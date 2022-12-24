Kulüplere verilecek cezalar can yakacak mı?

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MHK’ların kriz dönemlerinin demirbaşı Sabri Çelik’in kaderinde gemiyi bir şekilde limana yanaştırdıktan sonra teşekkür edilip uğurlanmak olurdu. Mehmet Büyükekşi döneminde ise kadro kendisinin olmasa da sezona başlama fırsatı yakaladı. Lakin bu kez bambaşka bir sınavla karşı karşıya. TFF’nin basın toplantılarından görünen tablo net. Hakemlikle ilgili kararlarda ‘Fahri MHK Başkanı’ gibi davranan sayın TFF Başkanı’nın ve danışmanlarının yap-boz projelerinin onay makamı oldu. Camianın ağır ağabeylerinden biri olarak ne kadar tahammülü olacak merak ediyorum.

DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN UYGULAMALARDAN 'U' DÖNÜŞÜ

· VAR kadrolaşması: Her hafta en üst 2 ligimizde 36 VAR/AVAR görev yapıyor. Aynı haftada birden çok görev alanları hesaba katarsak VAR’ın sağlıklı yürümesi adına en az 18 isime ihtiyaç hasılken 12’yle yola çıkıldı. Aynı isimler doğal olarak aynı takımlarla çok fazla haşır neşir oldu. Tartışmalar arttı.

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· Yabancı VAR: “Saha ile VAR kadrosu ayrı olacak” inadının yanlış olduğu, yabancı VAR arayışından eli boş dönülünce anlaşıldı. FIFA VAR kadrosundaki Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen’in nihayet görev almalarına karar verildi. TFF 1’de de A klasmanı hakemlerden VAR atamaları yapılacak. Süper Lig VAR’ları artık haftada 1 kez görev alacak.

· Yabancı Hakem: Kulüplerin baskısına ve polemiklere dayanamayıp yabancı hakem sevdasıyla yola çıkıldı, “Erasmus” modeliyle hakem değişimi projesinden vazgeçildi, ülkelerden karşılık bulunamadı.

· TV Gözlemcisi: Avrupa kupalarındaki “evden” izleyen TV gözlemcisi uygulaması, Riva’da cep telefonları da ellerinden alınacak şekilde başlatıldı. Camiaya yıllarca hizmet eden isimlere güvensiz bir yaklaşım sergilendi. Ulaşım ve konaklama masrafı da cabası. Bu yanlıştan da dönüldü, evden yapılmasına karar verildi.

2 YENİ 'GERİ DÖNÜŞÜMLÜ' PROJE DAHA

· AVAR’a uzatma süresi tutturma: AVAR, VAR’ın yardımcısı. Kritik kararlar açısından izleyen 2. göz. Kritik pozisyon olursa, VAR tekrarını izlerken AVAR devam eden maçta yeni pozisyonları kaçırmamakla sorumludur. Protokoldeki ana amaç VAR ile birlikte açık ve bariz hatalardan maçı korumaktır. Bu odağı bırakıp AVAR’a süre tutturmak ancak bizde olur. Muhtemelen sayın başkanın danışmanları, “O kadar para kazanıyorlar, süreyi de tutuversinler” diye akıl vermiş olabilir. 1990’larda istatisyen hakem uygulaması vardı. Genelde amatör hakemlerden seçilir, Süper Lig maçlarına gider, hakem odasını ve maç atmosferini teneffüs eder, istatistik tutardı. Hem gelecekteki rüyasına hem maça katkısı olurdu. Dünyada benzeri olmayan AVAR’ın uzatma süresi belirleme işgüzarlığı yerine İstanbul’da alt liglerde bu işi yapabilecek çocuklara güzel motivasyon olur. Ligler bugün başlıyor. Uzatma sürelerinde hangi hassasiyetler olacağı ve nasıl hesaplanacağına dair bir kılavuz paylaşıldı mı? Hayır

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Gözden Kaçmasın 2023 yılında FIFA kokartı takacak hakemler açıklandı Haberi görüntüle

