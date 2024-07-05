Kibirli Turpin'e karşı ekstra özen şart

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42 yaşındaki Clement Turpin, sadece Fransa’nın 1 numarası değil, UEFA’nın da elit kategori hakemler arasında top 5 isimden biridir.

Turpin, turnuvanın açılışında Almanya-İskoçya maçıyla dev heyecana merhaba dedi. Genel performansı iyi değildi. 42. dakikada hem penaltıyı, hem de beraberinde kırmızı kartı atladı. Porteous’un İlkay Gündoğan’a sert müdahalesini değerlendiremedi. VAR müdahalesiyle penaltı verildi, kırmızı kart çıktı. 26. dakikada Musiala’nın Tierney’e müdahalesindeki hatasında ise kısmen daha az infaz edilebilir. Temasın ceza alanı içinde olduğunu zannederek penaltı düdüğü çaldı. VAR odasındaki Brisard’ın uyarısıyla ihlalin ceza alanı dışında olduğu anlaşıldı ve penaltı iptal edildi. Maçtaki 3. VAR müdahalesi, Turpin ile ilgisi olmasa da Füllkrug’un ofsayt nedeniyle iptal edilen golünde yaşandı.

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VAR OLMASAYDI ÇOKTAN EVİNE YOLLANMIŞ OLURDU

VAR dünyamıza girmeden önce Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi önemli turnuvalarda bu denli kritik ve sonuca tesir eden hata yapan hakemlerle vedalaşılır, evlerine yollanırdı. Ancak VAR’dan sonra, abartılı durumlar olmadıkça genelde hakemler turnuvada yollarına devam ediyor. Turpin’in hem kredisinin yüksek olması, hem de genel ortalamada en iyi isimler den biri olması kalmasını sağladı. Hatta bir adım ileriye götüreyim, EURO 2024’teki Fransızlardan François Letexier, daha iyi performans gösterdiği halde evine gönderilirken, Turpin kalmayı başardı.

UEFA Hakem Komitesi kanadında Turpin ile ilgili rahatsızlık duyulan konuların başında "kibirli tavırları" geliyor. Hatta VAR müdahalesine maruz kaldığı anlardaki yüz ifadesi ve maç sonrası tepkilerine dair edindiğim bilgiler "kibir abidesi" olduğunu destekler nitelikte.

CLEMENT TURPIN ASLA BURNUNDAN KIL ALDIRMAZ

Turpin’in ilk maçtaki başarısız performasının ardından 2. durağı İngiltere-Slovenya maçı oldu. Neyse ki bu turnuvada İngiltere maçları “uykudan önce” programı tadında. Maçta bırakın tartışmalı pozisyonu, neredeyse pozisyon olmuyor. 0-0 biten, İngiltere’nin 11, Slovenya’nın sadece 9 faul yaptığı maçta 5 sarı kart çıkardı ve başarılıydı.

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Şimdi sıra A Millilerimizin tarihi sınavında. Genel hakemlik tarzı olarak soğukkanlı yapısını yıllardır beğenmekle birlikte, oyunculara karşı “burnundan kıl aldırmayan” iletişiminden çok haz etmem. Kart konusunda cimri isimlerden biridir. Formalite değil, yerinde ikazları sayesinde önleyici hakemlik konusunda başarılıdır.

26 YAŞINDA EN ÜST LİGE YÜKSELDİ

23 yaşında hakemliğe başlayan Turpin, 2008 yılından bu yana Fransa’da en üst lig seviyesinde düdük çalıyor. 2008-09 sezonundan bu zamana 282 kez Ligue 1 maçlarında boy gösterdi. 900 sarı kart çıkarırken (maç başı ortalama 3.19), kırmızı kartını ise 78 kez kullandı. 89 penaltı düdüğü çaldı. 2010 yılında FIFA kokartı taktığında 28 yaşındaydı.

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UEFA ve FIFA’nın, alt yaş kategorilerindeki pek çok organizasyonu dışında İsviçre, Yunanistan, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkeler de kritik maçlara davet edildi.

2016'DA FRANSA'DA YILIN HAKEMİ

Fransa’da beden eğitimi öğretmenliği yapan Turpin’in, şeklen en dikkat çekici noktalardan birisi ise mevsimden bağımsız şekilde, çok yüksek oranda uzun kollu formayı tercih edip, kollarını sıvayarak sahaya çıkması. 2016 yılında Fransa Futbol Federasyonu tarafından yılın hakemi seçildi.

Hollanda maçımızda Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. 4. hakem ise Alman Felix Zwayer.

ANLAMSIZ ÇIKABİLECEK KARTLARDAN KAÇINALIM

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Avusturya karşısında çok az şans verilen A Millilerimiz, zoru başardı ve çeyrek finale yükseldi. Portekizli Dias’a karşı gayet dikkatli ve kontrollüydük. Teknik kararlar dışında, gereksiz itiraz ve abartılı hareketlerden kaçınarak iyi bir strateji uygulayan oyuncularımızı kutlarım. Dias’a gösterdiğimiz özenden fazlasını Turpin’e göstermeliyiz. Soğukkanlı ama hoşgörüsüz.

Unutmayalım ki Hollanda’yı aşarsak, rüya rotasında İngiltere-İsviçre galibiyle oynayacağız. Ne İspanya, ne de Almanya! Son saniyesine kadar Hollanda maçı değerli. Anlamsız kartlarla ne Hollanda maçını, ne de sonrasını riske atalım. Bol şanslar çocuklar! Hakem şansımız yanımızda olsun.

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