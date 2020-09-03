Milyon TL'lik zararın sırrı

Türkiye Futbol Federasyonu, önceki gün yapılan Genel Kurul’da hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibra edildi. TFF faaliyet raporunda 1 Haziran 2019 -31 Mayıs 2020 tarihleri arasında 791 milyon TL olan gelirlerini 870 milyon liraya yükseltmiş, buna karşın TFF’nin 785 milyon TL olan giderleri 919 milyon TL’ye çıkmıştı.

Yani TFF 1 yılda 49 milyon TL zarar etmişti. Bu zarar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sadece 49 milyon TL’lik zarar değil... Herkes şu soruları soruyordu: 126 milyon TL’lik büro gideri olur mu? 56 milyon TL personel gideri ne demek. Kaç lira maaş alıyorlar. Bu soruların yanıtını vermeden önce bir şeyin altını çizeyim. Ben ekonomi gazetecisi değilim. Rakamlarla aram iyi değildir. Bu tabloyu sorduğum tüm ekonomist arkadaşlarım, hazırlanan rakamların şeffaflığına vurgu yaptılar.

EĞİTİM GELİRİNDE KAYIP 2.5 MİLYON TL

Umarım bu şeffaflık en kısa sürede kulüplerimize de yansır. Şimdi gelelim soruların yanıtlarına... TFF’nin bu konudaki en yetkili ismine, TFF Mali ve Hesap İşlerinden Sorumlu Başkan Vekili Erhan Kamışlı’ya ulaştım.

· SORU: Erhan Bey nereden kaynaklandı bu zarar.

· CEVAP: 49 milyon TL’nin 44 milyon TL’si yayın gelirlerindeki düşüş ve kur farkından dolayı oluştu.

· SORU: Biraz daha açar mısınız?

· CEVAP: beIN Sports ile sezon başı bir anlaşma yaptık. Bu yaptığımız anlaşmada belirli bir oranda indirime gittik. Hem bu indirimden, hem de kur farkından dolayı 44 milyon TL’lik bir açık oluştu. Yani TFF yayın gelirlerinden elde etmesi gereken rakamı alamadı. · SORU: Geri kalan 5 milyon TL? · CEVAP: Bunun 2.5 milyon TL’lik kısmını eğitim gelirleri oluşturuyor. Yeni tip koronavirüs pandemisi dolayısıyla eğitim gelirlerimizde bir azalma oldu.

PERSONEL GİDERİNDE TASARRUF SAĞLADIK

· SORU: Personel giderleri 56 milyon TL. TFF personeline çok yüksek maaşlar mı dağıtıyor?

· CEVAP: Bizim bütçemizde bu rakam 57 milyon TL‘ydi. Biliyorsunuz yaklaşık 30 arkadaşımızla yollarımızı ayırdık. Bu arkadaşlarımızın kıdem ve ihbar tazminatları da bu rakamın içinde. Dolayısıyla biz aslında personel giderleri konusunda da tasarruf sağladık.

EURO 2020'NİN ZARARDA PAYI YOK

· SORU: TFF’nin zararında pandemi dolayısıyla ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın da payı var mı?

· CEVAP: Hayır yok. Eğer şampiyona yapılmış olsaydı, bu pozitif değil, negatif olarak yansırdı.

'126 MİLYON TL BÜRO GİDERİ TABİİ Kİ OLMAZ'

· SORU: Erhan Bey 126 milyon lira büro gideri olur mu Allah aşkına?

· CEVAP: Olmaz tabii. Seneye de değişecek bu terim. Biz bu yıl büro gideri diye isimlendirdik bunu. Çünkü TFF, Kurumlar Vergisi’ne tabi değil. Dolayısıyla amortisman giderlerimi yazamıyorum. Hal böyle olunca yaptığımız harcamaları da büro gideri olarak isimlendirdik. Mesela geçen yıl bu rakam 123 milyon TL’ydi. Bu sene 126 olmuş.

· SORU: Nedir o harcamalar?

· CEVAP: Yaptığımız ek bina mesela.. Bunun harcamaları. E-bilet harcamaları.

YATIRIM BÜRO, BAKIM PROFESYONEL GİDERLERDE

· SORU: E-bilet harcamasını Passolig yapmyor mu?

· CEVAP: Belirli bir destek vardı. Ama yeni takımlar çıkıyor lige. Onların bilet satışı için biz yardımcı olmak zorunda kalıyor. Tüm e-bilet altyapısını biz üstleniyoruz. E-bilet harcamaları:

A) Yeni statlara taşıma ve kurulum giderleri

B) Tüm statlardaki ekipmanın lisans ve bakım gideri ile operasyon gideri. Raporda yatırım olan kısım büro giderlerinde, bakım olan kısım profesyonel giderlerinde.

GELİR GİDERLER DENGELENECEK

TFF 2020-21’de gelirlerini yüzde 13 arttırıp 870 milyondan 984 milyon TL’ye çıkarmayı, giderleri de yüzde 7 oranında düşürerek 919 milyondan 984 milyon TL’ye getirmeyi hedefliyor.

GERÇEK RAKAM 23 MİLYON TL

· SORU: Bu durumda gerçek büro gideri ne kadar?

· CEVAP: 23 milyon TL civarında.

· SORU: Bu rakam normal mi?

· CEVAP: Geçen yıl bu rakam 24 milyon TL’ydi. 23 milyon TL büro giderleri hem bütçenin hem de geçen yılın altında kaldı.

ULAŞIM GİDERİ FİİLİ DEĞİL PROVİZYONEL

· SORU: TFF’nin bir ulaşım sponsoru var. Buna rağmen 10 milyon TL ulaşım gideri var?

· CEVAP: Mehmet Bey, 10 milyon TL ulaşım gideri fiili harcama değil provizyonel ayrılmış gider. Tüm araçlar sponsor tarafından tedarik edilmekle birlikte yakıt giderlerimiz Opet tarafından karşılanmakta. Dolayısıyla böyle bir nakit çıkışı planlanmıştır. Ama buna bütçe disiplini için bir rakam ayırmamız gerekiyor böylece ne maliyet ve masraf yaptığımızı bilelim..

RAPOR ŞEFFAF, ZARAR OLURSA YİNE YAZACAĞIZ

· SORU: Bu rapor tamamıyla şeffaf mı?

· CEVAP: Bakın, zarar, gelir, gider ne varsa onu yazdık. Bir takım rakam oyunları ile başa baş getirebilir miydik? Bu mümkün mü? Mümkün tabii. Ama biz şeffaf olmak adına ne varsa onu yazdık. Eğer önümüzdeki sene de zarar görünse, yine hiç çekinmeden o zararı o rapora yazacağız.

OLİMPİYAT STADI'NA 180 MİLYON TL HARCANDI

· SORU: Son soru. Olimpiyat Stadı’na ne harcama yapıldı.

· CEVAP: Şampiyonlar Ligi finali için 72 bin kişiye çıkardık o stadı. UEFA şart koştu. Yaklaşık KDV dahil 180 milyon TL civarı bir harcama oldu. Ama bir Wembley, bir Stad de France değerinde stadımız oldu.