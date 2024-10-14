İşte ilk 8 haftanın VAR raporu

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Süper Lig’de 8 haftayı geride bıraktık. Hakem tartışmaları ligimizin geleneksel akışından çok erken başladı. Sürenin erkene çekilmesine fırsat veren bir MHK’ya sahip olunca şaşırmamak gerekiyor.

Bu köşede sıkça belirttim, UEFA organizasyonları dahil olmak üzere öncelikli olarak hakemler eleştirilirken, bizde oklar hep VAR odasına çevriliyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da göreve geldiğinde, “Sahadaki hakemin hatasına bir şey demem ama VAR’a ceza keserim” demişti. UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti ve ekibi ise en büyük eleştiriyi FİFA hakemlerine yapmıştı. “Arkanızı VAR’a yasladınız, bu kategorilere yükselirken VAR sayesinde mi başardınız!” tepkisini göstermişti.

Bütün liglerde VAR’daki temel sıkıntı ‘en doğru kararı arama’ yaklaşımından çıkıyor. VAR, “Yüzde 80 penaltı deniliyor” veya “Kırmızı kart verse daha doğru olur” gibi kararda ka-rı-şa-maz. Karışan hata yapıyor ve yorum kattığından tartışma büyüyor. Sahadaki hakeme şüphesiz kanıt sunulabilecek nitelikte açık ve bariz pozisyonlarda müdahale beklenir.

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TÜRK HAKEME GÜVEN YOK

Bizde hakemlerin önemli çoğunluğu, hakemlikten uzaklaştırılma riski taşıdıkları sabahlara uyandıkları için tedirginlik ve baskı sahadaki performanslarını çok etkiliyor. Hacıosmanoğlu her ne kadar, “Evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?” dese de kulüplerin, taraftarın ve birtakım holigan yazarların bir gram güveni yok.

10-12 YAŞINDAKi ÇOCUKLARIN iNSANI KAHREDEN SORULAR

İşin hazin tarafı 2022’den beri hakemlik mesleği üzerinde yaratılan polemiklerin, Tahkim Kurulu davalarının, doldur-boşalt klasmanların, tecrübesiz/yeteneksiz isimlerin artmasının geleceğimizi de tehdit altına alıyor olması. Kimi zaman okullardan meslek tanıtımı için davet alıyorum. Üzülerek belirteyim ki son 1 ayda katıldığım 4. ve 6. sınıf çocuklarımızın soruları insanı kahrediyor. Bu sorulara davetiye çıkartan icraat yapanları, aklıselim ebeveynleri dahi şüpheye sevkedecek mesnetsiz açıklamaları, bu yavrularımızın 10-12 yaşlarında zehirlenmelerine müsaade edenleri Allah’a havale ediyorum.

ÇOK YAZIK

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Gelecekte bu çocuklar tribünde olacak, kulüp yönetimlerinde olacak, devlet kademelerinde veya şirketlerde önemli pozisyonlarda görev alacak. Çok yazık.

“Öğretmenim, babam diyor ki bir sürü hakem maç sattığı için hakemlikten atılmış.”

“VAR’lar bilgisayarda hep bize yamuk çiziyormuş!”

“Kulüp başkanları hakemlere para mı veriyor?”

REKOR RiZE-KASIMPAŞA MAÇINDA

BU sezon en çok müdahale Rizespor-Kasımpaşa maçındaydı. Ev sahibinin 2, misafirin 1 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 89 yardımcı hakemden 49’u siftah yapmamışken, sonuca tesir eden 3 ofsayt hatasını bir maça sığdıran hakemi, Sivas-Başakşehir ile sahalara döndüren yine sayın MHK’mız.

En çok VAR müdahalesi Beşiktaş ve Kasımpaşa maçlarında oldu. Siyah beyazlıların 6 maçında 8 kez, lacivert beyazlıların 4 maçında 7 kez VAR müdahalesi oldu.

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Henüz VAR müdahalesi yaşamayan iki takım Alanya ve Samsun.

VAR’dan en dezavantajlı çıkan Antalyaspor (4 karar-3 aleyhine) oldu.

1940’LARDA DA YABANCI HAKEM iSTEMiŞLERDi

Yine dillendirilmeye başlanan ‘yabancı’ konusunun TFF ve MHK’ların huzur kaynağı olduğunu geçen sezon tecrübe ettik. Skandal kararlar vererek düşme ve şampiyonluk potasına etkilediler ancak business class koltuklarda kavgamızı da, tartışmaları da arkalarına dahi bakmadan yanlarında götürdüler. Kimse bir şey diyebildi mi? Hayır. Tartışıldılar mı? Hayır. Huzur, belki de 1940’lardan bu zamana talep edilen ecnebilerde sanırım. Yalnız sadece hakemlikte değil, kulüplerde de ‘tam yetkili yönetim danışmanı’ zorunluluğuyla.

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VAR’DA iLK 8 HAFTADA NELER YAŞANDI?

Süper Lig’de bu sezon oynanan 72 maçta, VAR müdahalesi ile 32 karar değişti. İngiltere Premier Lig’de 70 karşılaşmayı geride bıraktık ve bu sayı sadece 15!

SÜPER LiG VAR KARNESi:

· Verilen penaltı: 11.

· Gol İptali: 10 (5 ofsayt, 4 faul, 1 elle oynama).

· Penaltı İptali: 5.

· Kırmızı Kart: 3 (2’si Rafa Silva’ya yapılan fauller).

· Verilen Gol: 2 (Ofsayt olmadığı anlaşılan).

· Penaltı tekrarı: 1.

BEŞiKTAŞ MAÇLARINDAKi VAR KARNESi

· Trabzon ve Antalya: Rafa’ya yapılan faullere kırmızı kart.

· Eyüp: Lehine ve aleyhine 1’er penaltı.

· Gaziantep: Rakibinin 1 gol iptali, lehine 1 penaltı.

· Kayseri: Rakibin penaltı iptali.

· Sivas: Lehine penaltı.

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G.SARAY MAÇLARINDAKi VAR KARNESi

· Konya: Aleyhine gol iptali.

· Adana Demir: Rakibe kırmızı kart, aleyhine penaltı.

· Kasımpaşa: Rakip penaltı iptal, aleyhine penaltı.

F.BAHÇE MAÇLARINDAKi VAR KARNESi

· Göztepe: Rakip golü iptali.

· Kasımpaşa: Lehine penaltı.