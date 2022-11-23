Valencia, Rusya’da olsa iki ayağını da kırabilirlerdi

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2018 Rusya’nda ilk maçlar oynanıyordu ki şaşırmıştık. Öyle müdahaleler oluyordu ki, sarı kartın daha iyi anlatılabileceği örnekler olamazdı! Ancak hakemlerin eli cebine gitmiyor, göstermemek için imtina ediyorlardı. FIFA Hakem Komitesi, olabildiğince kartlardan uzak kalıp, cimri davranmalarını tavsiye etmişti. Sonucunda da 8 grupta ilk 16 maçın ilk sarı kart karnesi çarpıcıydı: Sadece 16 sarı kart.

Ortalamanın 1’in altında çıkmasını engelleyen de Belçika-Panama (ilk 45’te 3 sarı) olmuştu. Katar’daki ilk 4 maça bakınca, FIFA’nın bu kez hassas olduğunu görüyoruz. İtalyan Orsato ve Katarlı Al Jassim ilk 45’te 4’er; Claus 1 sarı olmak üzere şimdiden 9 kart çıktı. Valencia, 2018 Rusya’da olmadığına dua etsin. Kart çıkmadığından cesaretlenecek Katarlılar iki ayağını birden eline verebilirlerdi.

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KiTAPTAN O BÖLÜMLERi KALDIR IFAB!

Teknoloji ile IFAB, kuralları nasıl eğip bükeceğini şaşırdı. Ofsayt tespiti için yıllardır pek çok model önerildi ancak en olmaması gerekeni seçtiler ve yarı robotik sistem devreye girdi: Oyuncuların 29 uzvundan yapılacak ölçümle milimetrik tespit!

Kural kitabında IFAB diyor ki: “Futbol kurallarında pek çok durum subjektiftir ve hakemler de insan olduğundan bazı kararlar tartışmaya neden olacaktır”. Hatta VAR protokolüyle de bu fikri destekleyerek “Skandal hata olmadıkça VAR müdahale etmesin” diye belirtiyorlar. 2. sarı karta, elle oynamalarda çarpma, sekme gibi yoruma açık pozisyonlara, kırmızı kart sınırındaki müdahalelere, ceza alanında “tek elle” itmelere de karışılmamasını istediler.

Peki, ofsayta gelince ne yapıyorsun? Ayakkabısının burnunun ucu ileride diye güzelim gollerin iptal edileceği robot teknolojisi getiriyorsun! Takımlar 43 numara ayaklı oyunculara 1-2 numara küçük giydirecek neredeyse.

RUHTAN HABERLERi YOK

Kitapta yazan “ruh” ile bir uygulama daha nasıl çelişebilir ki! Sevgili İbrahim Altınsay ağabeyin dediği gibi “kural kitabında “futbol ne ister, ne bekler?” açıklamalarıyla futbolu düşünüyormuş gibi gözüküp, bu ruhtan zerre haberi olmayanların futboldan ellerini çekmesi şart. Bir zahmet şu güzel metni de lütfen kural kitabından kaldırın, zihniyetinizle ilgisi yok çünkü: “Oyun Kurallarının, FIFA Dünya Kupası’ndan tutun da uzak bir köyde küçük çocuklar arasındaki oyuna kadar, dünyanın her yerinde aynı olması gerçeği, futbolun iyiliği için önemli bir güçtür”.

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YARI ROBOTiK SiSTEM HIZ MI KATACAKTI?

Valencia’nın iptal edilen golünün atıldığı dakika: 02’41”

Yarı robotik ofsayt teknolojisinin golü iptali: 04’45” (2 dk 4 sn sonra)

Stattakilerin ofsayt kararının sebebini izlediği an: 09’50” (7 dk 9 sn sonra)

Ekran başındakilerin kimin ofsayt olduğunu izlediği an: 12’59” (10 dk 18 sn sonra) Bir ofsayt kararına dair görüntünün 10 dakikada ekrana ulaştırıldığı çok robotik(!) sistem. Bizim VAR hakemleri manuel sistemle 3 dakikayı aşmazdı. “Şüpheliysen oynat” günlerinden “Allahım ayaklarımı küçük yarat” günlerine...

MAÇ SIRASINDA ARTIK HAKEM DE DEĞiŞECEK

Skandal hata olmaması için hassasiyet gösteren FIFA, VAR’daki sayıyı hem hakem hem operatör olarak arttırdı. Hakem-2 Yardımcı-4. Hakem-Yedek Yardımcı-VAR-AVAR-Offside VAR-Support VAR-Standby AVAR derken 10 hakeme ulaştık bir maçta. Korkarım yakında ilk 30 dakikadaki yönetime göre “Orsato sen çık, Taylor sen gir” denilecek! Saha içinde hakeme de teknik direktör atanacağı günler yakın gözüküyor. Bizde 10 hakem uygulanamaz, çünkü TFF geniş kadronun ücretini ödeyemez. Hali hazırda, Süper Lig’de aynı maçta görev alan hakemlerin parası 5 gün içinde ödenirken, yardımcıların 1 ay sonra ödeniyor. 10 hakem olursa aç kalır bizimkiler!

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FIFA’DAN ANALiZ ŞOV

Önceki turnuvalarda temel istatistikleri internet sitesinde paylaşan, pdf olarak tekdüze bir rapor yayınlayan FIFA, Katar’la “Football Data Platform” hizmetini devreye aldı. Güzel tarafı, maç oynanırken ayrıntılı istatistiklere ulaşabiliyor. Bittiğinde ise geniş analizlerle pek çok detay incelenebiliyor.

KiRALIK SEYiRCi KARABORSA MI OLDU?

Turnuva öncesi Katar’daki maçlar için Pakistan’dan seyirci kiralanacağı haberleri medyayı kaplamıştı. Yalnız evdeki hesap çarşıya uymadı sanırım. Senegal-Hollanda maçında, stat kapasitesi 40 bin iken açıklanan seyirci 41.721 oldu. Acaba kapasitenin üstünde mi talep geldi diye takılmadan edemedim.

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11 OYUNCUNUN DA TOPA TEMAS ETTiĞi GOL

İngiltere’nin İran’ı 6-2 ile dağıttığı maçta Grealish’in attığı 6. golde her İngiliz oyuncunun katkısının olması muazzam. 35 pas sonunda atılan gol, 1966 Dünya Kupası finali sonrası en yüksek pas sayısı oldu.

OYUNCULARIN VARSA HAKEMiN OLMASIN MI?

Kupanın ilgi çekici noktalardan biri de tarihte ilk kez hakem formalarının arkasında isim yazıyor olması. Şık gözüküyor. Hatırası da güzel olacak.

4 MAÇ iZLEYENE 1 MAÇ BEDAVA!

FIFA Hakem Komitesi’nin talimatı, çift haneli uzatma süreleri izlememize neden oldu. İngiltere-İran maçında Beiranvand’ın uzun süren sakatlığı nedeniyle 24 dakikayı bulsa da Katar-Ekvador’da 12 dk, Senegal-Hollanda’da 14 dk, ABD-Galler’de 13 dk uzatma oynandı. Toplamda 63 dakikayı bulan uzatmalar, Premier Lig seviyesinde topun oyunda kalma süresine ulaştı. Teşekkürler Collina!