Off yok, play-off var!

Zeki'nin yerine Mert Müldür, Ferdi’nin yerine Eren, Orkun’un yerine İsmail, Oğuz’un yerine Yunus... Cumartesi 22.00’den, Salı 21.45’e üç mevkiide 4 temel değişiklik. Ne Bulgaristan küçümsenmiş, ne Gürcistan gözde büyütülmüş. Sofya’nın ilk yarısındaki sonbahar, Kocaeli’de ilkbahara dönüşmüş. Mevsim bahar olmuş, aşk gönüle doğmuş!

Sofya’da ilk yarı karın ağrılarımız vardı. Kocaeli’de ise gül bahçesi. Gazetecilikte, yazarlıkta “kötü haber iyi haberi, kötücül yorum iyimser bakışı kovar”. İtiraf edeyim ki notlarımı alırken “olumsuzluk” aradım. Yakın dönemde böyle blok halinde güçlü oynayabilen, herkesin tüm görevlerini eksiksiz yerine getirdiği takım oyunu anımsamıyorum. Futbolun hangi doğruları varsa eksiksiz yerine getirdik.

RAKiBi iYi ÇALIŞMIŞIZ

Maçtır bu, 3-0’dan dahi dönebilir. Ancak hiçbir skor şu gerçeği değiştiremezdi dün gece için... “RAKİBİN ZAAFLARINA, EKSİKLERİNE ÇALIŞMIŞIZ!” Gerek Montella’nın kadro tercihi, gerek set ya da duran top organizasyonlarımız, gerek hücüma hızlı çıkışlarımız, gerekse savunmamız azımsanır kalitede değildi.

Defans arkasına atılan toplarla 2 gol bulduk ilk yarı; bir de köşe vuruşundan... 3-4 tane kaçırdığımız da cabası... İkinci yarı başında bir tane daha kopya gol Merih’ten... Duran top... Hakan’ın adeta kafasına çarptırması... Kolay değil iki stoperden 3 gol katkısı almak....

Kimseyi ön plana çıkaramıyorum ki... Takımında yeni hocası geldikten sonra sadece 1 maç oynayabilen sağ bekimizin dünyanın hâlâ en iyi 10-15 kanat oyuncusundan birini oyundan silmesinden mi söz etmeli? Yoksa 20 yaşındaki yıldızlarımızın oyun abiliğinden mi?

4-0’DAN SONRA RÖLANTiYE ALDIK

4-0’dan sonra rölantiye aldığımız için oyunu verdik. Beklenebilirdi bu düşüş. Son yarım saatte dengede oynamaya gayret ettik, bazen başaramadık. Oyuncu değişikliklerinden istediğimiz netice alabildik mi tartışılır.

Kazandığımız maçla büyük olasılıkla Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off biletini cebimize koyduk. Mutluyuz. Hele de bu harika oyun, iki maçtaki oyuncu kullanım becerilerimiz, lejyonerlerimizin üst düzey formu ülke olarak uzun süre sonra bize “off” değil “ohh” çektirdi.

Dün gece Kocaeli seyircisi de iyiydi. Ancak rakip gözetmeksizin Ulusal Marş ıslıklamalar bize yakışmıyor... Hele ki Cumhurbaşkanımızın yanında Gürcistan Cumhurbaşkanı oturuyorken... Ben utandım; Cumhurbaşkanımızın da canı sıkılmıştır bu tabloya!