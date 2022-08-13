Türk futbolunu karanlığa gömdünüz

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sezon başında bir karar aldı. Futbola olan ilgiyi çok daha geniş bir alana yaymak için kadın ve çocukları tribünlere davet etti. Sanatçılarla anlaştı, maçtan önce taraftarlara konserler verileceği açıklandı. TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi kadınları ve çocukları tribünlere, futbol maçlarına davet etti.

Sonra ne oldu?

Aynı başkan futbolseverlerin özellikle izlediği 3 büyük kulübün Süper Lig karşılaşmalarının başlama saatini 21.45’e aldı.

ERTESi GÜNE SARKAN MAÇLAR BiLE OLUYOR

Sayın Başkan Büyükekşi... 21.45’te başlayan bir karşılaşmanın bitiş saati en iyi ihtimalle 23.45.

Hatta ertesi güne sarkan karşılaşmalar da oluyor.

Bu başlama saatleri ile kadın ve çocukları gerçekten futbol için tribünlere çekebileceğinize inanıyor musunuz?

Yanıtınızı biliyorum.

Haberin Devamı

“Efendim, ağustos ayı, malum sıcaklar. Şu sıcakları bir atlatalım, maçlar yine saatinde 19.00’da başlayacak” diyecekseniz.

SAAT 19.15’TE OYNAYANLAR SICAKTAN ETKiLENMiYOR MU?

Ama kusura bakmayın. Ağustos ayında saat 19.15’te başlattığınız müsabakalar var. 3 büyüklerin dışında kalan takımların oyuncuları sıcaktan etkilenmiyor mu?

Siz de iyi biliyorsunuz ki, gerçek ne o, ne de bu. Yıllardan bu yana Türk futbolu yayıncının belirlediği saat dilimlerinin elinde oyuncak oldu. Gece yarısı başlayan maçlar yüzünden kadın ve çocuklar maça gelemez oldu.

MAÇ SAATLERi YAYINCIYA TESLiM EDiLMEMELi

Amacım kesinlikle yayıncıyı eleştirmek değil. Kimsenin futbola ödemediği rakamı onlar ödüyor.

Ama siz de görüyorsunuz ki, olmuyor. 500 milyon dolarlık yayın ihalesi 150 milyon dolara indi.

Yani maç yayın saatlerini teslim ederek, onların kaybını da bu şekilde minimize etmeye çalışarak Türk futbolu büyümüyor.

Aksine sizin çok önem verdiğiniz kadın ve çocuklar bırakın tribüne gelmeyi, ekrandan bile maç izleyemiyor.

GECE YARISI OYNANAN KARŞILAŞMALARDA TRiBÜNLER HOLiGANLARIN ELiNE GEÇER

Hiçbir anne ve baba gece yarısı biten maç için çocuğunu uykusundan etmez.

Gece yarısı maçları tribünlerde bir avuç holiganın eline geçer. Eğer futbolu gerçekten aileye yaymak istiyorsanız, önünüzde kocaman bir fırsat duruyor:

Gündüz maçları.

Haberin Devamı

Anne, baba ve çocuğun, yani ailenin hafta sonu keyfine dönüştürebilirsiniz Süper Lig karşılaşmalarını...

FUTBOLUMUZUN GÜNDÜZ AYDINLIĞINA iHTiYACI VAR

Bu konuda yazdığım kaçıncı yazı bu bilmiyorum. Ama hiçbir federasyon, bu kararı almaya cesaret edemedi. Hep korkak davrandı. Kulüplerden çekindi, yayıncıdan çekindi.

Futbolumuzun gündüz aydınlığına ihtiyacı var. Erkek egemen futbolu bir aile eğlencesine çevirme şansınız var. İnanın bana konser, sanatçı vs hiçbir futbolseverin umurunda değil. Futbolu bir azınlığa mahkum etmeyin. Eğer böyle devam ederse, seneye 100 milyon dolara inecek ederi.