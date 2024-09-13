4 haftada 18 kulübe 47 ceza

Haberin Devamı

Sezona 9 Ağustos’ta merhaba dedik ve 4 haftayı geride bırakarak milli araya girdik. Transfer yarışı hâlâ sürüyor. 3 büyüklerden sadece Fenerbahçe puan kaybederken, Beşiktaş ve Galatasaray 3 maçtan 9 puan çıkarmayı başardı. Trabzonspor ise iki beraberlikle sezona girdi, Avrupa sahnesinde St. Gallen’e elenmek 2. Abdullah Avcı döneminin sonunu getirdi. Teknik direktör değişim sayısında Avrupa’da zirveyi yıllardır kaptırmayan ülkemiz, Trabzonspor ile siftahı yapmış oldu.

DERTLER SAYMAKLA BİTMEZ

İkinci gol Hatayspor’dan geldi ve Özhan Pulat’ın sözleşmesi feshedilerek Rıza Çalımbay ile anlaşma sağlandı. En önemli problemini hakem zanneden Türkiye iklimindeki iddiamı her yıl yineliyorum. Futbolumuzun temel sorunları içerisinde hakem kalemi ilk 5’e dahi gi-re-mez. Ekonomisinden yönetimine, zeminlerden tribün denetimine, saha olaylarından maç sonu saldırılara, senaryosever kulüp yöneticilerinden panayır yeri yedek kulübelerine, tahtası kapanan kulüplerden kurullarına kadar dertler saymakla bitmez. Hele ki “yapanın yanına kalan” ceza sistemindeki yetersizliklere, tutarsızlıklara, “ceza tayinine yer olmadığına” şeklindeki cümlelere kadar.

Haberin Devamı

SÜPER LİG'DKİ 19 TAKIMDAN CEZA ALMAYAN SADECE SAMSUN

Bu güzel oyun Premier Lig’de, Serie A’da, Bundesliga’da, LaLiga’da bambaşka heyecan ve güzelliklerle başladı. Takımını ve meşin yuvarlağı özleyen taraftar tribünleri doldurmak için statlara koştu. Real’de Mbappe’nin gelişi, City’de İlkay’ın dönüşü, Dortmund’da Nuri Şahin, Liverpool’da Arne Slot merakı... Atletico Madrid’in hücum hattına inanılmaz transferleri, Chelsea’nin dalga geçilen kadro ordusunun fotoğrafları, İnter’in istikrar şovu, Juve’nin şahlanışı... Hatta Premier Lig’in martısına transfer olan Ferdi Kadıoğlu’ndan duyduğumuz heyecan... Kısacası Avrupalı heyecanlı, mutlu, keyifli... Peki ya biz?

Gözden Kaçmasın Daum için cenaze töreni düzenlendi! Ali Koç da katıldı Haberi görüntüle

4 HAFTALIK TABLO

· Sorunu hakem zanneden ve futbol kültürü olmayan bir ülkenin SADECE 4 haftalık hazin tablosu:

· “Çirkin ve Kötü Tezahürat”: 14 kulüp-21 kez ceza. F,Bahçe (3), Trabzon (2), Göztepe (2), Kasımpaşa (2), Rize (2), Sivas (2), Beşiktaş, G.Saray, Adana Demir, Alanya, Başakşehir, Eyüp, Gaziantep, Kayseri (1’er).

Haberin Devamı

· “Taraftarın Neden Olduğu Olaylar” cezası: 9 kulüp-13 kez ceza. F.Bahçe (2), G.Saray (2), Beşiktaş (2), Adana DS, G.Antep, Göztepe, Kayseri, Konya, Sivas (1’er).

· “Hakeme Hakaret, Saldırı, Sportmenlik Dışı Hareket” cezası: 5 kulüp. Antalyaspor (Sinan Boztepe, Abdulkadir Aydın), Eyüpspor (Arda Turan), Hatayspor (Erman Kılıç), Kasımpaşa (Sami Uğurlu), Sivasspor (Bülent Uygun).

· “Akreditasyon İhlali”: 3 kulüp. Fenerbahçe, Antalyaspor, Bodrumspor

· “Merdivenleri Boş Bırakmama” cezası: 4 kulüp-5 kez ceza. G.Saray (2), Adana Demir, Göztepe, Konya. Henüz bu cezalara uzaktan yakından bulaşmayan tek takım olan Samsunspor’u kutlarım.

ÇILDIRTAN TABLO DEĞİŞMİYOR

Haberin Devamı

Şu rezaleti Türkiye dışından biri görse korkar, endişelenir, ‘Yok artık’ der. Biz ise kanıksadık. Her sezon aynı manzarayı yaşamaktan usanmadık. Avrupa’da 38 haftada karşılaşılmayacak cezaları, 3-4 haftaya sığdırabiliyoruz. Üşenmeyip TFF’nin resmi sitesindeki PFDK sayfasını ziyaret edin, tüm liglerde vahameti göreceksiniz. Yok etmek için adım atmıyoruz, tam aksine 58 bin 500, 74 bin 500, 90 bin, 168 bin TL gibi komik cezalarla yıllar geçiyor. Her TFF polislik yapıp gidiyor, kökünü kurutmak için adım atan yok, koltuğunu kaybetmemek için takla atanlar var. Halbuki talebimiz basit:

TALEBiMiZ; iNSANCA MAÇ iZLEMEK

· Tribünde insanca maç izlemek, küfürden uzaklaşmak, güvenle stada gidip gelebilmek, misafir seyirciye yer verebilmek, pet şişe yağdırmamak, topun zıplamadığı zeminler görebilmek, teknik direktöründen ve yöneticisinden senaryo yazan, hakaret eden beyanatlara denetim getirebilmek. 24 senede 21 kez MHK değiştirenler, Türk futbolunun temel sorununun ne olduğunu anlamamakta direnen ve adım atma niyetinde olmayanlardır. Yetiştirme ve eğitme vizyonuna sahip olmayıp futbolun en savunmasız kalemi hakemleri, dönemleri sonlanana kadar suçlu göstermek isteyen zihniyetlerdir.

Haberin Devamı

AVRUPALILAR FUTBOL OTORİTESİNDEN KORKUYOR

· Avrupalı oyuncu, taraftar, yönetici futbol otoritesinden korkuyor, zorunlu saygı duyuyor. Yaptırımlar sert ve net, sağından solundan bükülemiyor. Sorunları düzeltmek için kıl kıpırdıltılmayan Türkiye’de ise futbolun her paydaşı “hakemler şöyle, hakemler böyle, yok faulü görmedi, penaltıyı çalmadı, kırmızıyı gösteremedi” derdinde. Aslında sistemin tamamı “faul” ama düdüğü çalıp oyunu durduran yok, cezayı kesen yok, denetleyen yok, cesaret eden de yok. Ama hakemler muazzam yönetsin... Oldu canım benim.