Aldatmaya çalışan futbolcu yanar

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Erzurumspor'un minik takımında başlayan futbol sevdası... 13 yaşından 17’sine kadar Doğu Anadolu bölge karmalarına seçilmeyi başaran yetenek... Ve üniversite sınavı zamanları... Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği’nde okurken, bir yandan Trabzon’un Esiroğlu Kulübü’nün forvet hattında forma giymesi... Derken, futbol aşkı ile eğitim hayatının çatıştığı yıllar... Ağrıspor’un teklifine hayır diyemeyip, 3. sınıfta kaydını dondurup topun peşine koşan bir adam. Ve hayalleri yıkan sakatlık! Yan bağlarının kopması nedeniyle futbola verilen mola ve dönüp üniversiteyi tamamlaması.

SADIK DEDA'DAN GELEN SÜRPRİZ ÖNERİ

Futbola veda etmenin üzüntüsü sürerken, bir sohbet ortamında Sadık Deda’dan gelen “Volkan, bu fizikle ve futbol bilgisiyle hakem olmayı düşünmez misin?” önerisi.. O güzel çim kokusundan uzaklaşmama adına hayatın tesadüf sever yanı... Hakemlik kurslarına katılır ve futbol sevdası başka bir kulvarda yol verir. Okul bittikten sonra soluğu İstanbul’da mimar olan ablasının yanında alır ve birlikte çalışmaya başlar. Aynı zamanda hakemlik kariyerinin de düğmesine 1999-2000 sezonunda basar.

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MESLEĞİNE OLAĞANÜSTÜ ÖZEN GÖSTERİR, ÇOK TİTİZDİR

İstanbul'da hakemlik yapan bizlerin ‘Amatörün Camp Nou’su diye nitelendirdikleri statlar vardır: Namık Sevik ve Selimiye. Bir gün, Namık Sevik’te bir maçı tamamladım ve soyunma odasına girdim. Karşımda duran genç hakem “Hocam tebrikler, İstanbul’da yeni başladım, ben Volkan Bayarslan” diyordu. 4 ayrı renkteki hakem formasını ütüsü bozulmayacak şekilde odanın farklı yerlerine özel askılarıyla sıralamış olması dikkatimden kaçmamıştı. Bırakın amatörü, bu özeni profesyonel liglerde gösteren 3 hakem zor bulurdunuz.

HAYATINI FUTBOLA ADADI

Ve 2002’de Kırklarelispor-İzmitspor maçında yardımcı hakemlik göreviyle başlayan profesyonel ligler macerası. Kendisiyle yakından tanışma fırsatı bulduğum tarih ise 29 Eylül 2002’deki PAF maçı... Bugünlerdeki gibi 3-4 senede Süper Lig’e bir çırpıda yükseltilenler gibi değil; 3. Lig, 2. Lig ve TFF 1. Lig’de geçen tam 10 yılın ardından 30 Ekim 2011’de, ligin 9. haftasındaki Bursaspor-Manisaspor maçıyla Süper Lig’e merhaba! Sonrası mı? Türk hakemliğinin yıllarca nasıl plansız programsız, “gündelik” yönetildiğine dair güzel bir mesaj. 1978 yılında Erzurum’da doğan ve hayatını futbola adayan 44 yaşındaki Bayarslan’ın 2011’de başlayan Süper Lig maç dağılımları yanda:

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BAYARSLAN HAKKINDA 2 KRİTİK SORU

Yukarıdaki tabloda da göreceğiniz üzere, çift haneli sayıda görev alabildiği ilk sezon 2020- 21! Yani Süper Lig’e yükseldikten 10 yıl sonra! Geçen sezon 8 Mart darbesi olmasa, kim bilir belki 17 sayısını da göremeyecekti. Bu noktada 2 soru var akıllara gelen:

1- Bayarslan iyi bir hakem değilse, neden Süper Lig’e aldınız ve yıllarca kadroda tuttunuz?

2- Volkan Bayarslan bugün derbi yönetebilecek kıvama gelebilecek kadar iyi bir hakem kumaşına sahipse, zamanında daha çok şans verilseydi hakemliğe katkısı daha erken olabilir miydi? Böyle çelişkili örneklerin çok olduğu bir camiadır hakemlik. Neredeyse her sene değişen MHK’lar, güç gösterisi seven kulüpler, bunlara çanak tutan TFF’ler.

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'RÜYALAR GERÇEK OLSA' ŞARKISI GİBİ

Gençlik Spor Müdürlüğü’nde meslek hayatını sürdüren Bayarslan, iki erkek çocuk babası. Covid geçirdiği dönemde ölümlerden döndü, 3 hafta yoğun bakımda kaldı. Bu hafta sonu, bir hakemin erişebileceği en yüksek mertebelerden birine nail olup, derbi için sahnede yer alacak. Hem de önceki yıllardaki gibi futbol fakiri olarak beklenen değil, tam bir futbol resitaline dönüşmesi umulan bir dönemde. Hakem soyunma odasından çıkmadan aç sesini sonuna kadar! Emel Sayın’dan “rüyalar gerçek olsa” şarkısını dinle! Keyfini çıkar, zevk al, hakem şansın da bol olsun!

DERBİ HAKEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Profesyonel liglerde 574 maçta hakem, yardımcı hakem, 4. hakem, VAR ve ilave yardımcı hakem olarak görev aldı

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FAUL STANDARDI YÜKSEK

Futbolun içinden gelen bir hakem olarak, faul standardı ve isabet oranı yüksek. Kolay faul almak için hakemi aldatmaya çalışan oyunculara pek itibar etmiyor.

AVANTAJDA ÇOK BAŞARILI

Bu sezon yönettiği 4 maçta dikkat çeken özelliği avantaj uygulamaları oldu (Beşiktaş-Sivasspor maçı 2.gol, güzel avantaj uygulaması sayesinde).

TOPU OYUNDA TUTMAK İSTER

Topu oyunda tutma arzusu yüksek. Hemen düdük çalma sevdasında olmaması olumlu.

SARI KARTLARDA ACIMAZ

Sarı kartlık ihlalde bulunan oyunculara, maçın başı ya da sonu fark etmeden kartını kullanması, geçiştirme gayretinde olmaması önemli (Kasımpaşa-Galatasaray, dakika 5 Eysseric sarı kart).

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SAKİN VE OTORİTER

Gerek kart kullanımı, gerek oyunculara doğru zamanda ikazları sayesinde otoritesini hissettiriyor. Sakin yapısı ve hem saha içi hem saha dışı iyi iletişim kurması yönetimine katkı sağlıyor.

İlk hafta yönettiği Giresun-Adana Demir maçı dışında faul ve kart ortalaması gayet iyi.



