Hakemliğin dervişlik, filozofluk, şairlik mertebesi

Hakemliğin çalkantılı günler geçirdiği şu günlerde, Fırat Aydınus yine mükemmele yakın bir maça imza attı. Derbilerin demirbaş ismi için genel yönetimindeki başarısı dışında iki penaltı pozisyonu vardı tartışılan. Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonda her ne kadar yardımcı hakem hatalı ofsayt bayrağı çekmiş olsa da, eğer çok açık ve bariz bir penaltı müdahalesi olsaydı VAR müdahale ederdi. Hakemin takdirine kalmış bir değerlendirmeydi. Halk arasında çok sevilen tabirle verse de vermese de kimsenin bir şey diyemeyeceği tarzda bir pozisyon. Ayağını genişletmesini faul olarak yorumlayanlar da olabilir, vücudunu engelleme olarak iyi kullandı diyenler de olabilir.

DERS GiBi PENALTI

G.Saray lehine çalınan penaltı, hakemlik adına ders niteliğinde bir pozisyondu. İlk etapta Vida’nın destek eliymiş gibi gözüken müdahalesinde özellikle kale arkası kameradan net görüleceği üzere kolunu ve elini genişleterek topun geçmesini engelliyor. Burada penaltı çalmaktan daha güzel olan nokta, pozisyonun tamamlanma

sını bekleme zarafeti! Tecrübe budur, futbolun ruhunu bilmek budur!

ÇOK iYi DERBi YÖNETTi

Ligin en yaşlısı, ligin yaşlı delikanlısı yine çok iyi bir derbi yönetti. Gençleştirme olmalı, hakemliğin geleceği düşünülmeli lakin tecrübe ile gençliği iyi harmanlamalı. Bunun yolu da Fırat Aydınus gibi hakemliğin dervişleriyle gençleri bir arada tutacak yöneticilik becerisinden geçiyor. Tebrikler...