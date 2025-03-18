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HABERLERYazarlarMurat Fevzi Tanırlı28. haftada radara takılanlar!
Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi TanırlıYazarın Tüm Yazıları

28. haftada radara takılanlar!

#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

Süper Lig'in 28. haftasında radara takılanlar;

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1- Sakin beyler!
· 9 maçın 6’sında kırmızı kart
· Toplam kırmızı kart: 7

2- FB 28 şut-Gol yok
· BJK 26 şut-Gol yok
· GS 23 şut-4 gol

3- Karanlık bodrumu aydınlatan adam
· Öncesi: 21 maç 16 puan
· Morais: 6 maç 14 puan

4- Sihirli “eldiven”mi, sihirli el mi?
· Uğurcan Çakır: 5 kurtarış
· Fatih Tekke: İlk maçı 3-0 galibiyet

5- Galipken değil, mağlupken centilmen
· Ole Gunnar Solskjaer(BJK)
· İkaz etti, topu ısrarlarakibe verdirdi

6- Liderlerin mağlubiyet sayıları
· Galatasaray ve PSG: 0
· Liverpool: 1, Bayern: 2, Inter: 3, Barça: 5

#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
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