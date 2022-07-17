Ebrar aksayınca kazanmak zor

Haberin Devamı

Dolayısıyla istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Tek iyi işaret Egonu’yu defans ve blokta durdurmayı başarmamızdı. İkinci sete ise iyi başladık. Son sayıya kadar başa baş giden sette son sayılardaki kritik hücumları Egonu çok iyi değerlendirince kaybettik. Cansu’nun iyi servis karşılamalarından sonra ilk atak tercihini orta oyuncularımız Zehra ve Eda ile kullanılmamasını anlamadım. Kritik sayıda Zehra yerine köşeden Egonu’nun olduğu yerden hücum etmek hiç doğru tercih değil.

İKİ ÖNEMLİ FAKTÖR

Evet İtalya son Avrupa şampiyonu ancak biz de sıkıntılı bir oyun ortaya koyduk. Özellikle böyle hücum eden Ebrar’la bu tip maçları kazanmak çok zor. Mücadele ediyoruz ama sonucu belirleyecek iki faktörümüz var: Pas tercihleri ve Ebrar’ın hücumu... Ebrar aksayınca çözüm üretmek çok zorlaşıyor.

Haberin Devamı

ELİF OLUMLU ETKİLEDİ

İtalyanların bize karşı en büyük üstünlüğü ne derseniz ‘Gennaro’yla beraber takımca yaptıkları hücum dublajlarıdır’ derim. Bizde üçüncü setin ortalarında pasör değişikliği çok iyi geldi. Elif girer girmez neredeyse sadece Eda’yla oynamaya başladı. Nitekim 20-21’i yakaladık ama yetmedi. Bu güzel seyirci önünde galibiyet çok güzel olurdu. Şimdi en azından bronz maçını kazanalım. Hedef Dünya Şampiyonası.... Eksiklerimizi giderip Dünya Şampiyonası’nda madalyaya uzanmalıyız.