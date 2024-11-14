Avrupa’nın en genç hakemleri Türkiye’de

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Futbol akıl ve bilimle yönetilir. Bu bilimselliğin bir köşesinde sosyolojiyi doğru okumak da vardır. Futboldaki sorunun sosyolojik problemlerin bir yansıması olduğunu da görmemek, sadece hakem özelinde çözüm düşünmek büyük yanılgı. Yaşamın her anında birbirine güveninin kalmadığı, paranoyanın zirvede olduğu bir dönemdeyiz. Toplum ne yazık ki komplo teorilerine çok yatkın hale getirildi. Hakem kararlarında sürekli art niyet ve yapı sorgulanır durumda. Bu güvensizlik ortamı, acil durum çağrısı vermekte ve denenmeyen tek şeyi zorunlu kılmakta: Yabancı Hakem. Tüm bu hamaset bir kenara bırakılmalı ve yeni bir MHK ile yabancı planı yapılmalı. Geçen sezon yabancı VAR, hatasıyla sevabıyla camiaları susturmuştu. Fakat artık sarı kartlardan bile “saldırı” çetelesi tutulur hale gelmişken, sahaya da el oğlu farz oldu. Mevcut hakemlerimiz de Süper Lig’in önem seviyesi kısmen düşük maçlarında görev alır. Alt yapı için yeni bir planlamaya gidilir. Kulüpler Birliği ve TFF istişaresiyle yabancıdan yerliye tekrar dönüş süreci planlanır.

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KAŞAR HAKEM TARTIŞMASI

Ferhat Gündoğdu ve Ahmet Şahin sayesinde 2022’den bu zamana nefret objesi haline getirilen Türk hakemliğinde bir de “Kaşar hakem istemiyoruz! Eskileri at, yenilerine maç ver! Yeter ki gençler hata yapsın” popülizmi türedi. Volkan Bayarslan (46) ile Ümit Öztürk (41) dışında eski hakemimiz zaten yok. Akıl ve bilimle değil, sosyal medya ile yönetilen futbol ikliminde bu yaklaşımlara şaşırmamak gerek. TFF’de son 6 yılın verilerine bakıldığında, 2018-19 sezonu Süper Lig kadrosundaki 25 isimden bugün düdük çalan 6 hakem kaldı. Hatta TFF 1.Ligi de havuza katarsak 48 isimden 14 hakem kaldı. Bu 14 isimden 5’ini yükselten de yine Ferhat Gündoğdu idi. Bu süreçte 6 TFF Başkanı, 9 MHK Başkanı; Beşiktaş, G.Saray ve Trabzonspor’da 3’er, F.Bahçe’de 1; teknik direktör olarak F.Bahçe’de 12, Beşiktaş’ta 8, Trabzonspor’da 7, G.Saray’da 3 değişim oldu.

SÜPER LiG HAKEMLERi KAÇ YAŞINDA VE KAÇ SEZONDUR DÜDÜK ÇALIYOR?

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SKANDAL HATASI YOKAMA BAYARSLAN KIZAKTA

13 yıldır Süper Lig’de olan Volkan Bayarslan (46) kariyerinin sonuna geldi. Skandal hata yapmamasına rağmen Trabzonspor kazanamadığından kızağa çekildi. En yaşlı 2. isim Ümit Öztürk. 2015’den bu yana Süper Lig’de. İyi hakem ancak Fatih Terim ile ailecek hatıra fotoğrafı çektirme sevdası başını yaktı. Sadece 1’er maçı olan bu ikiliyi hesaba katmazsak, mesleğin en olgun dönemi kabul edilen 40’lı yaşlarda görev alan hakemimiz yok (Havuzda birkaç isim var, hiç görev verilmediğinden yok hükmünde). Hatta Ferhat Gündoğdu’nun gelir gelmez yok ettiği hakemlerin yaşları 40’ın altında (Tek istisna Bitigen-40). Tecrübenin yok sayıldığı, kulüp naralarıyla, keyfiyetle kadroların ve FIFA listelerinin şekillendirildiği 2022 ve 2024 MHK’sıyla karşı karşıyayız.

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KALiTENiN YAŞLA SAYIYLA BiR iLGiLiSi YOK

Dolayısıyla matematikten, bilimden uzak pek çok kulübün laf cambazlığıyla uğraşıyoruz. “Kaşar hakem istemiyorlarmış, aman gençler yönetsinmiş”. Kadroda zaten yaş ve tecrübe yılı olarak kaşar bırakmadınız. Lakin kalitenin yaşla ve sayıyla ilgisi olmadığını kavratamadık. Yabancı oyuncu sınırı gibi. Futbolcunun yerlisi yabancısı olmaz, iyisi kötüsü olur. Keza tecrübenin ne kadar kıymetli olduğunu hiç öğretemedik. Hakemlikte bebe sayılabilecek yaştaki Oğuzhan Çakır’a yazık ederek, Trabzonspor-Fenerbahçe’ye atayabilecek kadar kendini kaybetmiş MHK’mız var. “Havuz klasmanı” palavralarıyla spor kamuoyunu yanlış yönlendirmeye devam etmeleri de cabası. Yazıyı kaleme aldığımda 12 hafta sonlanmıştı. 108 maçta, 23 hakem görev aldı. Nerede diğer 24 isim? Niye havuz yaptınız o zaman? Siftah için sezonun 2. yarısındaki derbileri mi bekliyorsunuz acep!

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HAKEMLERiMiZ ‘KÖTÜ ADAM’ BAŞROLÜNDE

Avrupalının dünyasında hakem kavramı, “yardımcı oyuncu” rolünde. Bizde ise baş aktör ve hep kötü adam! Avrupalının hakemlikle nefret boyutunda işi olmadığından tecrübe anlam kazanıyor. Otorite zorunlu saygıyı sağlamış durumda. Hakeme yamuk yapan, cezalarla yamuluyor. 10 yıldan fazla görev yapan hakem sayısı Avrupa’da hatrı sayılır noktada. Bizde sadece 1 ve muhtemelen kış klasmanında sıfıra düşecek. Hem hakemi keşfedecek, yetişterecek ve eğitecek alt yapın olmasın, hem tecrübeye değer verme, hem de iyi yönetim bekle! Laf ola, beri gele.

AVRUPA’DA TECRÜBE, EMEĞE SAYGI SONSUZ

Hakem odaklı bir futbol iklimi döngümüzü değiştirebilecek bir TFF yönetim mantalitesi yıllardır gelemedi. Hakem ömürleri de kısaldı. 35’ine gelmeyen bir hakemin Süper Lig’e alınması, “Kulüpler-TFF-MHK” üçgeninde hayallerinin daha da erken bitirilmesine gebe. 28’inde Süper Lig’e ayak basan Zorbay’ın başına gelenleri, 26’sında Trabzon-Fenerbahçe yöneten Oğuzhan’ın kariyerinin başında maruz kaldığı durumu düşünün. En çarpıcı örneklerden Ali Şansalan’ı hatırlayın. Süper Lig’de kulüp yasaklısı tek isim. 2021’deki Trabzon-F.Bahçe maçı nedeniyle 3 yıldır F.Bahçe maçlarının yanından geçemiyor. Keza Tugay Kaan Numanoğlu. Kariyerinin daha 9. maçında, 34 yaşındayken F.Bahçe-Beşiktaş’a atayan zihniyet sonrası toparlanması 1-2 sene sürdü.