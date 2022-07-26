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Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi Tanırlı
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Dallas sayesinde yeni Çakır'lar ortaya çıkacak

#Hugh Dallas#Jaap Uilenberg#UEFA

TFF, MHK’nın eğitim danışmanlığı için İskoçların efsane isimlerinden olan ve uzun yıllar UEFA Hakem Kurulu başkan yardımcılığı görevini de yürüten Hugh Dallas ile anlaştı.

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Sayın Mehmet Büyükekşi’nin belirttiği üzere UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’nin önerisiyle anlaşmaya varılan 65 yaşındaki Dallas hakemlik kariyerinde 1998 ve 2002 Dünya kupalarında, 2000 Avrupa Şampiyonası’nda görev aldı, Şampiyonlar Ligi’nde 27 maçta düdük çaldı. Yeni adıyla Avrupa Ligi, eski adıyla UEFA Kupası’nda 1999 finalini yönetti.

UEFA'DA GÖREVLİ OLMASI AVANTAJ

UEFA’da uzun yıllar gözlemcilerden sorumlu olarak çalışan Hugh Dallas, ayrıca elit hakem eğitmenlik görevini yürüttü.

Daha önce Bulgaristan ve Yunanistan’a da danışmanlık yaptı. 2 ay önce UEFA’daki yöneticilik görevi sona ererken, yerine İspanyol Velasco Carballo getirildi. Dallas, UEFA bünyesinde yine eğitim vermeye devam edecek. Jaap Uilenberg’in UEFA Hakem Komitesi üyesi iken ülkemize danışman olmasının faydalarını özellikle uluslararası arenada fazlasıyla gördük. Hem hakemliğimize katkıları, hem de başta Cüneyt Çakır olmak üzere Fırat Aydınus, Halil Umut Meler, Ali Palabıyık gibi hakemlerimizin Devler Ligi’nde sahne almasında rolü büyüktü. Tecrübeli eğitimci olmasının yanısıra Türk hakemliğine dünya arenasında lobi anlamında kesinlikle faydası olacaktır.

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#Hugh Dallas#Jaap Uilenberg#UEFA
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