Bu maç arşive değil tarihe geçer!

Tam 52 dakika süren ilk yarıda 3 gol, 2 VAR, 1 penaltı, 1 kırmızı kart, 1 ağır sakatlık, 2 oyuncu değişikliği, kaçan goller, bol aksiyon vardı. Fatih Tekke, Baniya alternatifi varken Okay Yokuşlu’yu stoperde başlatarak niyetini ortaya koymuştu. Geriden topla çıkacağını hissettirdi. Dengede başlayan maçta taktikler sahaya yerleşemişken gelen kırmızı kart ve Edin Visca sakatlığı, planları iki takım adına alt üst etti.

Okay’ın neden olduğu penaltı sonrasında oyunu anca ele alabilen Trabzonspor yine de bazı pozisyonlarda geçirgenliğine söz geçiremiyor, Başakşehir 1-0’da, 1-1’de oyundan düşmüyordu.

FELiPE AUGUSTO GOLÜ ATTI AMA...

Nuri Şahin, son maça göre epeyi değiştirdiği 11 ile sadece 9 dakika oynamasına rağmen 10’a 11 alan parselizasyonlarında başarılı bir ekip üretmiş. 3 stoperli anlayışla savunmayı da iyi dizayn etti. Savruk Trabzon orta sahası buna yardım edince diri kaldıkları anları sona taşıyıp 2. golü buldular. Felipe Augusto 37’de golü attı ama 42’de iki pozisyonu harcayarak Başakşehir’i oyunda tuttu. Klas golcü Shomurodov da affetmedi. Penaltıda Okay şanssızlığı, ikinci golde Batagov’un yarım saniye gecikmesi skoru tayin ederken, soyunma odasına giden oyuncuların dilinde muhtemelen Mustafa’nın muhteşem asisti vardı.

UNUTULMAYACAK DERSLER

İkinci yarıya Trabzonspor beklendiği gibi baskılı başlayınca, dördüncü stoper rolüyle Berat’ı oyuna aldı Nuri Şahin. Duarte, Ba, Opoku önlerinde ön stoper Berat ile merkezi tamamen kapatıp kenarlara yönlendirdiler Trabzonspor’u. Dolayısıyla da hücum ikinci planda kaldı. Fatih Tekke’nin Muci hamlesi bir umuttu merkez için, kenar topları stoperlerde öldü; Muhammed de harikalar yarattı. Yani Nuri hocanın 10 kişilik takımı ne yapabilecekse onu yaptı. Taa ki penaltıya kadar. İşte orada teslim bayrağını çekti İstanbul temsilcisi. İki kenar topu bir penaltı, bir gol üretti. Kalan bölümü 1 kişi fazlasıyla yine “elde tutamayan” bordo mavililer, unutulmayacak maçta unutulmayacak derslerle dolu iki puanı neredeyse İstanbul’da bırakıyordu. Onuachu da Muci (harika ikinci golüyle) de galibiyette final katkıları verdiler.

