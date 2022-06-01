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HABERLERYazarlar Murat Fevzi Tanırlı İşte sezonun ‘VAR’ raporu
Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi Tanırlı
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İşte sezonun ‘VAR’ raporu

#Süper Lig#Fenerbahçe#Beşiktaş

ilk yarıda 58 olan ‘VAR’ın müdahale ettiği pozisyon sayısı ikinci devrede 101’e çıktı. En çok müdahale Altay’ın karşılaşmalarında yaşandı (19 maçta 22 karar). Trabzonspor, lehine en çok karar değişen takım oldu; 19 VAR müdahalesinde 14 karar, bordo mavililerin lehine çıktı. ‘VAR müdahalesi sonucu kâr-zarar’ tablosunun en çok kaybedeni Antalyaspor (7 aleyhte karar). Bu rakam Fenerbahçe ve Galatasaray’da -2, Beşiktaş’ta -1.

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Süper Lig’de 2021-22 sezonunun ilk yarısını 49 maçta 58 müdahalesiyle tamamlamıştık. İkinci devre 101 karar daha VAR müdahalesiyle değişti, tartışmalar “Gelsin bir baksın kardeşimciler” ile “Protokol böyle söylüyorcular” arasında sürüp gitti.

BARIŞ ŞiMŞEK’iN DiKKATi NEREDE?

İlk devreyi protokolcüler kazanmıştı, genel olarak iyi gidiyordu ancak ikinci yarı öyle olmadı. Hatta VAR kadrosundaki Erkan Engin ve Özgüç Türkalp’ten skandal hataların fazlaca gelmesi manidar oldu. Bu ikili son olarak Bandırmaspor-Eyüpspor TFF 1. Lig play-off rövanşında VAR ve AVAR olarak birlikte görev alıp misafir takımın iptal edilen golünde protokole uymayan müdahaleleriyle sezon finalini sıvayarak taçlandırdılar(!). VAR Koordinatörü Barış Şimşek, sanırım UEFA görevlerine çok fazla odaklandığından yurt içindeki görevlendirmelerde dikkatini toplayamıyor.

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KURAL HATASI OLAN MAÇTA DA AYNI iSiM

Zorbay Küçük’ün kural hatasına imza attığı, saç baş yoldurtan ihlal yeri ve baraj uygulamasıyla endirekt serbest vuruşun kullanıldığı Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının VAR koltuğunda da yine Erkan Engin vardı.

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SÜPER LiG’DE 159 PREMiER LiG’DE 120 KARAR VAR MÜDAHALESiYLE DEĞiŞTi

VAR’da iptal edilen 40 golün 24’ü ofsayt, 13’ü faul, 3’ü elle oynama gerekçesiyle. Verilen penaltılarda ise faul ve elle oynama farkı yok denecek kadar az. Hatta ligin ikinci yarısında VAR müdahalesi ile verilen 41 penaltıdan 22’si elle oynama, 19’u faul gerekçesiyle. İmrenerek izlediğimiz İngiltere Premier Lig’de sezon boyunca değişen karar ise sadece 120. İngilizlerde VAR ile verilen penaltı sayısı 38. Aramızdaki çarpıcı fark, sadece hakem kalitesiyle veya istatistikle asla açıklanamaz; hem etik hem de futbol mantalitesi farkının yüzümüze tokadıdır.

İşte sezonun ‘VAR’ raporu

BAŞAKŞEHiR ‘VAR’LA HiÇ KAYBETMEDi EN ÇOK MÜDAHALE ALTAY MAÇLARINDA OLDU

· 20 takımdan 7’si sezonu kazançlı kapattı. 5 takım ne kâr ne zarar ederken, 8 takım zarar yazdı.

· Trabzon, lehine en çok karar değişen ve en kazançlı (+9) takım oldu. 14 maçında 19 VAR müdahalesinden 14’ü lehineydi.

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· Başakşehir’in 9 maçında 12 karar (6’sı lehine 6’sı aleyhine) değişti. İlginç istatistik, VAR müdahalesi yaşanan hiçbir maçtan mağlup ayrılmamaları (7G-2B).

· Rizespor’un 18, Göztepe’nin 16 maçında VAR müdahalesi yaşandı. İkisi de bu maçların 11’ini kaybetti.

· Antalya, Başakşehir ile birlikte VAR müdahalesiyle en az maçta (9) karşılaşan takım oldu. Ancak Akdeniz ekibi ligin en şanssızıydı. Değişen 11 karardan sadece 2’si lehine sonuçlandı.

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· VAR, en çok Altay’ın maçlarında sahaya karıştı. Siyah beyazlıların 19 maçında 22 karar değişti (12’si lehine, 10’u aleyhine).

· Sadece 16.haftada hiç VAR müdahalesi yaşanmadı.

· 26. haftadaki Göztepe-G.Saray sezon rekoru kırıldı, 4 karar değişti. VAR da Mete Kalkavan vardı.

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VAR TANIMAYANLAR

· Rize-Adana Demir’de H.Umut Meler, Altay-Rize’de Fırat Aydınus, G.Antep-Malatya’da Ümit Öztürk, Göztepe-Kasımpaşa’da Atilla Karaoğlan VAR davetine rağmen izleyip kararlarından vazgeçmedi.

