Okan Buruk şah, Jorge Jesus mat

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Buruk tıpkı Fatih Terim gibi bir etki yaratıyor. Onu farklı kılan özelliği cesareti. Fenerbahçe maçına golcüleri kulübede bırakıp çıkacak kaç hoca bulursunuz?

Kim ne derse desin bu ülkenin 1 numaralı futbol şovuna şahit olduk Kadıköy’de. Galatasaray, futboluyla, hırsıyla ezeli rakibine karşı net ve hak edilmiş bir galibiyet aldı.

Bu galibiyetin ayrıntılarını perde arkasını yazacağım ama önce ‘derbiler’ ile ilgili düşüncemi yazmalıyım...

DERBiLERi ÇOĞALTMALIYIZ

Bir lig ürettiği derbiler kadar izleniyor, derbileri kadar kalite kazanıyor. Bakın İngiltere Premier Ligi’ne...

Orada bir çırpıda ülke ve dünya çapında ilgi gören 7-8 derbi sayarsanız.

Süper Lig’in derbi sayılarını (büyük maç, heyecan uyandıran karşılaşmalar) çoğaltmamızın mutlaka bir yolu olmalı. Bir haftadan bu yana Türkiye Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor.

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Bu anlamda futbol adına iki kulübede ne çok şey borçlu olduğumuzu unutmayalım.

1- MUSTAFA DENiZLi VE ATTiLA GÖKÇE’YE SORDUK

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN GALATASARAY KARŞISINDA BU KADAR MAHKÛM OYNADI?

· SORU 1: Galatasaray’ın, Fenerbahçe’yi özellikle Kadıköy’de bu kadar mahkûm ederek yendiği bir maçı en son ne zaman izlediniz?

Benim yanıtım, “Hatırlamıyorum” olacaktır. Ben de iki önemli isme bu soruyu yönelttim.

· MUSTAFA DENiZLi: Ben bir tane böyle bir maç hatırlıyorum. 26 Mart 2000 tarihinde milenyumun ilk derbisiydi. Fenerbahçe bundan daha mahkûm oynadığı maçı Samuel Johnson’un attığı golle kazanmıştı.

· ATTiLA GÖKÇE: Uzun yıllar oluyor. Fatih Terim döneminde böyle galibiyetler var ama şimdi hatırlamıyorum. Okan Buruk tarihe geçecek bir galibiyet aldı. Üstelik son derece profili yüksek bir hocanın takımına karşı.

DUYGUSAL TRAVMANIN EN VAHŞiSiNi YAŞIYORLAR

SARI LACİVERTLİLERİ KARAMSARLIĞA İTEN BİR SONUÇ

· Derbi sonrası Fenerbahçe tarafında oluşan karamsarlığın temel nedeni de bu sanıyorum. Yenilgiden çok takımın karşı koyamayışına ve teslim oluşuna kahroluyor Fenerbahçeliler. İşte bu noktada bir tespitim var:

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· TESPiT 1: Sezon başı beklentisi, şampiyonluk isteği o kadar yoğun ki sarı lacivertli camianın, kötü sonuçlarda verdiği tepki de o derece büyük oluyor.

Ali Koç haklı, daha 19 maç var ligin bitimine. Ama taraftara bakarsanız, lig bitmiş sanki. Fenerbahçe, duygusal kırılmanın en vahşisini yaşıyor. Bu duyguyla baş etmeleri gerekiyor.

2- TÜMER METiN: DAHA ÖNCE GÖKLERE ÇIKARMIŞTIK

JORGE JESUS BİR REAKSİYON VERMELİ

· Tümer Metin, Fenerbahçe forması giymiş, bu tür derbileri yaşamış bir yıldız.

SORU: Fenerbahçe kronikleşmiş bu duygusal durumu nasıl yener? Metin, doğrudan Jorge Jesus’u işaret etti:

“Dünya Kupası öncesi yere göğe koyamadık hocayı. ‘Sadece Fenerbahçe’ye değil, lige ayar veriyor’ dedik. Eğer böylesine büyük bir hoca ise ve madem ‘Suç benim’ diyorsa, camianın içinden geçtiği bu durumu görerek bir reaksiyon vermesi lazım. Asıl sınavı şimdi başlıyor.”

