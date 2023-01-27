Elleray'ci mi yoksa Dallas'cı mısınız?

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“David Elleray Danışmanlığı Rehberi” adı altında koşulları sıraladı. Birkaçını paylaşalım:

1- Her kulübün maç başına en az 2 adet pozisyon hakkı olacak. î

2- Kulüpler maçın son düdüğünden itibaren 12 saat içerisinde pozisyonları kulüpler birliğine medya görüntü ve kayıtlarıyla e-posta olarak iletecektir.

3- Kulüplerin pozisyon ile detaylı bilgi sağlaması beklenmektedir. Özellikle maç tarihi, hakem kadrosu, pozisyonun dakikası-saniyesi ve video kaydının sunulması, David Elleray’in beklenen kalitede görüş vermesi için son derece önemli olacaktır.

4- David Elleray’in görüş ve yorumları yazılı olarak kulüp başkanlarına iletilecektir. Bu görüş ve yorumlar bilgi amaçlı olup, kamuoyu ile paylaşılmaması öngörülmüştür.

TFF TURİSTİK GEZİSİNDEN KULÜPLER BİRLİĞİ'NE TRANSFER

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Elleray, önceki TFF’nin resmi danışmanıydı ve 91 maddelik çalışmasının Servet Yardımcı TFF’si tarafından paylaşılmadan yolların ayrılması kabul edilebilir bir durum değildi. TFF’den aylık 20 bin pound civarındaki danışmanlık ücreti bir yana, böyle bir dünya markasının hakemliğimize ve futbol iklimimize nasıl bir tablo çizdiğini halen bilmiyoruz. Gizemli(!) rapora erişemedik.

ORTAK AKILDA BULUŞULMASI GÜZEL

Lakin Kulüpler Birliği’nin bu adımıyla, hakem konusunda ülkenin “yıllarca zehirlenmiş hastalıklı bakışına nasıl bir faydası olabilir?” açısından düşününce umutlandım. Amaç eğer hakemler üzerindeki nefreti, her maç sonu yaratılan kaosu, kulüplerin ayrı senaryolarla bağırmasını önlemek adına her kulübün saygı göstereceği “ortak akıl” fikriyse güzel. Neticede Kulüpler Birliği bağımsız bir oluşum. TFF nasıl ki MHK’sı olduğu halde tarafsız bir İskoç danışman tutuyorsa, Kulüpler Birliği’nin de bu yaklaşımı doğal.

SAĞLIKLI SONUÇ ÇIKABİLİR

Anahtar nokta, kulüplerin kendileri de özel bir yabancı hakem danışmanıyla anlaşabileceği halde, toplu hareketle bu yöntemi seçmiş olmaları. Ortak akılda buluşabilme arzusu açısından değerli. Bu sayede hepsinin razı geleceği bir görüş olursa sağlıklı sonuç doğurma ihtimali yüksek. Aksi durumda gelip geçici hevesler listesinde yerini alır.

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CENTİLMENLİK ANLAŞMASI ŞART

Teoride her uygulamaya heyecanla başlıyoruz ancak konu menfaat olunca pratikte hemen hedeften sapıyoruz. Kulüplerin hemfikir olup güvendiği ve üstüne danışmanlık parası ödenen bir danışman saygı görür, yaklaşım güzel. Ancak tek başına yeterli değil. Çünkü kulüplerimiz hiçbir zaman tarafsızlık istemedi, kendi taraflarında bir görüşün peşinde koştu. Bu nedenle Elleray zamanla değersizleştirilmemeli.

MERK BİLE ELEŞTİRİLDİ

Dünya hakemlik tarihinde “top 10”da sayacağım Markus Merk’e bile bu ülkede “yayıncı kuruluşun istediği kasten söyletiliyor” yaftası yapıştırıldıktan sonra her şey beklenir! Bu nedenle uygulamaya geçtiğinde sakin ve saygılı kalması sağlanmalı. Özellikle derbilerde her iki tarafın da sadakati çok önemli.

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YORUMLARINA SAYGI DUYULMALI

Örneğin F.Bahçe-G. Saray derbisinden sonra her iki takımın da Elleray’e gönderdiği pozisyonlar için gelen yoruma kayıtsız şartsız saygı duyulmalı. Bir takım, işine gelmeyen şekilde üst üste Elleray yorumu aldığında hemen saf değiştirmemeli! Bu noktaya evrilirse uzun soluklu olmaz çünkü devamında “Elleray futboldan anlamıyor” bile derler. Hele ki yerli hakem uzmanlarının görüşlerinden hoşlarına giden olursa kanıt dahi sunabilirler. Bu nedenle kulüplerin centilmenlik anlaşması imzalaması farz. Elleray pozisyonlara ne yorum yaparsa yapsın karşı çıkılmaması ve “anlaşmayı bozalım” denilmemesi önemli.

HER POZİSYONU TÜM KULÜPLER GÖRMELİ

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David Elleray Kullanım Kılavuzu’ndaki şu madde önemli: “David Elleray’in görüş ve yorumları yazılı olarak kulüp başkanlarına iletilecektir. Bu görüş ve yorumlar bilgi amaçlı olup, kamuoyu ile paylaşılmaması öngörülmüştür.”

CAMİA BASKISI MI?

Kamuoyuyla paylaşılmasının istenmemesinin sebeplerden biri camia baskısı olabilir. Çünkü maç sonrasında yöneticisinden teknik direktörüne kadar kulübün saldırdığı bir karar hakkında Elleray hakemi haklı bulan bir görüş paylaşabilir ve kulübü taca atabilir. Geniş planda da başarısızlığın üstünü örtme kılıfı olarak hakemi gösterememe sıkıntısı doğar, taraftar “gaza” getirilemez. Kamuoyu ile paylaşılmasa da, Elleray’in değerlendirdiği tüm pozisyonlar sadece ilgili takımın başkanlarıyla değil, tüm başkanlarla paylaşılmalı. Maçlarla ilgili verdiği yanıtları tüm kulüpler görmeli, bilgilenmeli, kuralı öğrenmeli.

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BU ANLAŞMA TFF KANADINA DA MESAJ İÇERİYOR MU?

1- KBV, “TFF’nin danışmanı Hugh Dallas’a ve her ay yayıncı kuruluşta yaptığı değerlendirmelere itibar etmiyoruz” mesajı mı veriyor?

2- KBV, “Hakem performanslarından memnun değiliz, önemli hatalar var. Elleray vasıtasıyla TFF dışında önemli bir gözün objektif değerlendirmesini almak istiyoruz” diyerek hakem icraatlarının başarısızlığını mı ispat etmek istiyor?

OTORİTE VARLIĞINI HİSSETTİRMELİ

Avrupa ligleriyle en büyük farkımız otorite etkisi. Süper Lig ve TFF 1.Lig’deki toplam 38 takımdan 33’ü sezon başından bu yana çirkin tezahürat cezası yedi, parasını ödedi. Yine yapacak, yine ödeyecek. 29 takım taraftar olayları maddesinden ceza aldı. Hakemlere yapılanlar da aşikar. Avrupa’da otorite bu görüntüleri temizliyor, bizde ise polis gibi ceza kesiliyor. Önce hakemi değil, futbolumuzu düzelteceğimiz günler görmek umuduyla.