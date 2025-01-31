Bu maçın hakemleri ihraç edilmeli

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TFF 2. Lig’de 8 Aralık 2024 günü oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Artı Değer Van Spor maçında son anlarda hakemin gösterdiği ve stat anonsundan yankılanan sarı kartın neden TFF raporlarına yazılmadığına dair seçenekleri ‘TFF’NİN SARI KART BİLMECESİ’ başlığıyla pazartesi günü paylaşmıştık. Ligin sponsorunun yayınında ve Mackolik’in canlı maç skorları uygulamasında ‘Arda Uzun sarı kart’ bilgisi yer alıyordu. Şaşırtıcı olan noktalardan biri TFF Youtube kanalına yüklenen maç görüntülerinin (https:// www.youtube.com/live/yLEfZ5chx2Y) her nedense 94’36”da ATAK DEVAM EDERKEN kesilmesi ve sonunun yer almamasıydı. Halbuki kart 90+5’den sonra çıkmıştı. Keza TFF internet sitesindeki maç raporunda da kart gözükmüyordu.
CEVAP BEKLEYEN KRiTiK SORULAR
ETiK KURULU NE YAPMALI, PROFESYONEL FUTBOL DiSiPLiN KURULU NEDEN iŞiN iÇiNDE DEĞiL
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‘e’ bendinde geçen ‘Futbol Camiası’ kavramı Etik Kurulu Talimatı’nın 2. maddesinin ‘h’ bendinde hakemleri de kapsayarak tanımlanmaktadır. Bu kurula sevkedilebilmesi için ‘PFDK tarafından işlem yapılmayan’ bir olay gerçekleşmesi gerekir. Halbuki PFDK Talimatı’nın “Madde 3-Kapsam” der ki:
(1) Bu talimat, TFF’nin yetki alanına giren tüm müsabakalar ve futbolla ilgili tüm hususlarda uygulanır.
(2) Aşağıda sayılan kişiler bu talimat hükümlerine tabidirler:
(a) Kulüpler, başkanları, onursal başkanları, yöneticileri ve çalışanları,
(b) Müsabaka görevlileri
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Sözün özü, Beyoğlu Yeni Çarşı-Vanspor maçında PFDK’lık bir olay söz konusudur. Sahadaki hakemlerden tribündeki gözlemciye kadar sirayet eden hata zinciri sonucunda rapora yansımayan bir kart var. Peki PDFK Talimatı’nda buna uygun bir madde var mı?
MADDE 59: GÖREVi iHMAL VE KÖTÜYE KULLANMA
(1) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, özel bir amaç doğrultusunda veya avantaj sağlamak amacıyla görevlerini ihmal edemez veya kötüye kullanamazlar. Bu maddenin ihlali halinde, faillere en az 1 yıl hak mahrumiyeti veya lisansın iptali cezası verilir.
(2) Görevlerinin gereğini yerine getirmeyen müsabaka görevlilerine 3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nda örneğin Gözlemciler ile ilgili ceza maddesinde der ki “Eğer ihtar gösterilmiş ve gözlemci raporunda buna yer vermemişse.” Yani görüleceği üzere ne Etik Kurul ne de başka bir durum. Hakemin hatası ve rapor eksikliği; gözlemcinin hastası ve rapor eksikliği. Yani görevi her iki şekilde ihmal eden maç görevlileri!
HAKEM VE GÖZLEMCi PFDK’YE SEVK EDiLMELi
GEREK TFF’nin internet ve YouTube sayfası, gerek sponsor görüntüleri paralelinde oluşan iddialar karşısında TFF’nin konuyu Etik Kurul üzerinden soruşturmak istemesi, ya konunun vahametini kavrayamadıklarını ya da yaptırım gücü olmayan Etik Kurulu üzerinden kapatma arzusunda olduklarını göstermektedir. Hakem ve gözlemcinin PFDK’nin 59.maddesinin 2.bendine göre PFDK’ye sevkedilmesi gerekir. Sahada insani skandal bir hata varsa, yapanlar belli bir süre cezasını alır, sonra sahalara döner. Bu süreçte de görevlerini düzgün ve etik icra eden hakem ve gözlemciler görev alır. ‘Basit bir kart hatası’ yaklaşımıyla olay önemsizmiş havası mı yaratılıyor veya sümen altı edilmek mi isteniyor bilemiyorum. Lakin son derece sert tepki gösterilmesi gereken bir konuda, TFF ve MHK kanadında hassasiyet çok üst seviyede olmalı. Doğru ve etik kavramları hakemliğin temel melekesidir. Bu çizgiden sapanların camiada yeri yoktur, yaşananlar doğruysa ihraç edilmeleri gerekir. Hele ki basit bir kart konusunda bu tarz taklalar atılıyorsa ilerisini tahmin etmek güç olmasa gerek. En yakın zamanda aydınlanmak dileğiyle.
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