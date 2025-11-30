Gelişmeye açık olmak!

Haberin Devamı

Fatih Tekke maç önü röportajında “Karşımızdaki takımın hocasının yeni olması, oyun şablonlarının tam oturmamış olması bir şans” demişti. İlk 25 dakikada tam tersi görüntü vardı sahada. Ön alan baskısındaki başarı sadece top kapma değil, kaptığını da nitelikli kullanma şeklinde olunca oyun, hep deplasman ekibinde kaldı. Haftalardır takımın yıldızı olan Mustafa’nın üzerine Muleka’yı öyle bir salmış ki Çağdaş Atan, o kanadı felç etti. Yetmedi, ters toplarla Bardhi (2 net kaçırdı). Gol de aslında Muleka üretimi. Mustafa, takımın hücum çıkışlarının önemli ismi; ilk yarı hiç yoktu.

SAĞ KANADI OTOBANA ÇEViRDiLER

Trabzonspor'un rakip sahaya gidemediği dakikalar yaşandı. Ev sahibinin oyunu ele alması 30’dan sonra anca gerçekleşebildi. Konyaspor’u geriye ittiklerinde, topla çok oynadıklarında tehlikeleri üretmeye başladılar. 1-0 öncesi 2-3 pozisyonda Onana’yı geçemeyen rakip takım, Trabzonspor’a direnememeye başlamıştı. Penaltıyla hem oyun hem skor dengesi geldi maça.

Haberin Devamı

Ev sahibi 46’yla birlikte dengeyi bozdu! İlk yarı hiç çıkamayan Mustafa, Olaigbe ile birlikte sağ kanadı otobana çevirdiler. Onuachu’ya gol, Muçi’nin muhteşem golüne frikik hazırladılar. 57’de maç adeta bitti. Kalan dakikalarda Konyaspor etkili olsa da, Trabzonspor kalesini savunma yoluna değil; top oynama tercihine yöneldi. Skoru koruması zor olmadı.

Pazartesi 19.59’a kadar liderle arasında 1 puan fark kalan, olası derbi beraberliği ile zirveye iyiden iyiye ortak olan Trabzonspor’da “şampiyonluk şarkıları söylenmemesi” çok olumlu. Fatih hoca bunun önünü sürekli kesiyor ve doğrusunu yapıyor. Sürekli üzerine koymaya çalışan teknik ekip ve oyun görüyoruz.