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Ancak bu kadar güzel özetlenebilirdi, Tümer Metin çok haklı.

3- DERBiYE ÇOK iYi MOTiVE OLMUŞLARDI

GALATASARAY MAÇTAN ÖNCE KAZANMIŞTI ZATEN

Gelelim ikinci tespitime... İlk kez Fenerbahçe takımının bir derbi maça duygusal açıdan hiç hazırlanmadığına şahit oldum. Sıradan bir lig maçına çıkıyormuş gibi tepki verdiler rakiplerine. Bu maçın 3 puan değil, neredeyse bir kırılma maçı olduğunun, kazananın psikolojik üstünlüğü ele geçireceğinin farkında bile değillerdi sanki.

DUYGUSAL TEPKiLER

Burada elbette Jesus için de bir parantez açmalıyım. Bir Akdeniz ülkesiyiz. Duygularımızla yaklaşıp, duygularımızla tepki veriyoruz. Bu gerçeği göz ardı ettiğinizde, yani Galatasaray maçlarına özel olarak hazırlanmadığınızda bir tsunami alıp sizi savuruyor. Ama Buruk’un hazırlık süreci başarısını hiç göz ardı etmeyelim. Mükemmel bir süreç yaşamış Galatasaray.

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4- BURUK’U FARKLI KILAN ÖZELLiĞi

TEKNiK DiREKTÖR DEĞiL LiDER

Okan Buruk’u farklı kılan özellikler sadece bunlar değil. Bugün övgüyle karşılanan birtakım uygulamaları başlangıçta tepki de almıştı.

Sergio Oliveria’nın babaannesi vefat etti, izin verdi. “Aile problemi” dedi, Mauro İcardi’ye izin verdi.

TORREiRA’YI ÜLKESiNE GÖNDERDi

Lucas Torreira’nın büyükannesi vefat etti, Fenerbahçe derbisi öncesi gönderdi ülkesine. Üstelik eleştiri de aldı. Ama bu davranışın oyuncular üzerindeki etkisini kimse hesaplamadı.

Buruk, bir teknik adamlık değil, liderlik sergiliyordu.

Aile ve sağlık söz konusuysa, akan sular duruyordu. Ve o yıldızlar bir teknik adama değil, lidere güveniyordu.

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5- YANAL: SiSTEM FENERBAHÇE’NİN ÖNDEKi OYUNCULARININ TÜM YARATICILIKLARINI BiTiRDi

3-0’LIK SKORDA ASLAN PAYI HANGi TEKNiK DiREKTÖRÜN

Şimdi can alıcı sorulara gelelim. Galatasaray’ın 3-0’lık galibiyeti:

a-) Okan Buruk’un teknik direktörlük becerisidir.

b-) Bu yenilgiyi hazırlayan Jorge Jesus’tur. Bu soruyu soruyorum çünkü farklı düşünenler de var.

“Jesus o diziliş ve savunmayla çıkmasa skor farklı olurdu” diye düşünenlerden söz ediyorum.

JESUS KAYBETMEDİ BURUK KAZANDI

Ben yanılıyor olabilirim. Bunun için de bir uzmana söz vermek istedim. Fenerbahçe’yi uzun yıllar çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal’a sordum.

İşte yılların hocasının analizi: “Fenerbahçe hep böyle oynuyordu. Bu oyunu Konyaspor çözdü, Giresunspor çözdü. Savunmayı önde kurmak iyi ama bu Galatasaray’ın ekmeğine yağ sürdü. Galatasaray, Fenerbahçe’nin arkasına oynayacağını gösterdi. Ama Jorge Jesus’un B planı yoktu. Galatasaray forveti, Fenerbahçe’nin üç stoperi ile oynadı. Yardıma, Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu geldi. Ama bu geriye gelişler Fenerbahçe’yi öyle yordu ki, öndeki tüm yaratıcılıklarını yitirdiler.” Ersun hocam isim vermedi ama “B planı yoktu” ifadesi son derece açık.