VAR’IN MÜDAHALE ETMEDiĞi POZiSYONLAR

VAR’ın müdahale etmediği ancak ‘açık ve bariz mi?’ kuyusunda boğulup “VAR çağırmalı mıydı?” tartışması yaşanan haftalar da çoktu. “Net penaltı”, “Bariz gol şansı değil mi?”, “Kırmızı verse daha doğru olmaz mıydı?”, “Bu penaltı nasıl tekrar ettirilmez?” tepkileri verilen 116 pozisyon ve olası VAR müdahaleleri yaşandı.

4 BÜYÜKLERiN VAR KARNESi

TRABZONSPOR ARTILAR

1.Hafta: Y.Malatya: Rakibin 2 golü iptal edildi
8.Hafta: Kayserispor: Penaltı kazandı
9. Hafta: F.Bahçe: Penaltı kazandı
14. Hafta: Karagümrük: Penaltı kazandı
14. Hafta: Karagümrük: Penaltı tekrar edildi.
22.Hafta: Giresun: Penaltı kazandı
22.Hafta: Giresun: Penaltı tekrar edildi
27. Hafta: Kayseri: Penaltı kazandı
28. Hafta: F.Bahçe: Rakibi kırmızı kart gördü
33. Hafta: Karagümrük: Rakibin penaltısı iptal edildi
34.Hafta: ADS: Penaltı tekrar edildİ
36.Hafta: Hatay: Penaltı kazandı
37.Hafta: Altay: Penaltı tekrar edildi
EKSiLER
1.Hafta: Penaltı iptal edildi.
11.Hafta: Rizespor: Rakibine penaltı verildi
23.Hafta: G.Saray: Rakibine penaltı verildi
30.Hafta: Rize: Rakibine penaltı verildi
36.Hafta: Hatay: Rakibine gol verildi

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GALATASARAY ARTILAR

1.Hafta: Giresun: 1) Penaltı kazandı 2) Rakip kırmızı gördü
22.Hafta: Kasımpaşa: Rakibin golü iptal edildi.
23.Hafta: Trabzon: Penaltı kazandı.
26.Hafta: Göztepe: 2 penaltı kazandı
27.Hafta: Rize: Penaltı kazandı.
33.Hafta: Y.Malatya: Golü verildi.
EKSiLER
1.Hafta: Giresunspor: Marcao kırmızı kart gördü
6.Hafta: Kayserispor: Rakibine penaltı verildi
13. Hafta: F.Bahçe: Golü iptal edildi.
15.Hafta: Altay: Rakibine penaltı verildi.
21.Hafta: Hatay: Rakibine penaltı verildi.
26.Hafta: Göztepe: Rakibine penaltı verildi.
26.Hafta: Göztepe: Penaltı iptal edildi.
31.Hafta: Karagümrük: Rakibine penaltı verildi.
37. Hafta: ADS: Golü iptal edildi.

BEŞiKTAŞ ARTILAR

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7.Hafta: Altay: Rakibe verilen penaltı iptal edildi.
9. Hafta: Başakşehir: Penaltı kazandı
13.Hafta: Alanya: Rakibin golü iptal edildi.
20. Hafta: Rize: Penaltı kazandı
25. Hafta: ADS: Rakibin golü iptal edildi
27. Hafta: Sivas: Penaltı kazandı
36. Hafta: F.Bahçe: Penaltı kazandı
37. Hafta: Göztepe: Rakip kırmızı gördü
EKSiLER
7.Hafta: Altay: Golü iptal edildi
11.Hafta: Hatay: Golü iptal edildi.
14.Hafta: Giresun: Rakibe penaltı verildi.
14.Hafta: Giresun: Kırmızı kartla oyuncusu atıldı.
15.Hafta: Kasımpaşa: Golü iptal edildi.
21.Hafta: G.Antep: Golü iptal edildi.
23.Hafta: Y.Malatya: Rakibe penaltı verildi.
23.Hafta: Sivas: Rakibe penaltı verildi.
37.Hafta: Göztete: Kırmızı kartla oyuncusu atıldı.

FENERBAHÇE ARTILAR

12.Hafta: Kayserispor: 2 Penaltı kazandı
13. Hafta: G.Saray: Rakibin golü iptal edildi.
29. Hafta: Alanya: Penaltı kazandı
33. Hafta: Göztepe: Penaltı kazandı
34. Hafta: Rize: Penaltı kazandı
EKSiLER
4.Hafta: Sivasspor: Rakibine penaltı verildi.
9. Hafta: Trabzonspor: Rakibe penaltı verildi
15.Hafta: Rizespor: Golü iptal edildi
28. Hafta: Trabzonspor: Kırmızı kart verildi
35. Hafta: G.Antep: Rakibe penaltı verildi
35. Hafta: G.Antep: Rakibe gol verildi
36. Hafta: Beşiktaş: Rakibe penaltı verildi
38. Hafta: Y.Malatya: Golü iptal edildi.

#Süper Lig#Fenerbahçe#Beşiktaş
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