden, derbilerin vazgeçilmezi ve zor maçların hakemi, her MHK döneminin kurtarıcılarından ve rica minnet hakemliğe devam etmesi istenen Aydınus’a bir kelam edilmeden veda edildi. Gençleşme adına geçen sezon derbi bile yönettirilen Tugay Kaan Numanoğlu, bugün hakem değil! VAR koçu olacağı söylenip VAR’dan uzaklaştırılan Hakan Ceylan... Mert Güzenge, Bahattin Şimşek ve diğerleri.

VAR KADROSUNDA 3 HAKEM YOK EDİLDİ

VAR kadrosundaki 3 hakemin yok edilmesi, Ali Palabıyık ve Abdulkadir Bitigen’in aylarca kızağa çekilmesi, gündem dahi değilken Rizespor Başkanı Tahir Kıran’ın “Çakır’ı bir daha maçlarımıza kimse veremez. Takımı sahadan çekerim. Çakır, Türk futbolundan gitmelidir” açıklamaları... Hepsi, 8 Mart’ta yaşanan skandalın hazırlık parçaları olarak karşımızı çıkıyor. Hatta TFF 1. Lig Kulüpler Birliği toplantısında kulüp başkanlarının Servet Yardımcı’ya hakemleri rahat bırakması minvalindeki açıklamaları da kayıtlarda.

TÜRK HAKEMLİĞİ BUGÜNLERİ UNUTMAYACAK

· Tepkiler Mete Kalkavan ile sınırlı kalmayacak gibi. İsimleri bende saklı hakemler bu operasyona karşı yasal haklarını kullanmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. FIFA ve UEFA nezdindeki girişimlere ek olarak dava açma haklarını da saklı tutuyorlar. Bununla birlikte bu hafta sonu maçlarda hakemlerin ne gibi bir tepki vereceklerini de merakla bekliyorlar. Kısacası önümüzde çok hareketli günler var.

· MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun basın toplantısıyla operasyona açıklık getireceği konuşuluyor. Hangi gerekçelerle hakemleri ihraç ettikleri açıklaması bekleniyor. Şaibe ile yaftalanan hakemleri bu açıklamalar tatmin eder mi? Hiç sanmıyorum.

PROTESTO EDEN KALKAVAN SEZON SONUNA KADAR YOK

· Son yıllarda MHK yönetimlerinde yer almış pek çok isim dahil olmak üzere hakemler ve gözlemciler 8 Mart darbesinin ne zaman geleceğine dair beklenti içindeydi. Keyfiyet ve güç gösterisi barındıran bu uygulamaya çok değerli ve önemli bir tepki Mete Kalkavan’dan geldi.

· MHK’nın bu kararının ardından duruş gösterip, sezon sonuna kadar maçlara çıkmama kararı aldı. Yıllarca bu kadrodaki isimlerle birlikte çalışan Yunus Yıldırım, Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi’nin MHK’da kalıp kalmayacağı da merak konusu.