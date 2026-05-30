Hakemlerin şampiyonu Yasin Kol

Türk hakemliği adına son derece talihsiz ve başarısız bir sezonu geride bıraktık.

· TALiHSiZLiK: TFF kanadında Süper Lig hakemlerinin bahis oynadıklarına dair yaratılan hava ekim ayında başladı. Zorbay Küçük’ün de aklanmasıyla en üst lig seviyesinde son 5 yıl içinde sorunlu hakem olmadığı tescillendi. Ancak kamuoyunda ve medyadaki aklanma paylaşımları, şaibe yaratılan ve yaftalandıkları haberlere göre devede kulak kaldı. Algı bu yönde yaratıldı ve maalesef iyi yönetilemedi.

· BAŞARISIZLIK: Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun dikkat çekici açıklamasına imza atılacak kadar kötü bir sezon geride bırakıldı. Genç teknik adam, “30-40 yıldır futbolun içindeyim, bu kadar kötü hakem performansları hatırlamıyorum” şeklinde konuşmuştu. Atama tutarsızlıkları, ödül-ceza sisteminin devre dışı bırakılması, havuz sistemindeki 50’den fazla hakemin iyi yönetilememesi, yeteneği veya tecrübesi olmayan genç isimlerin Süper Lig seviyesinde süreklilik arz eden önemli hataları, VAR odasının standartsızlığı, kritik maçlarda hayatında ilk kez VAR odasına oturtulan isimler, görevlendirme sayılarında adaletsizlikler... Evrensel hakemlikte kadronun en iyileri olması beklenen FİFA hakemlerinin kritik maçlarda esamisinin az okunduğu bir sezon geride bırakıldı.

SADECE KAYATEPE VE BOLAK FIFA'YA ADAY OLABİLİRLER

· Dertler bir hayli fazla ancak sevindirici taraflar da var:

· “Bu hakemlerle lig bitmez” klişesinin en sert sezonlarından biri yaşandı ancak ne mutlu ki bitti.

· Sadece iki isim geleceğe dair umut taşımamızı sağladı: Adnan Deniz Kayatepe ve Batuhan Kolak... Belki bu iki isim FIFA listesine yeni sezonda aday olabilirler.

'NİSAN'LAR ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY'UN

· SÜPER Lig’de ismine en aşina olunan hakemlerden Abdullah Buğra Taşkınsoy’un iki sezonluk atama eğrisi hayli ilginç:

BU SEZON: 2 MAÇ:

· Nisan ayına kadar Süper Lig’de hiçbir maçta görev verilmedi.

· 1 Mayıs 2026: Süper Lig – Gaziantep-Beşiktaş

· 13 Nisan 2026: Süper Lig – Antalya-Konyaspor

· Diğer görevleri; TFF 2. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF 1. Lig’de hakem artı VAR ve AVAR

GEÇEN SEZON 3 MAÇ

· 19 Nisan 2025: Adana Demirspor-Trabzonspor

· 13 Nisan 2025:Kayserispor-Kasımpaşa

· Öncesinde 5 ay görev yok.

· 28 Ekim 2024: Başakşehir-Eyüpspor.

ÇAKIR, 20 PENALTININ SADECE 3'ÜNÜ KENDİ VERDİ

FIFA kokartlı Oğuzhan Çakır, son 2 yılda (Yarıda kalan G.Saray-A.Demir maçında verdiği ve kullanılamayan dahil) verdiği 20 penaltıdan 16’sını VAR, 1’ini yardımcı hakem yardımıyla verebildi. · MAÇ sayısına göre penaltı oranı en yüksek hakem Ümit Öztürk oldu. 7 maçında 4 penaltı düdüğü çaldı.

SARI KART NOTLARI

En az sarı kart gösteren hakemler listesinde 2 FIFA hakeminin (Oğuzhan Çakır, Mehmet Türkmen) olması şeklen normal gözükmekle birlikte maçlarında en çok bariz sarı kart hatası yapılan iki isim de bu FIFA hakemleri oldu.

2025-26 SEZONUNDA ÖNE ÇIKANLAR

HAKEMLERİMİZ FIFA'NIN 2. LİGİNDE

2024 Avrupa Şampiyonası’ndaki 3 maçıyla çok iyi bir turnuva geçiren elit hakemimiz Halil Umut Meler, 144 maçlık Şampiyonlar Ligi grup aşamasında bir maça bile atanamadı. Son 16 turundaki Leverkusen-Arsenal maçıyla Avrupa’nın en üst sahnesinde 1 maçla sezonu kapadı. FIFA’da 1. Kategoride hakemimiz kalmazken, diğer hakemlerimizin hepsi 2. kategoride yer aldı.

GAMZE PAKKAN'A İADE-İ İTİBAR

Kadın hakemlere ilgi gösterilen bir sezon oldu. Asen Albayrak (GöztepeAlanyaspor ve Rizespor-Beşiktaş) ve Melek Dakan (Kayserispor-Konyaspor) düdük çaldı. Önceki sene hamile olduğu için MHK tarafından kadrodan çıkarılan Gamze Durmuş Pakkan’a FIFA iade-i itibar yaparak FIFA 1. Kategoriye tekrar yükseltti.

HAVUZDA 54 HAKEM VAR AMA...

Mevcut MHK tarafından Avrupa’nın 5 büyük liginde uygulanmayan üst klasman havuz sistemine geçiş yapılarak çok sayıda hakemden faydalanılacağı belirtildi. 54 hakemden oluşan listeden, 5 maçtan fazla görev alabilen sayı sadece 19 hakem oldu. Bu sezon tekrar eski klasman sistemine (Süper Lig-A-B-C) dönüleceği yönünde iddialar mevcut.

DERBİLERİN ABONESİ YASİN KOL

Derbiler ‘Yasin Kol’ aboneliğinde idi. 3 büyükler arasında son 1 yılda oynanan 8 derbiden 6’sını FİFA kokartlı olmayan bir hakem yönetti. Diğer iki derbi maçta ise genç hakemler Ali Yılmaz ve Ozan Ergün düdük çaldı.

TRABZON-GALATASARAY MAÇLARI AYDIN'IN

Trabzonspor-Galatasaray maçlarının ikisini de Cihan Aydın yönetirken; Trabzonspor-Beşiktaş maçlarında İstanbul’da Oğuzhan Çakır, Trabzon’da Ali Şansalan düdük çaldı. Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakalarında ise Ozan Ergün ile Halil Umut Meler görev aldı.

VAR KADROSUNDAKİ HAKEMLER NEREDE?

VAR kadrosundaki isimler, Süper Lig kadrosunda olup VAR’da görev verilenlerden daha az VAR odasına girdi.

ARDA KARDEŞLERİN KARİYERİ BİTTİ

Trabzonspor-Gaziantep FK maçında, Arda Kardeşler’in 65. dakikada Trabzonspor atağını ‘faul ihlalinin yanlış yerden kullanıldığı’ gerekçesiyle durdurup oyunu yeniden başlatması tartışmalara yol açtı. Bu maçtan sonra hakemliği noktalandı. HT SPOR yayınına bağlanıp açıklama yapması nedeniyle de PFDK’dan 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

SİVAS-AMED MAÇI İKİ HAKEMİ YAKTI

Sivasspor-Amedspor maçında VAR odasından çizilen ofsayt çizgisine dair tartışmalardan dolayı VAR hakemi Alper Çetin ile Serkan Çimen’in 25 Ocak 2026’da hakemlikleri noktalandı