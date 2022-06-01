İşte sezonun ‘VAR’ raporu

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Süper Lig’de 2021-22 sezonunun ilk yarısını 49 maçta 58 müdahalesiyle tamamlamıştık. İkinci devre 101 karar daha VAR müdahalesiyle değişti, tartışmalar “Gelsin bir baksın kardeşimciler” ile “Protokol böyle söylüyorcular” arasında sürüp gitti.

BARIŞ ŞiMŞEK’iN DiKKATi NEREDE?

İlk devreyi protokolcüler kazanmıştı, genel olarak iyi gidiyordu ancak ikinci yarı öyle olmadı. Hatta VAR kadrosundaki Erkan Engin ve Özgüç Türkalp’ten skandal hataların fazlaca gelmesi manidar oldu. Bu ikili son olarak Bandırmaspor-Eyüpspor TFF 1. Lig play-off rövanşında VAR ve AVAR olarak birlikte görev alıp misafir takımın iptal edilen golünde protokole uymayan müdahaleleriyle sezon finalini sıvayarak taçlandırdılar(!). VAR Koordinatörü Barış Şimşek, sanırım UEFA görevlerine çok fazla odaklandığından yurt içindeki görevlendirmelerde dikkatini toplayamıyor.

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KURAL HATASI OLAN MAÇTA DA AYNI iSiM

Zorbay Küçük’ün kural hatasına imza attığı, saç baş yoldurtan ihlal yeri ve baraj uygulamasıyla endirekt serbest vuruşun kullanıldığı Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının VAR koltuğunda da yine Erkan Engin vardı.

SÜPER LiG’DE 159 PREMiER LiG’DE 120 KARAR VAR MÜDAHALESiYLE DEĞiŞTi

VAR’da iptal edilen 40 golün 24’ü ofsayt, 13’ü faul, 3’ü elle oynama gerekçesiyle. Verilen penaltılarda ise faul ve elle oynama farkı yok denecek kadar az. Hatta ligin ikinci yarısında VAR müdahalesi ile verilen 41 penaltıdan 22’si elle oynama, 19’u faul gerekçesiyle. İmrenerek izlediğimiz İngiltere Premier Lig’de sezon boyunca değişen karar ise sadece 120. İngilizlerde VAR ile verilen penaltı sayısı 38. Aramızdaki çarpıcı fark, sadece hakem kalitesiyle veya istatistikle asla açıklanamaz; hem etik hem de futbol mantalitesi farkının yüzümüze tokadıdır.

BAŞAKŞEHiR ‘VAR’LA HiÇ KAYBETMEDi EN ÇOK MÜDAHALE ALTAY MAÇLARINDA OLDU

· 20 takımdan 7’si sezonu kazançlı kapattı. 5 takım ne kâr ne zarar ederken, 8 takım zarar yazdı.

· Trabzon, lehine en çok karar değişen ve en kazançlı (+9) takım oldu. 14 maçında 19 VAR müdahalesinden 14’ü lehineydi.

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· Başakşehir’in 9 maçında 12 karar (6’sı lehine 6’sı aleyhine) değişti. İlginç istatistik, VAR müdahalesi yaşanan hiçbir maçtan mağlup ayrılmamaları (7G-2B).

· Rizespor’un 18, Göztepe’nin 16 maçında VAR müdahalesi yaşandı. İkisi de bu maçların 11’ini kaybetti.

· Antalya, Başakşehir ile birlikte VAR müdahalesiyle en az maçta (9) karşılaşan takım oldu. Ancak Akdeniz ekibi ligin en şanssızıydı. Değişen 11 karardan sadece 2’si lehine sonuçlandı.

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· VAR, en çok Altay’ın maçlarında sahaya karıştı. Siyah beyazlıların 19 maçında 22 karar değişti (12’si lehine, 10’u aleyhine).

· Sadece 16.haftada hiç VAR müdahalesi yaşanmadı.

· 26. haftadaki Göztepe-G.Saray sezon rekoru kırıldı, 4 karar değişti. VAR da Mete Kalkavan vardı.

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VAR TANIMAYANLAR

· Rize-Adana Demir’de H.Umut Meler, Altay-Rize’de Fırat Aydınus, G.Antep-Malatya’da Ümit Öztürk, Göztepe-Kasımpaşa’da Atilla Karaoğlan VAR davetine rağmen izleyip kararlarından vazgeçmedi.

VAR’IN MÜDAHALE ETMEDiĞi POZiSYONLAR

VAR’ın müdahale etmediği ancak ‘açık ve bariz mi?’ kuyusunda boğulup “VAR çağırmalı mıydı?” tartışması yaşanan haftalar da çoktu. “Net penaltı”, “Bariz gol şansı değil mi?”, “Kırmızı verse daha doğru olmaz mıydı?”, “Bu penaltı nasıl tekrar ettirilmez?” tepkileri verilen 116 pozisyon ve olası VAR müdahaleleri yaşandı.

