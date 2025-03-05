×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMurat Fevzi Tanırlı26. Haftada radara takılanlar!
Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi TanırlıYazarın Tüm Yazıları

26. Haftada radara takılanlar!

#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

26. Haftada radara takılanlar...

Haberin Devamı

1)Toplam gol - 8 maçta 25 gol.

Haftanın sessizleri. 

Adana Demir-Bodrum: 0-0.

2)Kasımpaşa-Galatasaray: 32 şut- 6 gol.

Gaziantep-Eyüp: 33 şut-4 gol.

Rize-Alanya/Göztepe Samsun: 22 şut-4 gol.

3)Fenerbahçe-Antalyaspor: 13 faul.

Verilen kart: SIFIR.

Bariz verilmesi gereken: 5 sarı kart.

4)Konya-Trabzon: Toplam süre 104 dakika 23 saniye.

Topla oynama süresi: 54 dakika 54 saniye.

Gol dakikası 90+10.

5)Enteresan değişiklik istatistikleri.

Adana Demirspor: 6 oyuncu.

Alanyaspor: Sadece 1 oyuncu.

6)Haftanın faul karnesi.

En centilmen: Antalyaspor-3 faul.

En sert: Rizespor ve Alanyaspor: 17 faul.

 

#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

PKK kongresini nisan ayında topluyor

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Eurovision içimde ukde

 ATEŞ YALAZAN - ARŞİV BALIKÇISI
ATEŞ YALAZAN - ARŞİV BALIKÇISI

Konutta İzmir Viyana gibi model yaratır mı?

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Rezildiler daha da rezil oldular

 FUAT BOL
FUAT BOL

Caz festivaline bol Grammy’li ve hızlı açılış

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ
TÜM YAZARLARIMIZ