Ghezzal'ın o sözleri artık küfür değil!

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Futbol Disiplin Talimatı’nın ‘hakaret’ nedeniyle 41. ve ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ sebebiyle 36. maddesinden PFDK’ye sevk edilen Ghezzal’a sadece 36. maddeden 1 maç ceza geldi. Bu kararın açılımını şöyle özetlemek mümkün: “O sözler küfür veya hakaret değil, Kırmızı kart yanlıştır.” Eğer tersi olsaydı, 41. madde uyarınca Ghezzal’a 3 ila 7 maç arası ceza verilecekti.

Süper Lig'de 2 Şubat Pazar günü oynanan F. Bahçe-Çaykur Rize maçının 78. dakikasında oyundan çıkarken yavaş hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle sarı kart gören, ardından da direkt kırmızı kart gören Ghezzal, karşılaşma sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Hakeme ‘f..k off’ dediğim için atıldım” açıklamasını yapmıştı. TFF Hukuk Müşavirliği, hakem Burak Pakkan’ın raporu doğrultusunda Çaykur Rizesporlu futbolcuyu ‘hakaret’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi ve ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ sebebiyle 36. maddeden PFDK’ye sevk etmişti.

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BU KARAR ARTIK EMSAL OLACAK

Ghezzal'a ne ceza vereceği merakla beklenen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), ‘sportmenliğe aykırı hareket’ suçunu içeren 36. madde uyarınca 1 maçtan men ve 58 bin 500 TL para cezası kesti. ‘Emsal’ niteliği taşıyan bu karar PFDK’nin artık ‘f... off’ kelimesini küfür ya da hakaret kapsamında değerlendirmediği anlamına geliyor. Yani PFDK diyor ki; “Bu kırmızı kart yanlıştır. O sözler küfür veya hakaret değildir, sportmenlik dışı tepkidir. Oyun kurallarındaki karşılığı sarı karttır.” Eğer tersi olsaydı, Ghezzal’a 41. madde gereğince 3 ila 7 maç arası men cezası verilecekti. Hatırlanacağı üzere daha önce Türkiye liglerinde çok sayıda futbolcu, hakeme bu sözleri söyledikleri için kırmızı kart görmüş ve 41. maddeden cezalar almıştı.

COLIN KAZIM 4, TÖRE VE BAROS 3 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Süper Lig’de daha önce müsabaka hakemine ‘f... off’ dedikleri için kırmızı kart gören F.Bahçeli Colin Kazım 4, Roberto Soldado 1, G.Saraylı Baros ve Beşiktaşlı Gökhan Töre 3 maç men cezasına çarptırılmıştı.