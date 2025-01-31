Bu maçın hakemleri ihraç edilmeli

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TFF 2. Lig’de 8 Aralık 2024 günü oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Artı Değer Van Spor maçında son anlarda hakemin gösterdiği ve stat anonsundan yankılanan sarı kartın neden TFF raporlarına yazılmadığına dair seçenekleri ‘TFF’NİN SARI KART BİLMECESİ’ başlığıyla pazartesi günü paylaşmıştık. Ligin sponsorunun yayınında ve Mackolik’in canlı maç skorları uygulamasında ‘Arda Uzun sarı kart’ bilgisi yer alıyordu. Şaşırtıcı olan noktalardan biri TFF Youtube kanalına yüklenen maç görüntülerinin (https:// www.youtube.com/live/yLEfZ5chx2Y) her nedense 94’36”da ATAK DEVAM EDERKEN kesilmesi ve sonunun yer almamasıydı. Halbuki kart 90+5’den sonra çıkmıştı. Keza TFF internet sitesindeki maç raporunda da kart gözükmüyordu.

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CEVAP BEKLEYEN KRiTiK SORULAR

SARI kart olayına dair TFF ve MHK tarafından ilk soruşturma yapıldığında hakemler ve gözlemciler “Hayır kart göstermedik” şeklinde ağız birliği yaptılar mı?

KART olayının bahisle ilişkilendirilmesi ve büyüme ihtimali sonucunda, bu kez TFF konuyu Etik Kurul üzerinden mi araştırmak istedi? Etik Kurulu sorgusunda hakemler bu kez kart gösterdiğini itiraf etti mi?

TFF Youtube sayfasında maçın son bölümüne ait görüntüler acaba daha önce TFF’de var mıydı? Kart skandalı ortaya çıktıktan sonra kasten mi silindi? Maç bu nedenle mi 94’36” oynanırken birden bire bitirildi?

GÖRÜNTÜLERiN orijinali buysa, maç yayınını çeken kişi ya da kurumların şaibe yaratacak veya gizlemek isteyecekleri bir durum mu söz konusu?

VE son olarak sorumsuz hakem kadrosu ve gözlemciye sesleniyorum: Üzerinden 1.5 ay geçen maça dair neler tartışıyoruz farkında mısınız? Dürüst ve şeffaf bir açıklama yapacak mısınız? Eğer kart gösterildiyse, rapor skandalından yırtabileceğinizi mi sandınız? Hakemliğe bu denli saldırı varken hatanızı neden düzelttirmediniz?

ETiK KURULU NE YAPMALI, PROFESYONEL FUTBOL DiSiPLiN KURULU NEDEN iŞiN iÇiNDE DEĞiL

PEKi işin sorgulanması boyutunda TFF doğru davrandı mı? Elimizde olan argümanlar çerçevesinde hakem ve gözlemciyi Etik Kurulu’na sevk etmek doğru mu? Yoksa PFDK’ya sevk edilmesi gerekmez miydi? Etik Kurulu Talimatı’nın “Kurulun Görevleri başlığındaki ‘a’, ‘d’ ve ‘e’ maddeleri der ki (1) Kurul;

a) İşbu Talimat’ın 2. maddesinin (h) bendindeki kişilerin Disiplin Talimatı uyarınca işlem yapılmayan ve işbu Talimat kapsamına giren ihlâllerini incelemek, d) Türk futbolunun etik değerleri ve marka değerinin korunması ve toplumdaki saygınlığının zedelenmemesi için gerekli hukuki denetimleri yapmak, e) Futbol camiasının uyması gereken etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla yapılan başvuruları incelemek, araştırmak ve karara bağlamak, ile görevli ve yetkilidir.

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‘e’ bendinde geçen ‘Futbol Camiası’ kavramı Etik Kurulu Talimatı’nın 2. maddesinin ‘h’ bendinde hakemleri de kapsayarak tanımlanmaktadır. Bu kurula sevkedilebilmesi için ‘PFDK tarafından işlem yapılmayan’ bir olay gerçekleşmesi gerekir. Halbuki PFDK Talimatı’nın “Madde 3-Kapsam” der ki:

(1) Bu talimat, TFF’nin yetki alanına giren tüm müsabakalar ve futbolla ilgili tüm hususlarda uygulanır.

(2) Aşağıda sayılan kişiler bu talimat hükümlerine tabidirler:

(a) Kulüpler, başkanları, onursal başkanları, yöneticileri ve çalışanları,

(b) Müsabaka görevlileri

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Sözün özü, Beyoğlu Yeni Çarşı-Vanspor maçında PFDK’lık bir olay söz konusudur. Sahadaki hakemlerden tribündeki gözlemciye kadar sirayet eden hata zinciri sonucunda rapora yansımayan bir kart var. Peki PDFK Talimatı’nda buna uygun bir madde var mı?

MADDE 59: GÖREVi iHMAL VE KÖTÜYE KULLANMA

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(1) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, özel bir amaç doğrultusunda veya avantaj sağlamak amacıyla görevlerini ihmal edemez veya kötüye kullanamazlar. Bu maddenin ihlali halinde, faillere en az 1 yıl hak mahrumiyeti veya lisansın iptali cezası verilir.

(2) Görevlerinin gereğini yerine getirmeyen müsabaka görevlilerine 3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nda örneğin Gözlemciler ile ilgili ceza maddesinde der ki “Eğer ihtar gösterilmiş ve gözlemci raporunda buna yer vermemişse.” Yani görüleceği üzere ne Etik Kurul ne de başka bir durum. Hakemin hatası ve rapor eksikliği; gözlemcinin hastası ve rapor eksikliği. Yani görevi her iki şekilde ihmal eden maç görevlileri!

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HAKEM VE GÖZLEMCi PFDK’YE SEVK EDiLMELi

GEREK TFF’nin internet ve YouTube sayfası, gerek sponsor görüntüleri paralelinde oluşan iddialar karşısında TFF’nin konuyu Etik Kurul üzerinden soruşturmak istemesi, ya konunun vahametini kavrayamadıklarını ya da yaptırım gücü olmayan Etik Kurulu üzerinden kapatma arzusunda olduklarını göstermektedir. Hakem ve gözlemcinin PFDK’nin 59.maddesinin 2.bendine göre PFDK’ye sevkedilmesi gerekir. Sahada insani skandal bir hata varsa, yapanlar belli bir süre cezasını alır, sonra sahalara döner. Bu süreçte de görevlerini düzgün ve etik icra eden hakem ve gözlemciler görev alır. ‘Basit bir kart hatası’ yaklaşımıyla olay önemsizmiş havası mı yaratılıyor veya sümen altı edilmek mi isteniyor bilemiyorum. Lakin son derece sert tepki gösterilmesi gereken bir konuda, TFF ve MHK kanadında hassasiyet çok üst seviyede olmalı. Doğru ve etik kavramları hakemliğin temel melekesidir. Bu çizgiden sapanların camiada yeri yoktur, yaşananlar doğruysa ihraç edilmeleri gerekir. Hele ki basit bir kart konusunda bu tarz taklalar atılıyorsa ilerisini tahmin etmek güç olmasa gerek. En yakın zamanda aydınlanmak dileğiyle.