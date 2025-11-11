MHK Başkanı'na bahis oyunu!

Haberin Devamı

Bugün size futbolun 3 isminden söz edeceğim. İlki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu. Hacıosmanoğlu’nu, Trabzonspor Başkanlığı döneminden bu yana tanıyorum. Birkaç kez telefonla konuştum. Ve sadece bir kez yüz yüze geldik. Başkan seçilmesine de hep mesafeli yaklaştım. Öyle ya, “Hakemi stadyumdan çıkarmayan, ona tutsak muamelesi yapan” biri nasıl TFF Başkanı olurdu!

Bu düşüncemi çok uzun süre muhafaza ettim. Taa ki, ‘bahis’ konusundaki yaklaşımına kadar.

Sayın Hacıosmanoğlu ve yönetimi, 28 Nisan 2024’teki ‘hiç şut atılmayan’ Ankaraspor-Nazilli maçı soruşturmasını derinleştirmese, ‘hakem-futbolcu-yönetici’ üçgenindeki ‘kirli’ bahis düzeni ortaya çıkmayacaktı. Büyük bir cesaretle, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, dimdik durarak operasyonu başlattı. Ve operasyonun sonuna kadar arkasında durdu.

Bahis konusundaki duruşu onun gıyabında hissettiğim tüm olumsuz düşünceleri yerlebir etti.

Sadece bu da değil. İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi Türk futbolu ve ligleri için devrim niteliğinde bir değişimi hayata geçirmek için kolları sıvadı. Bu değişimi açıklamak sayın başkanın kendisinden rol çalmak olur. Umarım kısa sürede hayata geçirirler. Sadece bu iki eylem için bile ona teşekkür borcumuz var.

iNANDIĞI YOLDA YÜRÜYOR ASLA PES ETMiYOR

İkinci isim MHK (Merkez Hakem Kurulu) Başkanı Ferhat Gündoğdu. Biliyorum, bugünlerde herkes onu karşısında. Ben bir hakem uzmanı değilim. Ama Gündoğdu’nun bir yanını takdir ediyorum... Linç boyutuna ulaşan eleştirilere rağmen inandığı yolda yürüyor. Asla pes etmiyor. Ankaraspor-Nazillispor karşılaşması ile TFF’nin gündeme getirdiği bahis iddiaları için TFF yönetimine, “Bu iddialar için önce hakem camiasından başlamalıyız. Başlamalıyız ki, inandırıcılığımız olsun” diyen kendisi. Ve bir üçüncü iddia... Ferhat Gündoğdu’nun futbolla ilgisinin sona erdiği dönemde açılmış bir bahis hesabı var. 10-15 yıllık bir hesap yanılmıyorsam. Hakemler ve bahis iddiasını Sayın Hacıosmanoğlu’nun açıkladığı günün hemen ertesinde, telefonuna bir uyarı mesajı geliyor. MHK Başkanı’nın hesabı aktif hale getirilmeye çalışılmış. Gündoğdu’nun bilgileri ile siteye girmişler ve onun adına bahis oynamaya çalışmışlar. İlgili bahis şirketi ile TFF’nin avukatları devreye girerek bu durumu engelliyorlar. İlginç değil mi?

SPORCULARI iLE iDDiAYA GiRiYOR ÇOCUKLARLA DANS EDiYOR

Ve üçüncü isim Sayın Sadettin Saran. Fenerbahçe’yi nasıl yönetiyor hiçbir bilgim yok. Umarım sportif ve ekonomik açıdan mükemmel bir başkanlık dönemi geçirir.

Ben onun halkla, Fenerbahçelilerle ve sporcularla kurduğu ilişkiyi çok önemsedim.

Sayın Ali Koç’un (ki ekonomik açıdan bu kulübün en büyük şansı oldu. İlerleyen yıllarda bunun hakkını verecektir F.Bahçeliler) ve Aziz Yıldırım’ın üstten bakan, azarlayan ve stres üreten yaklaşımlarının tam tersini hayata geçiriyor. Sporcuları ile iddiaya giriyor, halata tırmanıyor. Sovyetler Birliği’nin politbüro üyeleri gibi soğuk değil! Aksine 8-10 yaşlarındaki taraftarla dans ederek gol sevincini paylaşacak kadar sıcak. Ben, Saran’ın başkanlık tarzını’ çok sevdim.