4 BÜYÜKLERiN VAR KARNESi

TRABZONSPOR ARTILAR

1.Hafta: Y.Malatya: Rakibin 2 golü iptal edildi

8.Hafta: Kayserispor: Penaltı kazandı

9. Hafta: F.Bahçe: Penaltı kazandı

14. Hafta: Karagümrük: Penaltı kazandı

14. Hafta: Karagümrük: Penaltı tekrar edildi.

22.Hafta: Giresun: Penaltı kazandı

22.Hafta: Giresun: Penaltı tekrar edildi

27. Hafta: Kayseri: Penaltı kazandı

28. Hafta: F.Bahçe: Rakibi kırmızı kart gördü

33. Hafta: Karagümrük: Rakibin penaltısı iptal edildi

34.Hafta: ADS: Penaltı tekrar edildİ

36.Hafta: Hatay: Penaltı kazandı

37.Hafta: Altay: Penaltı tekrar edildi

EKSiLER

1.Hafta: Penaltı iptal edildi.

11.Hafta: Rizespor: Rakibine penaltı verildi

23.Hafta: G.Saray: Rakibine penaltı verildi

30.Hafta: Rize: Rakibine penaltı verildi

36.Hafta: Hatay: Rakibine gol verildi

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GALATASARAY ARTILAR

1.Hafta: Giresun: 1) Penaltı kazandı 2) Rakip kırmızı gördü

22.Hafta: Kasımpaşa: Rakibin golü iptal edildi.

23.Hafta: Trabzon: Penaltı kazandı.

26.Hafta: Göztepe: 2 penaltı kazandı

27.Hafta: Rize: Penaltı kazandı.

33.Hafta: Y.Malatya: Golü verildi.

EKSiLER

1.Hafta: Giresunspor: Marcao kırmızı kart gördü

6.Hafta: Kayserispor: Rakibine penaltı verildi

13. Hafta: F.Bahçe: Golü iptal edildi.

15.Hafta: Altay: Rakibine penaltı verildi.

21.Hafta: Hatay: Rakibine penaltı verildi.

26.Hafta: Göztepe: Rakibine penaltı verildi.

26.Hafta: Göztepe: Penaltı iptal edildi.

31.Hafta: Karagümrük: Rakibine penaltı verildi.

37. Hafta: ADS: Golü iptal edildi.

BEŞiKTAŞ ARTILAR

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7.Hafta: Altay: Rakibe verilen penaltı iptal edildi.

9. Hafta: Başakşehir: Penaltı kazandı

13.Hafta: Alanya: Rakibin golü iptal edildi.

20. Hafta: Rize: Penaltı kazandı

25. Hafta: ADS: Rakibin golü iptal edildi

27. Hafta: Sivas: Penaltı kazandı

36. Hafta: F.Bahçe: Penaltı kazandı

37. Hafta: Göztepe: Rakip kırmızı gördü

EKSiLER

7.Hafta: Altay: Golü iptal edildi

11.Hafta: Hatay: Golü iptal edildi.

14.Hafta: Giresun: Rakibe penaltı verildi.

14.Hafta: Giresun: Kırmızı kartla oyuncusu atıldı.

15.Hafta: Kasımpaşa: Golü iptal edildi.

21.Hafta: G.Antep: Golü iptal edildi.

23.Hafta: Y.Malatya: Rakibe penaltı verildi.

23.Hafta: Sivas: Rakibe penaltı verildi.

37.Hafta: Göztete: Kırmızı kartla oyuncusu atıldı.

FENERBAHÇE ARTILAR

12.Hafta: Kayserispor: 2 Penaltı kazandı

13. Hafta: G.Saray: Rakibin golü iptal edildi.

29. Hafta: Alanya: Penaltı kazandı

33. Hafta: Göztepe: Penaltı kazandı

34. Hafta: Rize: Penaltı kazandı

EKSiLER

4.Hafta: Sivasspor: Rakibine penaltı verildi.

9. Hafta: Trabzonspor: Rakibe penaltı verildi

15.Hafta: Rizespor: Golü iptal edildi

28. Hafta: Trabzonspor: Kırmızı kart verildi

35. Hafta: G.Antep: Rakibe penaltı verildi

35. Hafta: G.Antep: Rakibe gol verildi

36. Hafta: Beşiktaş: Rakibe penaltı verildi

38. Hafta: Y.Malatya: Golü iptal edildi.