Seyircisiz 2020'yi verelim, seyircili 2021'i alalım

Avrupa futbolunun en büyük etkinliği UEFA Şampiyonlar Ligi finali ağustos ayında İstanbul’da yapılacak. Kovid-19 pandemisi nedeniyle zor günler geçiren futbolun Avrupa’daki patronu UEFA bu konudaki son kararını 17 Haziran tarihinde verecek.

- Mevcut format devam ettirilip, tek maçlık final mi oynanacak yoksa dörtlü final mi?

- Dörtlü final kararı alınırsa, bu hangi şehir olacak?

- Final tek maç oynanacaksa İstanbul’daki final seyircili mi olacak, seyircisiz mi?

Bütün bu sorular 17 Haziran’da yapılacak UEFA toplantısında yanıtını bulacak.

UEFA FORMÜL ARIYOR

İşte tam da bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) çok önemli bir pozisyon alması gerektiğini düşünüyorum. Lafı hiç eğip bükmeden en sonunda söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim: Ağustos ayındaki final eğer seyircisiz oynanacaksa ev sahipliğini UEFA’ya verelim ve karşılığında 2021 yılndaki finali alalım. Durun hemen itiraz etmeyin; “UEFA neden böyle bir şey yapsın?” demeyin. UEFA şu anda elini rahatlatacak bir formül arıyor. Dörtlü final arayışları ve alternatif kentleri değerlendirmek bütün bu formül arayışlarının bir göstergesi. Eğer TFF bu noktada UEFA’nın elini rahatlatırsa Avrupa futbolunun patronu da bu teklife çok sıcak bakacaktır.

UÇUŞLAR NE ZAMAN AÇILACAK BELLİ DEĞİL

Kaldı ki şu anda pek çok Avrupa ülkesinde pandemi nedeniyle uçuşlar tamamen açılmadı. Ne zaman açılacağı da belli değil. Ağustos ayındaki İstanbul finali için UEFA’yı düşündüren en önemli noktalardan biri de bu. Ayrıca şu noktanında altını çizmek lazım. İstanbul bugüne kadar hep muhteşem finallerin kenti oldu. Hatırlayın Liverpool’un şampiyon olduğu 2005 Şampiyonlar Ligi finalini. TFF bu tür bir organizasyona imza atabilmek için Atatürk Olimpiyat Stadı’nda çok köklü değişiklikler yaptı. Tüm bu yatırımları da İstanbul’da oynanacak seyircili bir final maçı için hayata geçirdi. Amaç; İstanbul’a gelecek onbinlerce taraftar, ülke tanıtımı ve elde edilecek gelirdi.

SEYİRCİSİZ BİR FİNAL MAĞDURİYET DEMEK

Seyircisiz bir UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’un mağduriyeti demek. ‘Seyircisiz 2020 finalini verip, seyircili 2021’i alalım’ teklifi hem bu mağduriyeti giderecek hem de çözüm arayışındaki UEFA’nın elini güçlendirecek. Hem UEFA hem de İstanbul kazanacak. Ben bu tür yaklaşıma TFF’nin de çok sıcak bakacağını ve UEFA ile temasa geçeceğini düşünüyorum. Bu düşüncemi güçlendiren en önemli noktalardan biri de UEFA ile Türkiye arasındaki sıcak ilişkiler. Hiçbir şart altında Avrupa futbolunun patronu, çok güçlü bir futbol ülkesi olan Türkiye’nin bu isteğini gözardı etmeyecektir. Bunun sinyalleri de özellikle New York Times ve Skysports gibi prestijli yayın organlarına sızdırılan haberlerde yatıyor. O haberlerde 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’dan alınıp Almanya’da yapılacağı yazıyordu. Atacağımız tek adım bize seyircili oynanacak 2021 finalini getirecektir.