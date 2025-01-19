Hakem Türk olunca veryansın edenler, yabancı karşısında neden susuyor

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Hoş geldin yabancı VAR, hoş geldin huzur! Siftahı Hatayspor-Galatasaray maçında Belçikalı Jan Boterberg ile yaptık. 38 yaşındaki Belçikalı, 2016’dan bu yana Jupiler League’de. Bu sezon 21 haftada 13 kez düdük çaldı, 9 kez VAR görevindeydi. FİFA kokartlı değil ancak 2025’te Belçika Futbol Federasyonu tarafından FİFA VAR kadrosuna bildirilen isimlerden. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Kızılyıldız-Stuttgart; Avrupa Ligi’nde Galatasaray-Tottenham; Uluslar Ligi’nde İskoçya-Portekiz, Arnavutluk-Gürcistan, Norveç-Kazakistan, Lüksemburg-Belarus maçlarında VAR odasındaydı. Konferans Ligi’nde de 3 maçta görev aldı.

BOTERBERG, ANDERLECHT-GENK MAÇINDA SKANDAL HATA YAPMIŞTI

Dünkü Gaziantep-Bodrum maçında da VAR hakemliği yapan Boterberg’in kariyerindeki ilginç anlardan biri 23 Aralık 2023’teki Anderlecht-Genk maçı. Ev sahibinin 2-1 kazandığı maçta skandal müdahalesi nedeniyle Mart 2024 sonuna kadar VAR verilmemiş. Playoff’lar başlayınca tekrar görev almış. Bu hatası düdük sayısını da etkilemiş, sezonun kalanında sadece 6 maç yönetmiş. Lafügüzaf kısımları geçip hayatın hazin gerçeğine dönelim: İlk yarıdaki skandal elle oynamaya rağmen Boterberg’in Cihan Aydın’ı monitöre davet etmemesi; daha basit olan ve tartışılacağı Mertens pozisyonunda ise davet etmesi... Her iki pozisyon sonrasında soluğu sosyal medyada ve ekranlarda aldım. İşte yabancı VAR’ın getirdiği huzur:

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1-) Her iki pozisyon için #Allahbelanızıversin hashtagi açılmadı, küfür ve hakaret yağdırılmadı.

2-) TV ve dijital medya yayınlarında hakem kadrosuna ağız dolusu ithamlarda bulunulmadı.

NEDiR BU CiHAN AYDIN’IN YABANCI VAR HAKEMLERiNDEN ÇEKTiĞi

Yabancı VAR uygulaması geçen sezon 32. haftada başlamıştı. 27 maçta görev yapmışlardı. Bu sezon çok erken merhaba denildi. Yabancıların maliyeti, seyahat ve konaklama gibi ücretlerini konuşmayacağım, zurnada peşrev olmaz. Yalnız hakem Cihan Aydın’ın nedir yabancı VAR şanssızlığı! Geçen sezon Sivasspor-Fenerbahçe maçında şampiyonluk yarışını etkileyen en büyük hata Benjamin Brand’dan gelmişti. Bu sezon da yabancı VAR’ların ilk skandalı, Hatay-Galatasaray maçında ceza sahasında elle oynamanın pas geçilmesiyle Cihan Aydın’a denk geldi.

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KEŞKE HERKES FERHAT GÜNDOĞDU KADAR ŞANSLI OLSA VE DESTEK GÖRSE

Yabancı VAR’ın tek üzücü sonucu, Türk hakemliğini sadece 3 ayda yine darmadağın eden ve ligdeki kaosun baş sorumlusu Ferhat Gündoğdu’nun da ne yazık ki bu huzurdan nasiplenmesi. Yönetim beceriksizliği, klasman yapılandırması ve skandal atamalarıyla bugünleri hazırlayan isim, Hatayspor-Galatasaray maçından sonra hiç telaffuz edilmedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde TFF tüzük ve yönetmelikler kapsamı dışına çıkılarak ilk kez 3 yıllık sözleşme yapılan MHK Başkanı olan Gündoğdu, sunduğu tüm argümanların iflas ettiği bir ortamda hâlâ o koltukta oturmakta. Allah cemi cümlemize böyle şans, böyle destek nasip etsin.

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GEÇEN SEZON SÜPER LiG MAÇLARINDA GÖREV YAPAN YABANCI VAR HAKEMLERi