Büyülü atmosferi kaldıramadık, şimdi yeni bir takım kurmalıyız

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Büyük hedefler koyduğumuz Dünya Şampiyonası macerası çok iyi başladı ama istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Çeyrek finalde ABD’ye 3-0 yenilerek havlu attık.

Şüphesiz çok fazla konuşulması gereken olaylar, sahada yapılanlar ya da yapılmayanlar olabilir, ama ben esas sahanın dışında bir şeyleri kaybettiğimize inanıyorum. ‘Filenin Sultanları’ diye gururla bağrımıza bastığımız, canla başla defans yapan ve mücadeleci ruhuyla herkesi hayran bırakan voleybolcularımız, son 3 maçta olağanüstü düşük konsantrasyonlu ve mücadele etmeyen bir takıma dönüştü.

PSiKOLOJiK DESTEK VERMELiYDiK

Bu düşüşün sebepleri içinde 1 numaraya, voleybola gösterilen ilginin ve sektörün ekonomisinin olağanüstü boyutlarda artmasına bağlı olarak sosyal medyanın yaratmış olduğu atmosferi koyabiliriz. Voleybolcularımız maalesef bu büyülü atmosferi kaldıramadı. Sahada yapılanlar ya da yapılmayanlar formsuzlukla, sakatlıkla açıklanabilir ama psikolojik bir sorun olduğu apaçık ortada. Bu kızlar Türkiye’nin gündemine oturmayı sonuna kadar hak ettiler. Belki de en çok gerekli olan şey, bu seviyeye gelmiş oyuncuların psikolojik destek almalarıydı, biz bunu yapamadık.

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Şimdi önümüzde bir fırsat var. Başarı ve başarısızlıktan bağımsız olarak, Guidetti ve bazı oyunculara, bugüne dek verdikleri hizmetler için teşekkür edip, Vargas gibi yeni heyecan yaratacak oyuncularla genç, dinamik ve istekli bir takım oluşturmalıyız.

Her şeye rağmen bugüne kadar yaşattıkları sevinçler için kızlarımıza, teknik heyete ve Voleybol Federasyonu’na çok teşekkür ediyoruz.