26. Haftada radara takılanlar...

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1)Toplam gol - 8 maçta 25 gol.
Haftanın sessizleri.
Adana Demir-Bodrum: 0-0.
2)Kasımpaşa-Galatasaray: 32 şut- 6 gol.
Gaziantep-Eyüp: 33 şut-4 gol.
Rize-Alanya/Göztepe Samsun: 22 şut-4 gol.
3)Fenerbahçe-Antalyaspor: 13 faul.
Verilen kart: SIFIR.
Bariz verilmesi gereken: 5 sarı kart.
4)Konya-Trabzon: Toplam süre 104 dakika 23 saniye.
Topla oynama süresi: 54 dakika 54 saniye.
Gol dakikası 90+10.
5)Enteresan değişiklik istatistikleri.
Adana Demirspor: 6 oyuncu.
Alanyaspor: Sadece 1 oyuncu.
6)Haftanın faul karnesi.
En centilmen: Antalyaspor-3 faul.
En sert: Rizespor ve Alanyaspor: 17 faul.
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