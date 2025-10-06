Derbideki kural hatasına davetiyeyi hakem çıkardı!

Haberin Devamı

Yedek kulübelerinden ya da takım oyuncu listesinden kaynaklanan kural hataları doğal olarak kulüp kanadından doğar. Saha içindeki kural hataları ise hakemin kural bilgisizliğinin eseridir. Derbide ise her iki durumun dışında farklı bir olay cereyan etti...

Beşiktaş dakikalar 66’yı gösterirken 2 oyuncu birden değiştirmek istedi. Hakem Yasin Kol ise ilk değişiklik sonrasında oyunu hemen başlattı. Muhtemelen 4. hakemin “Hocam bir değişiklik daha vardı” uyarısıyla irkilip, top oyundayken 10-15 saniye sonra oyunu durdurdu. İkinci değişiklik de tamamlandı ve oyun hakem atışıyla tekrar başladı. Dolayısıyla tek seferde 2 oyuncu değiştirmek isteyen Beşiktaş, hakemin dikkatsizliği ve özensizliği nedeniyle iki kez oyunu durdurup değişiklik yapmış pozisyonuna düştü.

HAKEM YASiN KOL’UN iŞGÜZARLIĞI

66 ve 67. dakikalarda gerçekleşen bu iki değişiklikten sonra siyah beyazlılar 83 ve 86’da iki kez daha oyunu durdurarak değişiklik yapmış oldu. Oysaki oyun kuralları kitabı özetle der ki:

“Bir takımın 5 oyuncu değişiklik hakkı vardır. Bu hakkını oyunu 3 kez durdurarak kullanabilir (devre arası değişiklikler hariç).”

Dolayısıyla hakem Yasin Kol’un işgüzarlığı nedeniyle Beşiktaş Kulübü, kural kitabında belirtilenin aksine oyunu 4 kez durdurarak oyuncu değiştirmiş oldu. 86. dakikadaki değişiklikle birlikte kural hatası gerçekleşmiş oldu.

BUNDAN SONRA NELER OLABiLiR?

Galatasaray-Beşiktaş maçının, tekrar edilmesi veya kural hatasının gerçekleştiği son oyuncu değişikliğinin yapıldığı 86. dakikadan devamı gibi seçeneklerin söz konusu olmayacağını düşünüyorum. Gerçekleşen kural hatası sonrasında maçta sonuca yönelik bir değişiklik olmadığından 1-1’lik sonuç TFF tarafından tescil edilecektir. Ancak Galatasaray Kulübü’nün itiraz etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Tarihin en tehlikeli MHK’sının Türk futbolunun sinir uçlarıyla oynamayacak şekilde kararlar alması, hakemlik mesleğinin itibarını zedelemeyecek eylemlerde bulunması gerekir. Hakem atama prensiplerine, derbi seviyesini yönetebilecek isimlerin kalitesine ve bu seviyede bir maçı performansıyla hak edecek isimlere dikkat ederek görevlendirme yapmalıdır.

5 YIL ÖNCEKi KIRŞEHiR-VAN MAÇINDA DA OLDU

Derbideki olayın benzeri, 2020-2021 sezonunda, Hürriyet’te manşetten verdiğimiz TFF 2. Lig’deki Kırşehirspor-Van maçında yine yaşanmıştı. Lider Kırşehir, farklı dakikalarda 4 kez oyunu durdurarak oyuncu değiştirmiş, maçı da 1-0 kazanmıştı. O dönem Van’da danışmanlık yapan Feyyaz Uçar ile gerekli itiraz sürecini yürütmüştük. TFF’de ‘3 ay’ bekleyen dosya, suçu 4. hakeme yıkan bir karar ile sonuçlanmıştı.

“Efendim 4. hakem ev sahibi takımın oyuncu değiştirmek için kaç kez oyunu durduğuna dikkat etseydi!” denilerek taca atılmıştı.

Elbette trajikomik kararın temelinde hakemlerimizin her daim üvey evlat olduğu futbol kültürümüz yatıyordu. 4. hakemin asla böyle bir görevi olmadığını bilmiyorlar mıydı? Aman kulüplerden tepki gelmesin, devreye birileri girmesin de canımız yanmasın mantalitesi her daim ön planda.

