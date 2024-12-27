17 haftanın yıldız hakemleri Şansalan, Aydın ve Küçük

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47 hakem ve 88 yardımcıdan oluşan üst klasman kadrosunun ilk yarı bilançosu nedir? “Havuz” yaparak çok farklı isimler mi kazandık? Maç sayısı: 153 Düdük çalan hakem: 23 (Kadronun yarısı bile değil) Yardımcı hakem: 41 (Kadronun yarısı bile değil) Ön plana çıkarılan, 1 gecede talimat değişikliğiyle FİFA yolu açılan Mehmet Türkmen ile 26 yaşında FİFA yapılan ve MHK’nin Trabzonspor-Fenerbahçe maçına verecek kadar akıl tutulması yaşadığı Oğuzhan Çakır, Ocak 2024’te Ahmet İbanoğlu MHK’si tarafından Süper Lig’e yükseltilmiş ve geçen sezon düdük çalmaya başlamışlardı. Sezon başlar başlamaz hiçbir ligde ilk hafta görev alan 5 ismin tekrar 2. hafta görevlendirildiği ne duyulmuş, ne görülmüştür. Bu yaklaşım sezon başında görev bekleyen hakemlerin konsantrasyonunu, heyecanını, MHK’ye inancını ve güvenini zedeler. Bu durum ilk yarı boyunca sürdü. Hata yapanların üst üste görev aldığı dikkat çekti. 14-15 hakem etrafında bir lig dönmeye başladı.

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'KAŞAR' YALANIYLA KAMUOYUNU YANLIŞ YÖNLENDİRENLER

Hakemlerin maç sayısı tablosunda Süper Lig’de görev aldıkları ilk maç tarihini yazma nedenim şu: Yıllardır kamuoyunu usanmadan zehirleyenler veya bu MHK ile ilişkileri çerçevesinde somut verilerden kaçıp yanlı yorum yapanlar var: “Hep aynı yüzler yönetiyor”, “Kaşar hakemler gitsin”, “TFF-MHK gidiyor, hakemler gitmiyor” gibi... İlk yarıda görev yapan 23 hakemden 17’sinin Süper Lig’deki ilk düdüğü son 5 sene içinde. 23 kişilik kadroda Ferhat Gündoğdu döneminde ilk Süper Lig düdüğünü çalan iki isim var: Ömer Faruk Güldibi (1 maç) ve Çağdaş Altay (2022’deki MHK döneminde). Dolayısıyla yaş ve tecrübe yılı olarak mevcut MHK’yi savunanlar, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlardır. Tecrübe yılı olarak bakıldığında da Volkan Bayarslan (2011) ve Ümit Öztürk (2015) en eskiler. Zaten ikisine de 1’er maç verdiler. 5 yıldan daha uzun süredir düdük çalan isimler ise Zorbay Küçük (6 yıl), Ali Şansalan (7 yıl), Arda Kardeşler (8 yıl) ve Halil Umut Meler (9 yıl). Sezon başında yok edilen hakemler arasında Abdülkadir Bitigen bile 40 yaşına yeni girmişti, hepsi 40’ın altındaydı! Bu sezon Ferhat Gündoğdu MHK’sinin ‘yeni yüz’ diye piyasaya sunduğu Turgut Doman ise 39 yaşında!

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FARK YARATAN ÜÇ HAKEM

· ALi ŞANSALAN: Ligde kalan nadir tecrübeli isimlerden. 10 maç yönetti, genel performansı gayet iyiydi. Faul ve disiplin hataları çok azdı. Trabzon-Beşiktaş ve Eyüp-Rize maçlarında VAR müdahalesi ile kırmızı karta döndüğü pozisyonlar da yaşandı. Genç ve tecrübesiz Oğuzhan Çakır gibi isimlere müdahaleleriyle VAR odasında başarılı görevleri de oldu.

· CiHAN AYDIN: Hakemlik kumaşı, saha içi otoritesi, oyunu okuma ve yönlendirme becerisi, yüksek faul standardı ile son 2 sezondur “Buradayım” diyen isimlerin başında. FİFA kokartını hak eden 1 numaralı adaydı. Aklın ve bilimin değil, kulüplerin ve sosyal medyanın güdümündeki MHK’nin kurbanı oldu ve bir gecede listenin dışına itildi.

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· ZORBAY KÜÇÜK: FİFA kokartını 2. kez taktığı andan itibaren her yıl hakemliği daha da olgunlaşıyor. Süper Lig’de hakemlik öğretilmeye çalışan ve başı kesik tavuk gibi dolaşıp yer almayı dahi bilmeyen hakemlerin yanında soğukkanlılığı, faul ve disiplin tutarlılığındaki yüksek oranıyla dikkat çekti.