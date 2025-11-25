×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERYazarlarMehmet Ayan
Mehmet Ayan

Mehmet Ayan

Yazarın Tüm Yazıları

Bu maç arşive değil tarihe geçer!

#Trabzonspor#Başakşehir#Süper Lig

Mehmet Ayan yazdı...

Haberin Devamı

Tam 52 dakika süren ilk yarıda 3 gol, 2 VAR, 1 penaltı, 1 kırmızı kart, 1 ağır sakatlık, 2 oyuncu değişikliği, kaçan goller, bol aksiyon vardı. Fatih Tekke, Baniya alternatifi varken Okay Yokuşlu’yu stoperde başlatarak niyetini ortaya koymuştu. Geriden topla çıkacağını hissettirdi. Dengede başlayan maçta taktikler sahaya yerleşemişken gelen kırmızı kart ve Edin Visca sakatlığı, planları iki takım adına alt üst etti.

Okay’ın neden olduğu penaltı sonrasında oyunu anca ele alabilen Trabzonspor yine de bazı pozisyonlarda geçirgenliğine söz geçiremiyor, Başakşehir 1-0’da, 1-1’de oyundan düşmüyordu.

FELiPE AUGUSTO GOLÜ ATTI AMA...

Nuri Şahin, son maça göre epeyi değiştirdiği 11 ile sadece 9 dakika oynamasına rağmen 10’a 11 alan parselizasyonlarında başarılı bir ekip üretmiş. 3 stoperli anlayışla savunmayı da iyi dizayn etti. Savruk Trabzon orta sahası buna yardım edince diri kaldıkları anları sona taşıyıp 2. golü buldular. Felipe Augusto 37’de golü attı ama 42’de iki pozisyonu harcayarak Başakşehir’i oyunda tuttu. Klas golcü Shomurodov da affetmedi. Penaltıda Okay şanssızlığı, ikinci golde Batagov’un yarım saniye gecikmesi skoru tayin ederken, soyunma odasına giden oyuncuların dilinde muhtemelen Mustafa’nın muhteşem asisti vardı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBaşakşehirde ilklerin gecesi: Süper Ligde gol krallığı karıştıBaşakşehir'de ilklerin gecesi: Süper Lig'de gol krallığı karıştı!Haberi görüntüle

UNUTULMAYACAK DERSLER

İkinci yarıya Trabzonspor beklendiği gibi baskılı başlayınca, dördüncü stoper rolüyle Berat’ı oyuna aldı Nuri Şahin. Duarte, Ba, Opoku önlerinde ön stoper Berat ile merkezi tamamen kapatıp kenarlara yönlendirdiler Trabzonspor’u. Dolayısıyla da hücum ikinci planda kaldı. Fatih Tekke’nin Muci hamlesi bir umuttu merkez için, kenar topları stoperlerde öldü; Muhammed de harikalar yarattı. Yani Nuri hocanın 10 kişilik takımı ne yapabilecekse onu yaptı. Taa ki penaltıya kadar. İşte orada teslim bayrağını çekti İstanbul temsilcisi. İki kenar topu bir penaltı, bir gol üretti. Kalan bölümü 1 kişi fazlasıyla yine “elde tutamayan” bordo mavililer, unutulmayacak maçta unutulmayacak derslerle dolu iki puanı neredeyse İstanbul’da bırakıyordu. Onuachu da Muci (harika ikinci golüyle) de galibiyette final katkıları verdiler.

Haberin Devamı

#Trabzonspor#Başakşehir#Süper Lig
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

11 dakikada 3 gol ve geri dönüş!

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS

Maçların kaderi 55'inci dakikada değişti!

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE

Icardi ve İlkay girince kazandı!

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN
TÜM YAZARLARIMIZ