David Elleray’e değil Margaret Thatcher’a ihtiyacımız var

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Kulüpler Birliği Başkanı olduğu dönemden bu yana Türk hakemliğini yapılandırma çalışmaları sürüyor. Çalıştay, MHK eski başkanlarıyla görüşmeler, model önerileri, İngiltere MHK Başkanı ve IFAB üyesi David Elleray’in ‘TFF Danışmanı’ olması derken 8 Mart’taki tarihi (!) kararla nirvanaya ulaştık. İşte muazzam kararla başardıklarımız:

ORGANiK YAŞAM EN GÜZELi!

· Avrupa’daki son temsilcimiz Galatasaray’ın da sahneden çekilmesiyle köyümüze döndük. Organik yaşam en güzeli.

· Ülke puanı sıralamasında 20’ye dayandık. Sayı ne kadar yükselirse futbolumuz o kadar büyüyecek! Hadi inşallah.

· Katar yolunda A Milli Takımımızın hepi topu 2 devi elemeye ihtiyacı var, öyle 2016’daki gibi 7 ayrı maçın sonucuna değil. Şükürler olsun.

· Yayın ihalesi, uzatma sürelerimiz tadında. Katar’dan gol sesi gelmeden hakem son düdüğü çalamayacak. Oyna da oyna yakışır sana.

DEKODER ŞENLiĞi

· Tv izleyicisi “Kaç dekoder alacağım, benim takım hangi kanalda?” merakıyla çılgınca eğleniyor. Dekoder şenliği.

· Keyif ve kalite kriterlerinde 380 maç arasından ‘5’e ulaşırsak ulusal bayram ilan edilecek. Ha gayret ‘2’ kaldı.

· Transfer tahtalarının açılıp kapanması yaz aylarını beklemeyecek gibi. Teknik direktör değişimi 30’a koşuyor. Sefa.

· Borç/gelir dengesinde fark milyar TL seviyesinde. Avrupalı, rüyasında bile bu rakamları kalemle yazamaz. Cahil rönesansçılar.

· İki maçta tribünler doldu, şaşkınlıktan, özlemden elimiz ayağımıza dolaştı. 4 saatte Seyrantepe’ye, Kadıköy’e ulaşanlar oldu. Kaos candır.

YOK(MUŞ)

Türk futbolunun arşa çıkmış sorunları arasından 8 Mart’ta Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve VAR’daki Hakan Ceylan cımbızla çekilerek suçlular(!)tespit edildi. Özgür Yankaya zaten VAR kadrosuna alınmıştı. Halis Özkahya da çok önceleri Gaziantep-Kasımpaşa maçıyla bırakmıştı. Bu cımbızdan:

· Başkan dahil TFF’nin haberi yok(muş).

· MHK’nın yarısının haberi yok(muş).

· Hakem yapılandırma faaliyetinin başrolünde olup muhtıralar yayınlayan Kulüpler Birliği’nin haberi yok(muş).

· Hakem derneği düğün/cenaze haberinden fırsat bulamadığından haberi yok(muş).

· Dernek yönetimindeki hakemlerin infaz edilmemesinde kimsenin payı yok(muş).

ELLERAY, ROSETTi, COLLiNA...

· MHK Başkanı’nın söylediği üzere David Elleray’in haberi yok(muş).

· UEFA temsilcimiz Servet Yardımcı’nın haberi yok(muş).

· UEFA Hakem Komitesi Başkanı roberto rosetti’nin haberi yok(muş).

· FIFA Hakem Komitesi Başkanı pierluigi Collina’nın haberi yok(muş). MHK Başkanı sayın Ferhat Gündoğdu... “Hakemliğin mesihi” olarak gönderilme ihtimaliniz münasebetiyle önünüzde saygıyla eğiliyorum. Beni de kutsar mısınız?

RiVA KALKANI DAVID ELLERAY

Her zaman olduğu gibi hakemlerin kellesi kamuoyu önüne atıldı, sezon ihalesinin yıkılacağı kapı bulundu. Hakeme bakışı zaten hastalıklı ülkede somut gerekçeler sunulamadan belleklerde yeni soru işaretleri bırakılarak infaz yapıldı. Dünyada örneği olmayan, sezon içinde 3 kez klasman yapılandırmasıyla isimlere şüpheli bakışlara, veda şekillerinin yakışıksız olmasına fırsat yaratıldı. Takımların ‘şaibeli sezon’ baskısına çanak tutulmasının yolu açıldı. Hakemlerin aileleriyle birlikte düşeceği duruma empati yapılmadı.

SORUN, BEYiNLERDE

· Ülkenin futbolu hasta ve tüm vücudu sarmış, lakin sadece hakemlere odaklanıp kol kesmekle uğraşılıyor. Sorun beyinlerde ve kalplerde. 15 Nisan 1989’daki Hillsborough faciasında 96 taraftarın ölümü sonrasında olaya el atıp ‘futbol’ adı altındaki kuralsızlıkları ve kepazelikleri bitirip, Premier Lig’in dünyanın 1 numarası olmasına öncülük eden Başbakan Margaret Thatcher gibi güçlü ve korkusuz bir ele ihtiyaç var. Kuşları ürkütüp mahsule yaklaştırmamak amacıyla bağa, bahçeye dikilen korkuluklar gibi “Dünyanın 1 numarasını getirdik” diyerek Riva kalkanı yapılan David Elleray’e değil.

TAHKiM’DEN KAMiKAZE DALIŞI GELiR Mi?

MHK’nın 8 Mart kararıyla liste dışı kalan hakemler Tahkim Kurulu’na başvurdu. Tahkim’in alacağı karar nihai. İç mahkeme yolu kapalı. Tek adres Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kalıyor. 2015’te klasmandan haksız düşürüldüğü gerekçesiyle Serkan Akal ve İbrahim Tokmak AİHM’ye başvurup kazanmışlardı, lakin 6 sene sonra! Kim bilir, MHK’nın kimsenin haberi olmadan(!) yaptığı gibi, Tahkim de beklenmedik bir kamikaze dalışı yapar mı? Halihazırda AİHM’den ‘tarafsız değil’ damgası yemişken ve haziran ayında muhtemelen veda edecekken.