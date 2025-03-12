27. haftada radara takılanlar

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1- · Her zaman zirvedeyiz: Süper Lig
· Şenol Güneş de gitti
· Değişen teknik direktör: “21”
2- · 3 kırmızıdan birini bari göstereydin
· Zorbay Küçük
· BJK-G.Antep
3- · Trabzonspor, PSG’ye benzedi
· PSG: 27 şut-0 gol-0 puan
· Trabzonspor: 23 şut-1 gol-0 puan
4- · Centilmenler kulübü
· Sivas 9 faul - Adana Demir 8 faul
· Kasımpaşa 5 faul-sıfır kart
5- · Ceza sahası dışı golleri
· Samsun, Adana Demir, Bodrum
· Başakşehir, Konya, Hatay
6- · İlk 45’i önde bitirip kazanamayanlar
· Beşiktaş ve Alanyaspor
· 9 maçta tek gol atamayan: Kasımpaşa
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