Bu hakeme dikkat! Şikeden 6 ay ceza aldı, itirafçı olup kurtuldu

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A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı maça atanan Alman hakem Felix Zwayer, 2009’dan bu yana Bundesliga’da düdük çalıyor. 2012’de FIFA kokartı takan 43 yaşındaki Zwayer, Bundesliga’da 229, Şampiyonlar Ligi’nde 30, Avrupa Ligi’nde 25 müsabakada boy gösterdi. VAR teknolojisinin ilk kez kullanıldığı Rusya’daki 2018 Dünya Kupası’nın video yardımcı hakemlerinden biri olarak seçildi.

İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

Kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na katılıyor. İlk düdüğünü İtalya-Arnavutluk (2-1) maçında çalan Zwayer, 4 sarı kart gösterdiği müsabakada başarılı bir performans sergiledi. Bunun sonucunda UEFA Hakem Komitesi de, aynı Halil Umut Meler gibi çok formda gözüken Alman’a hemen ikinci maçlarda görev verdi.

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ADI ŞİKEYE KARIŞTI, DOSYASI BİRKAÇ YIL GİZLENDİ

Felix Zwayer'in sıkıntılı bir hakemlik kariyeri var. 2005 yılında Wuppertal ile Werder Bremen amatör takımları arasında oynanan karşılaşma kariyeri boyunca peşini bırakmadı. 2. Bundesliga hakemi Robert Hoyzer'in yardımcılığını yaptığı maçta, hakem tarafından kendisine verilen 300 Euro karşılığında "Wuppertal lehine kritik pozisyonları gözardı etme" şikesine adı karıştı ve 6 ay boyunca men edildi.

Bu uzaklaştırma, Alman Die Zeit gaze tesinin Almanya Futbol Federasyonu’ndan sızdırılan gizli bir dosyayı yayınlamasına kadar birkaç yıl süreyle gizli tutuldu.

PARAYI ALDI MI, BİLİNMİYOR

Parayı alıp almadığı konusunda tartışmalar olsa da Alman Futbol Federasyonu’nun Zwayer’in rüşvet aldığına inandığını belirten belgelerin ve açıklamaların dava dosyasında bulunduğu belirtiliyor.

Zwayer’e asıl kızılan nokta ise Hoyzer gibi 2 yıl 4 ay hapis alan ve ömür boyu hakemlikten uzaklaştırılan birinin yediği haltları daha önce neden bildirmediğiydi.

Bugünlerde Avrupa Şampiyonası gibi nirvanaya ulaşmayı başaran Felix Zwayer’in o olaydan sonra kariyerine devam edebilmesinin temel nedeni ise, Robert Hoyzer davasının soruşturulmasına katkıda bulunmasıydı. Bir anlamda itirafçı olup, biraz ortalardan kaybolup kariyerini kurtardı denilebilir.

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BELLINGHAM'I ÇILDIRTMIŞTI

Ancak bu olay yıllarca peşini bırakmadı. Son örneği ise bugünlerin yıldızı Jude Bellingham’ın Aralık 2021’de Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında oynanan maçtan sonraki demeciydi.

O dönem forma giydiği Dortmund'a vermediği penaltı sonrası Zwayer'i ağır sözlerle eleştiren Bellinhgam, "Almanya'nın en büyük maçına, kariyerinde şike yapan bir hakeme görev veriyorsunuz, ne bekliyorsunuz ki!" çıkışını yapmıştı.

Bu maçın ardından da Zwayer’in hakemliği Şubat 2022’ye kadar sekteye uğradı ve Hannover 96 ile Darmstadt arasında oynanan 2. Bundesliga maçıyla tekrar sahalara döndü. 18 Haziran 2023’te Hırvatistan ile İspanya arasındaki 2023 UEFA Uluslar Ligi Finali’nde de hakemlik yaptı.

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