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Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi TanırlıYazarın Tüm Yazıları

Derbinin hakemi şahin gözlü prens

#MHK#Beşiktaş - Fenerbahçe#Mehmet Türkmen

MHK, Beşiktaş-Fenerbahçe maçına 32 yaşındaki İstanbul bölgesi hakemi Mehmet Türkmen'i atadı.

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Avukat olan MHK’nin prensi Türkmen, Türk hakemlik tarihinde kimseye nasip olmayan şansları çok erken buldu. Bu sezon ilk 10 haftada 8 maçta düdük çalarak rekor kırdı. Geride kalan 14 haftayı 10 maçla geçen Türkmen 39 sarı, 4 kırmızı kart çıkardı, 3 kez penaltı noktasını gösterdi.

2023-24 sezonunun ocak ayında Süper Lig’e yükselen ve sezonu 3 maçla tamamlayan Türkmen, kariyerindeki sadece 14. Süper Lig karşılaşmasında derbiyle tanışacak.

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EŞİ BENZERİ OLMAYAN ATAMALAR

Hakem yönetme, klasman belirleme ve atamada skandal işlere imza atan MHK, dünyada örneği görülmeyecek şekilde Türkmen’i büyüklerin sadece iç saha maçlarında görevlendirdi. 10 maçından 6’sı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon’un evindeki karşılaşmalardı. Trabzon’un 2-2 berabere kaldığı Kayseri maçı dışında 4 büyükler Türkmen’le puan kaybı yaşamadı. Soğukkanlı tavrı ve oyuncularla diyaloglarında şahin gözlü bakışlarıyla dikkat çeken bir isim.

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SKOR ŞANSI HEP YANINDA OLDU, FAZLA TARTIŞILMADI

Derbiye bu sezon genel formu iyi olan Kadir Sağlam’ın atanması daha doğru olurdu. Mehmet Türkmen, yönettiği 10 maçın 8’inde önemli hatalar yapmasına rağmen skor şansı yanındaydı ve çok tartışılmadı. Sahada yer alma, faul ve disiplin tespitleri konularında geliştirmesi gereken çok yön var. Mevcut MHK’nin Süper Lig’i ‘hakemlik öğrenme mecrası görme’ yanılgısıyla tazecik hakemleri derbiye atma fütursuzluğu, umarım fazla yıpranmasına neden olmaz.

#MHK#Beşiktaş - Fenerbahçe#Mehmet Türkmen
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