6- BURUK, TEKNiK VE TAKTiK BiLGiSiYLE HERKESi iKNA ETTi

İCARDİ VE GOMİS KULÜBEDEYKEN KAZANMAK

İyi biten her şey iyidir. Futbol hakkında duyduğunuz görüşlerin ne kadarı maçtan önce söylendi. Açık olalım, iyi bitene kadar maç öncesi hiçbir şey söylemeyiz. Maçtan sonra ise hepimiz zekiyiz. Bunun adı fırsatçılıktır. Dünya Kupası’nda Portekiz’in, Ronaldo’yu ilk 11’e almadığı maçı düşünün. Portekiz yenilse hoca için neler söylenecekti. Benzer şeyler bu maç için de geçerliydi. Şimdi soruya gelelim:

BURAK ELMAS’IN ZARiF YANITI

· SORU: İcardi ve Gomis gibi iki golcü kenardayken, sahaya farklı bir 11 ile çıkmak bir teknik adam becerisi midir?

Bunun yanıtını Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas son derece zarif bir şekilde veriyor:

“Takımı devraldığı günden beri son derece başarılı bir performansla devam ediyor Okan Buruk. Teknik ve taktik olarak da herkes birikimine ikna oldu. Takıma bakın, orada da bir dostluk havasını göreceksiniz. Umarım böyle devam eder.”

7- GALATASARAYLILAR BUNU KONUŞUYOR

YENİ BİR FATİH TERİM Mİ GELİYOR

· Okan Buruk için tüm Galatasaraylılar’ın bir temenniden öte bir beklentisi var.

· Yeni Terim: Okan Hoca ile yeni bir Fatih Terim’e kavuşuyoruz. Bu yaklaşım, hem Fatih Terim’e, hem de Okan Buruk’a büyük bir övgü aslında. Önce ben düşüncemi yazayım:

YILDIZ YÖNETiMi HARiKA

Evet tıpkı Terim gibi bir etki yaratıyor. Onu farklı kılan en önemli özelliği cesareti. Fenerbahçe maçına golcüleri kulübede bırakıp çıkacak kaç hoca bulursunuz? Ancak özgüveni yüksek bir teknik adam yapar bunu. Uğur Meleke’nin yaklaşımı olağanüstü bu konuda:

1- Tırnakları ile kazıyarak geldi, efsane kontenjanı ile değil.

2- Egoları ve yıldız oyuncu yönetimi harika.

3- Ve evet cesareti, Barış Alper Yılmaz tercihi.. Başarılı olamasa çok eleştiri alırdı ama başardı.

8- OKAN BURUK HER TÜRLÜ ÖNERiYE VE GELiŞMEYE AÇIK BiR TEKNiK ADAM

EGO ZEHİRLENMESİ YAŞAMAYAN KARAKTER

Galatasaray’ın başına geçtiğinde, pek çok teknik adamı zorlayan, ‘Ego zehirlenmesi’ni hiç yaşamadı Okan hoca.

Öneriye ve gelişmeye açık davrandı.

Yönetimin teknik ekibe dahil ettiği Alman ve İspanyol yardımcıları için, “Ben karar veririm” tavrını sergilemedi.

OĞLU, TAKIMIN MASKOTU OLDU

İnandığı için, “Evet” dedi. Ve takım için de bir maskot yarattı. Oğlu Ali Yiğit takımın bir parçası oldu.

Fenerbahçe maçından sonra Florya’da üçlü çektiren isimlerin başında geliyordu. G.saray’ın başında 4 büyük maç oynadı Okan Buruk. Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş’ı 2-1, Başakşehir’i 7-0 ve Fenerbahçe’yi 3-0 yendi.

MESAJA MÜTEVAZI YANIT

Özellikle Fenerbahçe maçında oynattığı futbol bir ustalık eseriydi. Derbiden hemen sonra mesaj attım kendisine.

Tebrik ettim. Rakibi mükemmel analiz ettiğini söyledim ve golcüsüz sahaya çıkma cesaretini kutladım.

Verdiği yanıt aslında derbiye nasıl çalıştığının ve mütevazılığının bir göstergesiydi:

- Çok teşekkür ederim. Planladığım her şey tuttu bu gece.