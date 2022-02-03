Kaosun ortasındaki Türk hakemliğinin yüz akı: Cüneyt Çakır

Yıl 2011... Tam 5 yıl sonra... Verdiği sözde kritik bir virajı dönen bir spor insanı! Göğsüne taktığı FIFA kokartını “UEFA Elit Kategori”yle taçlandıran bir hakem... Ardı arkası kesilmeyen dev turnuvalara merhaba... Nerede organizasyon varsa “buradayım” diyen bir ses: O isim, Cüneyt Çakır...

İSTİKRAR KELİMESİNİ HATIRLATAN İSİM

29 Eylül 2010’da Devler Ligi’nde R.Kazan-Barcelona maçıyla başlayan üst düzey maçlar serüveni... Gerek kulüp gerek milli takım seviyesinde saman alevi başarılarla hafızasını taze tutmaya gayret eden bir ülkede, uluslararası arenada 12 yıllık başarı...

4 büyükler, 2011’den bu yana 68 kez (G.Saray 42, Beşiktaş, 20, Trabzo 6, F.Bahçe 0) Şampiyonlar Ligi’nde sahaya ayak basarken, Çakır 55 maçta düdük çaldı. İstikrarın yansıması IFFHS (International Federation of Football History & Statistics)’nin sonuçlarında can alıcı şekilde gözükmekte.

DOĞUM GÜNÜNDE HAKEMLİĞİ BİTİYOR MUYDU?

Tarih 23 Kasım 2014... 38. yaş günü... Gençlerbirliği-Karabük maçı... 20.dakikadan itibaren “nefes alamıyorum” diyerek Tarık Ongun’la konuşmaya başlar. Rahatsızlığı artar ve devre arasında akciğer sönmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılır. Hakemliği bitti mi denirken 40 gün sonra G.Saray-Beşiktaş maçında düdüğe sarılıp ardından UEFA’nın YoYo testini başarıyla geçerken Haziran 2015’teki Devler Ligi finaline azmiyöe göz kırpıyor.

GERÇEK AİLE: CÜNEYT-BAHATTİN-TARIK

FIFA hakemliğine adım attığı günlerden itibaren ekip olgusunu başarının anahtarı görmesi. Çok iyi liderlik sergileyip, Bahattin Duran ve Tarık Ongun’un özverisi, çalışkanlığıyla bütünleşmesi ve dünyanın en iyi yardımcı hakemleri diye bahsetmesi. Hatasıyla sevabıyla birlikte 16 yıl. 365 günün 174’ünde beraber oldukları unutulmaz 2014 yılı...

ANAHTAR KELİME GÜVEN

Her hakem, inanılmaz hatalar yapar. Bu Collina için de geçerliydi, Çakır için halen geçerli. Ancak yaşanmışlıklar, tecrübe, futbolcuların, teknik adamların ve spor kamuoyunun bakışı. Karşılıklı yaratılan güven. Hatta UEFA ve FIFA’nın güveni. Özellikle de Devler Ligi tarihinde görülmemiş şekilde iki yarı finali birer hafta arayla yönetmek...

YENİ HAKEMLER VE MHK'LAR ÖRNEK ALMALI

Hakemlik değerlerinin yıpratıldığı, VAR ile iyice hırpalandığı günlerden geçiyoruz. Tecrübe kazanmadan, yeteneği tescillenmeden Süper Lig’e bir çırpıda yükseltilenler... Sadece 20 yıl öncesindeki bizlerin mesleğe sahiplenme şeklinden, İnönü’yü, Kadıköy’ü, Sami Yen’i hayal ettiğimiz heyecandan uzaklaştıklarını görüyoruz. Değersizleştirme mi, futbolun paydaşlarının katkılarıyla itibarsızlaştırma mı, hangisi? Tüm bu kaosun göbeğinde güzel bir haberle silkindik: “Abu Dabi’deki 2022 Dünya Kupası Aday Hakem Semineri’ne Cüneyt Çakır davet edildi.” Katar’a giderse 3 Dünya Kupası, 3 Avrupa Şampiyonası gören tek hakem olarak tarihe geçme ihtimalinin arifesinde Çakır’ın kilometre taşlarını paylaşalım istedik. 2006’da mikrofondan dökülen kelimeleri, Süper Lig’e merhaba diyen her hakemin ve hırslarıyla hakemliği dinamitleyen TFF’lerin ve MHK’ların aklından çıkarmaması dileğiyle.



