İşte Türkiye'nin en çok merak ettiği hakem

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Arda Kardeşler’in Galatasaray-Beşiktaş derbisi performansı sonrası mahalle yine karıştı. Kulüplerin yalandan centilmenlik gösterisi de çok kısa sürede son buldu. Peki bu sahnelere yabancı mıyız? Elbette hayır. 30 yıldır aynı senaryoları dinliyoruz. Hakemlik, yıllarca yönetim becerisinden yoksun zihniyetlerin halkı da zehirleyerek yarattığı popülist bir canavar haline getirildi. Her gelen TFF’ye ‘hakem sorunu’ dikte edildi, tedavinin ilacının MHK değiştirmek olduğu sanıldı, 2000’den bu zamana ’21 MHK’ görev yaptı, iş çığrından çıktı.

POTANSİYELİ YÜKSEK AMA TECRÜBESİZ

Çalkantılı bir haftanın ardından ligin en zor maçlarından Trabzonspor-Fenerbahçe’ye beklenmedik şekilde tecrübesiz bir isim atandı: Oğuzhan Çakır. Ülkenin saha içi ve dışı şartlar itibarıyla her daim çok zor geçmeye aday 90 dakikasına, kariyerinde sadece 12 Süper Lig maçı olan hakem görevlendirmek büyük risk. Çakır, geliştikçe, tecrübelendikçe ve hatalarından ders aldıkça iyi olabilecek genç bir hakem profili olarak karşımızda duruyor. Lakin şu ana kadarki performansıyla vasat bir tablo çizen Çakır’ın böyle bir maça seçilmesi geleceği açısından da sıkıntılı. Sahada yer alma, disiplin cezaları, faul değerlendirmeleri dahil olmak üzere Süper Lig’de tecrübe kazanmaya ihtiyaç duyan isimlerden olduğu aşikar.

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CESUR MU OLACAK 3 MAYMUNU MU OYNAYACAK?

Oğuzhan Çakır, Galatasaray-Kasımpaşa (3-3) maçında ilk büyük takım deneyimini yaşadı. 9 dakikalık VAR duraklaması olduğu halde maçın sonuna +6 eklemesi tartışma konusu olmuştu. Kısaca, olası önemli hatalar gençliğinin baharından 45’ine kadar olacak hakemlik kariyeri boyunca hep yüzüne vurulacak, ‘istenmeyen’ ilan edilecek. Diğer yandan geçen sezonki maçta saha içi/dışı yaşanan pek çok olayın ve güvenlik zaaflarının, tribün tepkilerinin olmayacağını garanti edebilecek birisi var mı? Benzer durumların yaşanması halinde TFF ve MHK, genç hakemine nasıl bir tavsiye verdi? Maçı bir şekilde tamamlamak için 3 maymunu mu oynayacak yoksa tatil etme konusunda arkasında cesaretle durabilecekler mi? Hakem yetiştirme ve eğitme konusunda çok zayıf karneye sahipken, yeni sahne alan 25 yaşında bir çocuğa bu yükü neden veriyoruz? TFF Başkanı İbrahim Hacısosmanoğlu, umarım kulüplerle istişare ederek sözler almıştır, güvenlik konusunda çok daha hassastır. Doğarken bir hakemi daha öldürmeyelim.

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BABASI HİDAYET ÇAKIR AMATÖR SEVİYEDE HAKEMLİK YAPTI

Cüneyt Çakır ile herhangi bir akrabalığı bulunmayan Oğuzhan Çakır, 1998 Balıkesir doğumlu olup Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) mezunu. Balıkesir’in Altıeylül Belediyesi’nde yüzme antrenörü olarak çalışan Çakır, hayatının en unutulmaz hafta sonlarından birine doğru ilerliyor. Sporcu bir ailenin çocuğu olan genç hakem, Triatlon Milli Takımı’nda kardeşiyle birlikte forma giydi. UEFA eğitimlerini yakından takip eden ve gelecekte Avrupa sahnesinde yer alabilmek için Bournemouth’da İngilizce kurslarına katılan bir hakem. 1. Lig’de 2020-21’den bu zamana 30 maçta düdük çaldı. Babası Hidayet Çakır da amatör seviyede hakemlik yapanlardan. Yalnız, ‘baba-oğul alerjisine sahip’ Ferhat Gündoğdu’nun kara listesindeki ‘baba’lardan olmadığı aşikar. Yoksa Kürşat Filiz ve Buğra Taşkınsoy’dan da mahrum kalırdık öyle değil mi?

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UMARIM İYİ YÖNETİR VE MHK TARAFINDAN İNFAZ EDİLMEZ

Başka bir ülkede derbi keyfi adı altında sıradan bir maç olabilecekken bizde ne yazık ki büyük camiaları, siyaseti, spor kamuoyunu, sokakları dahi etkileyebilecek nitelikte bir eşleşme bizleri bekliyor. Bir tarafta hem zirveyle puan farkının daha da açılma ihtimali olan hem de “En ufak olayda takımı sahadan çekeriz” söylentileri dolaşan şampiyonluk adayı Fenerbahçe... Diğer tarafta ise Göztepe önünde çok kötü oyunla kaybeden, 9 maçta sadece 2 kez kazanan ve düşme potasının 3 puan üstündeki Trabzonspor... Oğuzhan Çakır, hakem şansından çok daha fazlasına ihtiyacı olan bir maça çıkacak. Umarım kulüplerin güdümündeki bir MHK tarafından infaz edilmeyeceği güzel bir 90 dakikaya imza atar. Biraz da şeytanın avukatlığını yapalım. Borsa gibi FIFA kokartı aday listesine sahip ülkeyiz. Kulüp isteklerine ve oynanan maçlara göre anlık değişebiliyor. Kim bilir belki de Çakır, FIFA adayı gösterildi ve “Madem aday gösterdik, çıksın yönetsin” denmiş olmasın?