Yerden Onuachu, kulübeden Burak Yılmaz!

Onuachu’ya atılacak yüksek toplar. Burak Yılmaz bunu hem alan hem de Abena’nın adam adama savunmasıyla engelledi. 1 kez orta neticesinde kafa topuyla buluştu dev adam; onu da direğe nişanladı. Zubkov ve Olaigbe kanatlarına doğru baskılar netice verdi. Muci zaten evlere şenlik; ne kendi oynadı, ne pivotuyla ikili oyun geliştirebildi. Onuachu’yu verimli kullanamayan Trabzonspor bu kez dönenlerle/düşenlerle şut kartına yöneldi. Hakçası Gaziantep rakibine bunu mecbur kıldı. Üçü isabetli 16 şut vardı da ilk yarıda... Kaçı taraftarı evde/ tribünde heyecanlandırdı bilemem!

TRABZON, BEKLENTiLERiN GERiSiNDE

Sakatlıktan dönen Pina, takımın güçlü hücum silahlarından biri olan Eskihellaç’ın ‘dönemeyişlerine’ sigorta kalınca bek katkısı alınamadı. Gaziantep, yer yer orta sahaya egemen oldu. Yusuf’un deneyimsizliğini zaman zaman görsek de kumaşı var. Arkadaki üç oyuncu klasıyla hücumda iyi işler yaptılar ilk yarı boyunca. Maxim önderliğinde Sorescu ve Kozlowski sıkıntı yaşattılar ev sahibine. Harika gol muhtemelen çalışılmış bir korner organizasyonundan gelse de, öndeki 4’lünün hareketliliği dikkat çekti güney temsilcisinde.

İkinci yarıya beklendiği gibi baskıyla başladı Trabzonspor. Abena’dan havadan kurtulamayan Onuachu, 70’te fizik gücüyle kurtardığı topu indirip golü buldu. Asisti kaleci Onana yaptı; öteki kaleci Burak ise iki kez kalesini terk etmişti, üçüncüde sıçrayamadı çekirge! Oyuncu değişiklikleri momentumu bordo mavililere verdi. İlk yarıdaki kontrol dakikaları ikinci yarıda Gaziantep’in elinden kaydı gitti. Ancak Burak hocanın 77’deki üç hamlesi bu kez oyunu yine almasına neden oldu. Son dakikalar iki takım adına da KOŞ KOŞ oyununa döndü.

Trabzonspor, beklentilerin gerisinde! Gaziantep ise teknik direktör takımı olma yolunda dev adımlar atmakta.