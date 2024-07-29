2.5 yıldır cevap bekleyen sorular

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Salı günü göreve gelen bir MHK’nın, henüz 41 yaşındaki FİFA kokartlı Abdulkadir Bitigen’in hakemliğine son vermesinin sadece 48 saat içinde yapılmış bir performans değerlendirmesi olmadığı aşikar. Ferhat Gündoğdu MHK’sinin göreve geldiği gün, Şampiyonlar Ligi eleme turunda Santa Coloma-Midtjyland maçını yönetiyordu ve 32 hakemin düdük çaldığı geçen sezonun tek başarısız ismi asla Bitigen değildi. Kuralları, yaptırımları ve denetimi yetersiz futbolun “en önemli sorunu hakemlik” diye yutturulan bir ülkedir Türkiye.

EN KEYiFLi OYUNCAK; MHK

Ekonomısı sıkıntılı, yönetimi başarısız kulüplerin sezon içinde tutunacak dalıdır hakemlik.

İşler iyi gitmezken federasyonun kelle uçurmak için can attığı; kulüplerin “bu hakem araştırılsın” ithamlarına maruz kalınan bir meslektir hakemlik.

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Mahalle baskısıyla, siyaset etkisiyle, kulüp tehditleriyle şekillenen en keyifli oyuncaktır .“Merkez Hakem Kurulu”. Bu yüzdendir ki 2000’den bu yana, eşi benzeri görülmemiş şekilde 20 kez değiştirilmiştir “kurtuluş reçetesi” sanılarak!

Ve bu değişim zihniyetiyle, hakem keşfedilmesinin, yetişmesinin ve gelişmesinin beklendiği boş hayaller dünyasıdır hakemlik.

ONLARCA iSMi BiR GECEDE DAMGALATAN MHK BAŞKANI

Yıllarca yaşananların birikimiyle milyonlarca taraftarın gözünde hakemler, güveni kaybettirilmiş, potansiyel sahtekar statüsüne yerleştirilmiş, her kararınında art niyet aranır hale getirilmiştir. Bu denli sağlıksız ve güvensiz bir ortamda, 8 Mart 2022’de bir MHK Başkanı çıktı ve “Bir dakika bile bekleyecek vaktimiz yoktu” diyerek onlarca ismi bir gecede kamuoyu gözünde damgalattı. Kimdi o MHK Başkanı? FERHAT GÜNDOĞDU.

KURUMSALLIK VE MESLEKi SAYGINLIK

8 Mart 2022’den bu zamana 2.5 sene geçti. Tarihin en önemli hakem infazının somut gerekçelerini hâlâ kimse bilmiyor. Sayın Ferhat Gündoğdu:

MAÇ MI SATMIŞLAR?

1- Kamuoyu, birdenbire uzaklaştırılan 30 civarında ismi “maç mı satmışlar”, “kasıtlı düdük mü çalmışlar”, “bahis mi oynamışlar” gibi meraklarla yaftaladı. Hakemler böylesine bir töhmet altında bırakılırken hiç mi vicdanınız sızlamadı?

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KANITLAR NEREDE?

2- Bir dakika bile beklemeye tahammülümüz yoktu” dediğiniz isimler arasında son MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve Ünsal Çimen de yer alıyordu. Madem durum bu kadar vahimdi ve isimler camiaya zarar veriyordu, neden kanıtlarınızla çıkıp konuşmadınız, bu isimler tarafından yönetilmesine izin verdiniz? Keza Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi Türk hakemliğinin son 20 yılının en önemli isimleri nasıl bir tehlike barındırıyordu?

YAVAŞ YAVAŞ YOK ET

3- “Bir dakika bile beklemeye tahammülümüz yoktu” diyerek yok etmeye çalıştığınız ancak Tahkim’de davalarını kazanıp dönenlerden Abdulkadir Bitigen (FİFA), Bahattin Şimşek (FİFA), Burak Şeker, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Koray Gençerler (VAR) ve Hakan Ceylan (VAR) geçen sezon kadrodaydı. Göreve gelir gelmez sadece Bitigen’i gönderdiniz. VAR’ları seminere davet etmeyerek mesajı verdiniz. 2022’de olaylara tepki gösteren Mete Kalkavan’ın işine son verdiniz. İstediğiniz cevapları vermeyen Serkan Ok gibi son 20 yılın en iyi 5 yardımcı hakeminden birini askıya aldınız. Toplu infazla dikkat çekmek yerine, yeni stratejiniz kış klasman dönemine kadar yavaş yavaş yok etmek mi?

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KAMUOYUNA YANLIŞ BiLGi

4- Yayıncı kuruluşta, 8 Mart olayından TFF Başkanı’nın, Yönetim Kurulu’nun ve MHK üyelerinin haberi olmadığını belirtmiştiniz. Dönemin TFF Başkan Yardımcısı Servet Yardımcı, “Yaptığımız hakem kadrolaşması doğru bir hamleydi, kıymeti bilinemedi” minvalinde açıklamalar yaptı. Yani haberleri olduğu anlaşılıyor. Kamuoyuna yanlış bir bilgi mi verdiniz yoksa sayın Yardımcı yalancı mı?

NiYE AÇIKLAMIYORSUNUZ?

5- TFF’ye dahi haber vermeden hakem camiasını yapılandırmaya kalkan cesarete sahipseniz, hâlâ nedenlerini niye açıklayamıyorsunuz?

iSiMLER GEÇiCi KURUMLAR KALICIDIR

Ferhat, Ahmet, Mehmet, Murat gibi isimler değil derdim. Kurumsallığa, mesleğe, mesleğin olması gereken saygınlığına hassasiyet gösterilmesini rica ediyorum. Hakemleri toplumun gözünde yakışıksız bir suç işlemiş pozisyonuna düşüren yöneticilerden bir açıklamayı 2.5 senedir bekliyoruz. 8 Mart’ta gönderilen isimler:

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Maç mı sattılar, hırsızlık mı yaptılar?

Yüz kızartıcı bir suç mu işlediler, bahis mi oynadılar? Durum gerçekten vahimse hakemlik mesleğinin geçmişinden bu isimleri bizler de kazıyalım. Eğer bir açıklamanız yoksa lütfen bugüne kadar yeterince zarar verdiğiniz camiadan uzak durun.