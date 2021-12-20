Larin’in pozisyonu penaltı değil karar yanlış

Larin’in pozisyonunda penaltı kararı doğru mu?

Larin-Rossi mücadelesinde iki oyuncu neredeyse yapışık derecede birbirine yakın ve topa müdahale arzusundalar. Top, Rossi’den sekerek Larin’in eline geliyor. En önemli kriterlerden biri, her şeyden önce “beklenmedik top” olması. Rossi’ye markajda bulunmaya çalışan Larin’in elleri vücuda yakın ve rakibini savunma refleksiyle doğal konumda. Larin’in elini hatalı kullanması da söz konusu değil. Yanlış karar.

VAR penaltı kararına karışmalı mıydı?

Protokolün tartışıldığı en önemli noktalardan biri “elle oynamalar”. Protokol, “Faullü müdahalenin şiddeti, ofsaytta oyuna müdahale, elle oynama yorumları” kararlarını subjektiflik barındıran olarak tanımlıyor. Dolayısıyla açık ve bariz kasıtlı bir elle oynama yoksa protokole göre VAR direkt müdahale edemiyor. Kısacası, top ele çarptıysa “VAR’a karışma” diyor.

Hakem, verdiği karar için elbette VAR ile istişarede bulunuyor ve ne gördüğünü anlatıyor. Hakemin görmediği farklı bir ihlal yoksa ve gördüğü şekliyle subjektif yorumuna VAR tavsiye veremez.

ACIMASIZLIK iÇEREN ŞiDDET YOK: SARI

Necip Uysal’ın sakatlık yaşadığı pozisyonda Mesut Özil kırmızı kart görmeli miydi?

Mesut’un Necip’in diz kapağına müdahalesinde acımasızlık içeren bir şiddet söz konusu değil. Faul ve sarı kart olmalıydı.