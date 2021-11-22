Koç gibi başladı, kendi gibi bitirdi

Bir anlamda Pereira için de test maçıydı. Ya kendisi olacaktı ya da başkan Ali Koç’u dinleyip farklı bir 11 ve formasyonla sahaya çıkacaktı. Pereira ikinci seçeneği tercih etti.

Hem Mesut Özil’e yer açtı hem de 4’lü savunmaya dönerek Ali Koç’un Fenerbahçe TV’de yaptığı açıklamaların paralelinde bir kadroyu sahaya sürdü.

Fenerbahçe kaliteli oyunculara sahip kaliteli bir takım. Ama bir takımda kalite yükselirken, oyuncular ile sistem arasında uyum sağlayamıyorsanız sadece kaliteli oyunculara sahip olmakla kalıyorsanız.

Fenerbahçe’nin sorunu tam da buydu. O zaman takım içinde kartlar yeniden dağıtıldı.

Madem formasyonumuz, planımız kazanmaya yetmiyor, o zaman kaliteli oyuncularımızla kazanalım. 13 haftalık çalışma, sistem

baştan sona değişti dün.

iLK YARIDA iNiSiYATiF FENERBAHÇE’DEYDi

İrfan Can da kadrodaydı, Mesut Özil de... Hatta Sosa da... Oyun başlamadan Fenerbahçe adına soru işaretlerim vardı:

- Bu kadronun, bu orta sahanın kalitesi var, teknikleri mükemmel. Ama ya mücadele gücü? Galatasaray’ın golü gelene kadar da haklıydım. Ama o golden sonra orta alanı tamamen işgal etti sarı lacivertliler. Ve kurdukları baskı ile de kalite farkını ortaya koymaya başladılar.

Her ikili mücadeleye 2-3 futbolcu ile katkı sağladılar. Bu baskı Galatasaray’ın akışkanlığını kesiverdi.

Topa sahip olmaya çalıştılar ama ilk yarı boyunca insiyatifi, tamamen Fenerbahçe’ye bıraktılar.

KEREM, BU SEZONUN PIRLANTASI

· Ama hakkını verelim. Sadece bu gol değil. Galatasaray’ın golü de akıl ve estetik doluydu.

Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşundan önce Feghouli’ye dikkatle bakın.

Öyle bir çapraz koşu yaptı ki, rakip Kerem’in önünü açıverdi. Sonrası gol. kerem demişken ekleyeyim, o bu sezonun pırlantası. Mücadelesiyle, formuyla ve golleriyle.

TELEPATi iLE GELEN GOL

· Her golün bir güzelliği var. Ama İrfan Can-Mesut Özil arasında tek pasla gelen gole şapka çıkardım.

İki oyuncu arasında adeta bir telepati oluştu saniyeler içinde. İrfan Can’ın ayağından çıkan topla, Mesut Özil’in ofsayttan çıkıp, rakip sahaya girişi saniyenin onda biri kadar zaman dilimi içinde oldu. Ve sonra Mesut’un harika vuruşu.. Tek kelimeyle harikaydı. Fenerbahçe’de kalite konuşmaya başlamıştı.

OLAĞANÜSTÜ BiR TEKNiK ADAM CESARETi

· 71. dakikada Fenerbahçe yeniden 3’lü savunmaya döndü.

Topu daha çok rakibe bırakmaya başladılar. Ama oyun akışkanlığı yine onlardaydı.

Her kazandıkları topta rakip kaleye akıyorlardı. Bunu 10 kişi kaldıkları Trabzon maçında da yapabilirlerdi.

Ama o zaman duygularına yenilmişlerdi. Tisserand’ın oyundan atılışı ile birlikte Fatih Terim 2. golcüyü de oyuna aldı.

Ve oyunu bir “Rus ruleti”ne çevirdi. Bu hareket avuçlarım patlayana kadar alkışladığım bir teknik adam cesaretiydi. Ama bu hamle, Galatasaray’ın tüm radarlarını kapadı.

KENDi TERCiHLERi iLE KAZANDILAR-KAYBETTiLER

· Fenerbahçe ile oynuyordunuz.

10 kişi bile kalsa, Fenerbahçe’ye karşı tüm savunma reflekslerini bırakmamalısınız.

Terim bunu göze aldı. Bu cesareti asla eleştirmem. Hatta bir futbol sever olarak desteklerim de... Sonuç mu?

Fatih Terim kendi tercihi ile kaybetti, son 19 dakikada kendisi olarak kazandı Pereira.

MAÇIN ADAMI: KiM MiN-JAE

· Öyle iki önemli gol pozisyonunu önledi ki, inanılmaz.

GOL MÜYDÜ?

· Diagne’nin attığı golü iptal eden Halil Umut Meler haklıydı. Diagne rakibini itti