İNSANA GÜVENMİYORLAR

· Hakem Atama Sistemi: Başkanların katılımıyla atama yapıldı. Şeffaflık adına nirvana noktadayız. En başından belirttiğim gibi, insana güvenmeyen kulüpler teknolojiyle iknaya çalışılıyor. Birkaç hafta geçsin, “41 kritere göre hakem belirleme” sistemine yine laf edecekler. Futbolumuzun ekonomisi, kulüp yönetimleri, tribünler, milli takımlar, alt yapı, izlenebilirlik, seyirci sayısı, güvenlik, fair play gibi major konular TFF’nin önceliği olmalı. Sayın Başkan, 6 aylık değerlendirme toplantısında, “özlenen futbol ikliminin, kalitesinin ve değer yaratan ekonomisinin tesis edilebileceğine inandığınızı” belirttiğiniz sözler dönüp dolaşıp hakemliğe saplanıyor. Ağustostaki seminerde, “Öncelikle kulüpleri düzeltmek gerekir, yapabilecek miniz?” soruma karşılık Büyükekşi, “Sabrımızı zorlamasınlar yoksa gerekeni yaparız” cevabını vermişti. Zamanı geldi, hakemlere saldırılar, maç önü-sonu konuşmalar cezalandırılacak. Önemli olan kısmı; can yakacak mı sayın Başkan bu cezalar? Kulüplere hakemliğin yatak odasını ardına kadar açtınız, karşılığında da kulüpler ağır bir yaptırımı hak ediyor öyle değil mi

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LÜTFEN DİKKAT SAYIN BÜYÜKEKŞİ

TFF Başkanı kürsüye vurarak konuşma adetinden vazgeçmeli: Ağustos seminerinde, “Kimse benden hakem isteyemez!” sözleriyle kürsüye vurarak konuşan TFF Başkanı Büyükekşi, yanlış anlaşıldığını belirterek Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den özür dilemişti. Kürsüye vurma geleneği, MHK’nın yeni seminerinde de sürdü. “İkinci yarıda maçlarda büyük hatalar istemiyorum. Hata yapanlara yaptırım uygulanacak” minvalinde konuşmasında da kürsüye ısrarla vurmaya devam etmiş. Her defasında “kurumsallık” kavramına dikkat çeken bir başkanın bu hitap görüntüsünden kaçınması şart

TEHLİKELİ TELAFFUZLAR

Mağduriyet yaklaşımı tehlikeli boyutlarda: Her lig kategorisinde hakemlere tepkiler tehlikeli boyuta evrilmek üzere. Sayın Büyükekşi, siyasi görüşünüze yakın güçlü başkanların, 2023 seçimleri nedeniyle hakemler üzerinden oyun oynandığını size iddia ettikleri kulağımıza geliyor. Hiçbir hakemin maç yönetirken seçimle işi olmaz. 30 yıla yakın camiadayım, ilk kez sizin başkanlığınızda bu tehlikeli telaffuzları duyuyorum. Etrafınızda konuyu siyasi paranoyaya çevirmek isteyenlere lütfen dur deyiniz.

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ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖRECEK Mİ?

Arjantin’in Messi’yle, Fransa’nın Mbappe’yle penaltılara başlaması gibidir Halil Umut Meler’in Trabzon-F.Bahçe’ye atanması. Yapay zekadaki en az 30 kritere göre Meler’in bu maçla eşleşmesi kadar doğal bir durum yok. Sistem veriyle büyür, gelişir. İnsan eli de seçse bu maça çıkardı, doğru lakin sistemin de bu yönde çıkması olağan karşılanmalı. Örneğin Mert Güzenge çıksaydı, işte o an “Acil antivirüs programına ihtiyaç var” derdik. Yapay zeka, doğru verilerle işlendikçe insan elini kolaylaştırmaya olanak sağlar, alternatif sunar. Yoksa Vizontele’deki gibi ‘Zeki Müren de bizi görecek mi?’ sürprizini beklemek için değildir.