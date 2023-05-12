Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'dan 5 futbolcu kırmızı kart görürse!

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Hele ki hakem camiasının yap-boz tahtasına çevrildiği başka bir döneme de tanıklık etmedim. Hal böyleyken sezon finaline yakışır yeni bir senaryoyla çorbada tuzum olsun istedim! Son haftaya girerken Galatasaray’ın 3 puan önde ve Fenerbahçe’ye göre genel averajının 6 gol, attığı gol sayısının da 4 gol fazla olduğunu varsayalım. Derbide Fenerbahçe bu sezonun en iyi oyununu sergiliyor ve maçı kazanıp puanları eşitleme şansına sahip. Hatta daha fazla gol bularak ikili averajda öne geçme şansına doğru ilerliyor. Ve dakikalar 61’i gösterdiğinde tartışmalı bir pozisyon sonucunda gelen golle 3-0 öne geçiyor. Yani ilk maçtaki skorla aynı! İşte tam bu esnada Galatasaraylı 5 oyuncu hakeme yükleniyor ve ihracı gerektirecek saldırgan tavır sergiliyor. Hakem de 5 oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırıp saha dışına göndererek maçı tatil ediyor!

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NE OLACAK ŞİMDİ?

Futbol Müsabaka Talimatı (FMT) Madde 22: Hükmen Yenik Sayılmalar (a) bendi şöyle der: Müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.)

MAÇ NASIL TESCİL EDİLİR?

FMT’nin 23.maddesi “Hükmen Mağlubiyet Sürecinde Uygulanacak Usul ve Sonuçları”nın 4. bendi şöyle der: Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 3 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.” Yani, 61. dakikada tatil edilen maçta skor o an 3-0 olduğundan Fenerbahçe 3-0 kazanmış olarak tescil edilecek. O esnada skor 4-0 olsaydı 4-0 tescil edilecekti, 1-0 Fenerbahçe önde olsaydı, yine 3-0 tescil edilecekti.

PEKİ BU DURUMDA KİM ŞAMPİYON OLUYOR?

· FMT’nın 9. maddesinde puan eşitliği durumunda uygulanacak esaslar açıklanmış:

· I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır. (Bu senaryoda eşit)

ARALARINDAKİ PUAN EŞİTSE AVERAJA BAKILIR

· II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır (Müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz). (İkili gol averajı da dakika 61’de tatil edilen maçta skor 3-0 olduğundan eşitlendi).

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· III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır. (G.Saray’ın genel averajının +6 olarak bu maça çıktığını varsaymıştık. Fenerbahçe’nin hükmen galibiyetiyle +3 arttı, G.Saray’ında -3 düştüğünü varsaydığımızda bu kriter de eşitlendi).

· IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır. (Galatasaray’ın maç öncesinde Fenerbahçe’den 4 gol daha fazla attığını varsaymıştık. Ve 1 gollük fark sarı kırmızılıları şampiyon yapar).

HÜKMEN MAĞLUBİYETİN HİÇ Mİ ÖNEMİ YOK?

Elbette var lakin işleyiş sırası olarak yukarıdaki 4 maddeden sonra geliyor. Yani 5. maddede diyor ki: V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

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SIRA DIŞI BİR FİLM SENARYOSU

Atılan her golün, kaçırılan inanılmaz pozisyonların, skandal hatalarla yenilen gollerin futbolun matematiğinde ne kadar önemli olduğunun göstergesi. Biraz işin matematiğini ve talimatları hatırlatmak için tebessüm ettirmek istedim. Gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkılarak tasarlanan, futbola gönül vermiş insanların hikayelerinin yer aldığı, umudun, tutkunun, aşkın anlatıldığı Dar Alanda Kısa Paslaşmalar filminin yönetmeni Serdar Akar bu sezonki heyecan fırtınasını bu senaryoyla birleştirerek güzel bir eser daha çıkarabilir mi ne dersiniz?