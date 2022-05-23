O molaları seneye final için sakladım

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Ekran başında o 3 dakika bitmek bilmedi benim için. Maçın başından bu yana bir türlü istediği ritmi bulamayan, Anadolu Efes maçın son periyodunda istediği momentumu yakalamış, Real Madrid önünde öne geçmiş, ama maçı koparamamıştı.

Başantrenörlerin tüm hünerlerini sergiledikleri o anları yaşıyorduk. Şampiyonluğun kaderini belirleyecek son topu nasıl bir oyun planıyla, kimin kullanacağına karar vereceklerdi. Salonda saniyeler ilerliyor, heyecan tavana vuruyordu.

REAL TÜM HAKLARINI KULLANMIŞTI

3 mola hakkı vardı Anadolu Efes’in. Real Madrid’in hocası son periyodda geriye düşmenin verdiği panikle tüm mola haklarını kullanmıştı.

Ergin Ataman’dan hamle bekliyordu salondaki binlerce seyirci. Ama mola hakkını maçın sonuna kadar kullanmadı. 40. dakika dolduğunda zafer ve kupa Anadolu Efes’in oldu.

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UÇAĞIN İNMESİNİ BEKLEYEMEM

Ergin Ataman’a tüm gece ulaşmaya çalıştım. Telefonu kapalıydı.

Pazar günü saat 13.00’te nihayet açıldı.

- Hocam tebrik ediyorum.

· Teşekkür ediyorum. Tam uçağa binerken yakaladın. İstanbul’da konuşalım mı?

“Uçağın inmesini bekleyemem” dedim.

ATAMAN SON 3 DAKİKAYI ANLATTI

· Ve heyecandan hop oturup hop kalktığım o son 3 dakikayı sordum.

- Hocam o son anları merak ediyorum.

· Çok zor bir maç oldu. İstediğimiz gibi oynadığımızı söyleyemem. Ama biz daha iyiydik ve öne geçtik. O son 3 dakika boyunca rakibin paniklediğini gördüm. Bunu sahanın içinde çok daha net hissedersiniz. O panikten çıkmalarını, rahatlamalarını ve nefes almalarını istemedim.

- Mola haklarını da bunun için mi kullanmadınız?

· Evet. Mola alsaydım rakip de bundan istifade edecekti ve kenardaki o 1 dakikada rahatlama şansı yakalayacaktı. Onlara bu imkânı vermek istemedim.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KOÇU

Ergin Ataman üst üste 2 Euroleague şampiyonluğu ile bu ülkenin en büyük koçu olduğunu kanıtladı. Aslında mütevazı olmamalıyız. Ergin Ataman, Avrupa’nın en büyük koçu oldu. Ona ‘Türk Obrodovic’ dersek hiç de abartmamış oluruz. Telefonu kapatırken, son sözleri onun özgüveninin ve hayallerinin büyüklüğünü de gösteriyordu: “Kullanmadığım o mola haklarını gelecek sezonun finali için sakladım.”