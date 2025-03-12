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Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi TanırlıYazarın Tüm Yazıları

27. haftada radara takılanlar

#Süper Lig#Trabzonspor#Şenol Güneş

Murat Fevzi Tanırlı yazdı...

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1- · Her zaman zirvedeyiz: Süper Lig

· Şenol Güneş de gitti

· Değişen teknik direktör: “21”

2- · 3 kırmızıdan birini bari göstereydin

· Zorbay Küçük

· BJK-G.Antep

3- · Trabzonspor, PSG’ye benzedi

· PSG: 27 şut-0 gol-0 puan

· Trabzonspor: 23 şut-1 gol-0 puan

Gözden KaçmasınFatih Tekke, Trabzonsporda sahaya indiFatih Tekke, Trabzonspor'da sahaya indi!Haberi görüntüle

4- · Centilmenler kulübü

· Sivas 9 faul - Adana Demir 8 faul

· Kasımpaşa 5 faul-sıfır kart

5- · Ceza sahası dışı golleri

· Samsun, Adana Demir, Bodrum

· Başakşehir, Konya, Hatay

6- · İlk 45’i önde bitirip kazanamayanlar

· Beşiktaş ve Alanyaspor

· 9 maçta tek gol atamayan: Kasımpaşa

#Süper Lig#Trabzonspor#Şenol Güneş
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