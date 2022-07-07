David Elleray’in 7 aylık muhteşem Türkiye tatili

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Sayın Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki yeni Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na başarılı, objektif, bilgilendirici ve yaptırım gücü yüksek bir dönem dilerim. Futbolun derdi çok. Yayın ihalesi taze netleşti.

· Yabancı-yerli tartışması kısır döngü.

· Ekonomisi batık ligin harcama limitleri sıkıntılı.

· Büyük borca sahip kulüplerde transfer gani!..

· Kalitesiz oyun büyük dert.

· Oyuncu profili; en ufak temasta taklalar atan kategoride. Hakemi kandırmayı ve etkilemeyi marifet sayan iklim hakim.

· Topun oyunda kalma süresinin iyi olduğunu zannettiren abartılı uzatmalar.

· Bomboş tribünler. Galiz küfürlerle dolu tezahüratlar.

· UEFA Pro lisansa sahip olmayan teknik direktörlere açılan yollar. Mikrofonlara konuşan sanal teknik direktörler.

· Sürekli hakemlere sallayan yöneticiler.

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· Sezon içinde 30’a dayanan teknik direktör değişimleri.

· Forma rengine ve lig kategorisine göre farklı disiplin ve tahkim cezaları. Kuralsızlıklar karşısında üç maymunu oynayan TFF yönetimleri.

· Ve final: Fikstür çekiminin ardından duyguları sorulduğunda sezonun ilk maçı için hakemi uyarabilecek vizyona sahip başkanı bile var!

EN KOLAY HEDEFLER MHK VE HAKEMLER

Bu zamana kadar MHK’nın belirlenememesi de her kulübün en çok horozlandığı konu olması. Çünkü futbolu yönetenler, yıllarca çığ gibi büyüyen sorunları sümen altına iterek, korunmasız ve kolay hedef hakemleri ve MHK’yı seçtiler. Kulüplerin gazını almak ve koltuklara çivilenebilmek adına kıllarını kıpırdatmadılar. Hakemlerin ‘kasıtlı şekilde’ ligi dizayn eden faktör olduğuna dair futbolseveri zehirleyen ortama dur dememekle kalmayıp, icraatlarıyla cemi cümleyi inandırdılar.

OLANLARDAN ELLERAY’iN BiLE HABERi YOKMUŞ

Önceki sezon TFF, Süper Lig ve 1. Lig Kulüpler Birliği’nin oluşturduğu ‘Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu’ndan beklentiler, İngiltere Hakem Komitesi Başkanı ve IFAB Teknik Direktörü olan duayen David Elleray’in TFF Danışmanı olmasıyla heyecan verici rotaya evrilmişti. Riva’da aralık ayında Elleray ile görüşüp, izlenimlerimi paylaşmıştım. İki senedir çalıştay adı altında yapılanların bırakın meyve vermesini, tarihin en büyük kaosuna sürüklendiğimiz dönemleri yaşatmasına ne demeli? Hakemliğimizi düzeltmek için getirilen Elleray’in bile olanlardan haberi yokmuş.

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TFF, MHK VE KULÜPLERE 7 SORU SORMUŞTU

David Elleray geldiğinde TFF’den, MHK’dan ve kulüplerden hakemlikle ilgili her konuda bilgi talep etmiş, özellikle de kulüplere şu soruları yöneltmişti:

1- Hakem performanslarının artmasını istediğiniz alanlar nelerdir?

2- Hakemlerin kondisyon ve maç hazırlığı konusundaki izlenimleriniz?

3- VAR kullanımına ve geliştirilmesine ilişkin görüşleriniz?

4- Gözlemci sistemi nasıl geliştirilebilir?

5- Daha fazla sayıda eski futbolcu hakem olmaya teşvik edilmeli mi?

6- Genç hakemlerin desteklenmesinde kulüpler nasıl bir rol oynayabilir?

7- Hakemlere saygıyı artırmak için neler yapılmalı?

RAPORU GÖRÜNCE ŞENOL GÜNEŞ’iN O BASIN TOPLANTISI AKLIMIZA GELDi

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Pek çok kulüp bu sorulara cevapları gönderdi, bizzat incelediklerim de var. Onca zaman beklediğimiz ‘David Elleray’in Türk Hakemlik Sistemine İlişkin Raporu’nu gördüğümde, 2020 Avrupa Şampiyonası sonrası Şenol Güneş’in basın toplantısı aklıma gelmişti. O basın toplantısından, turnuvadaki skandal başarısızlığımızın nedenlerini anlayarak çıkabilen bir kişi bile yoktu!

Elleray’in raporu için de izlenimim aynıydı. 17 maddede özetle; “Hakemlere, sisteme, MHK’ya, Uilenberg’e güven yok. MHK’ların sürekli değişmesi tutarsızlık. Gözlemci raporları objektif değil. Hakemler büyük takımların maçlarında hata yapmaktan korkuyor. Eleştiriler karşısında önlemler alınmalı. Stratejiye ihtiyaç var. Yapı değişmeli, bağımsız olmalı. Üniversitelerle ilişki kurulmalı. Yeterlilik, İstikrar, İletişim ve Güven mottomuz olmalı” diyordu.

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90 MADDELiK RAPORUN ARTIK BiR ANLAMI VAR MI?

7 ay gözlem dışında somut olarak neler yaptı, yol haritamız nedir, nasıl bir profesyonel yapı için harekete geçti, eğitim altyapısına dair kurgusu ne oldu, kulüplere yönelttiği sorulardan nasıl geri dönüş aldı, istatistiklerden neler elde etti gibi soruların cevaplarını, sır gibi saklanan 90 maddede bekliyoruz derken sözleşme süresi bitti ve İngiltere’ye dönüyor deniliyor. Dolce vita! Masraflar hariç 15-20 bin sterlin aralığında maaşı olduğu rivayet edilen danışmanımızın sadece 17 maddelik raporu için David Elleray olmaya gerek yok, içimizdeki Davut İleri’ler yıllardır söylüyor bunları, hem de ücretsiz! Ayrıca 90 maddelik ana çözüm dosyasını o tarihlerde sayın Servet Yardımcı’ya vereceği belirtilmişti. TFF değiştiğine ve Elleray yolcu olduğuna göre birileri “Rapora da ulaşamayacaksınız, anlamı kalmadı” derse şaşırır mıyız?

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SON 20 YILDA 17’iNCi MHK’YI BEKLiYORUZ

Uzun süreli görevde olacak, plana programa sahip, bağımsız bir yönetim bekliyoruz.

“Yeni yüzler olsun, denenmemiş olsun, yıpratılmayanlar gelsin, kulüplerin istemezuk dedikleri olmasın” beklentileri altında yönetim becerisinden yoksun isimlerle boşa zaman harcanmasın. Sonra fırtınanın göbeğine düşüp “Kurtar bizi baba” diyerek camianın saygı duyduğu ağabey arayışıyla Sabri Çelik’i göreve getirip, gemi limana yanaştıktan sonra da güle güle deme vefasızlığı ancak bizde olur.

Son kez sorayım: Davut İleri’nin 90 maddelik raporu açıklanacak mı? Yoksa “Ülkemizden bir David Elleray geçti” diye avunacak mıyız?