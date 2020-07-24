Kasımpaşa, şampiyonu çiçekle ve alkışla karşılayacak

Başkanların çoğu Saraç’ı istiyor. Dün sabah Sayın Fatih Saraç’ı aradım:

· Hayırlı olsun Fatih Bey.

Teşekkür ederim ama ben başkanlarımın büyük desteğine ve teveccühüne rağmen başkan adayı değilim ve olmayacağım da.

· Neden?

Mehmet Bey, bu makam için güçlü bir birlikteliğe ihtiyaç var. Kulüpler Birliği tüzüğü vs. gibi konulardan dolayı değil bu kararım. Ben bu birlikteliğin oluşmasını temenni ediyorum. Aksi takdirde sorunların çözümü mümkün olmaz. Büyük camialar bir araya gelsin ve arkasındaki o müthiş gücü birleştirip sorunlara çözüm üretsin istiyorum. Başkan olarak çıkıp medya karşısında söz almak değil amacım. Medyatik olmak için başkan olunmaz.

Sonuç: Saraç, 4 büyük kulübün bu konuda ortak hareket etmesini istiyor. Üstelik taviz vermeden. Onların birlikteliği ancak bir güç oluşturur ve gereken acil kararlar alınabilir düşüncesinde. Çok da haksız sayılmaz.

FEDERASYONLA DEĞİL BİZİMLE KONUŞSUNLAR

Fatih Saraç’ın maç yayınlarından transferlere, Finansal Fair Play uygulamalarından yabancı oyuncu transferine kadar pek çok önerisi var. Dinledikçe, “Fatih Bey, ne olur şu başkanlık teklifini kabul edin” diyesi geliyor insanın.

· Özellikle yayın konusunda tüm diğer başkanlar gibi çok dertli...

- Bir kiralık daireniz var. Kiracınız 1 ay kirayı vermese noterden ihtarname görderirsiniz. Yayıncı bir kuruş ödemeden aylardır maçlarımızı yayınlıyor. Bunun böyle gitmesi mümkün değil.

· Bunun için ne yaptınız?

Biz uluslararası bir şirket olarak baktık BeIN Sports’a. Ama sürekli sözleşme yeniliyoruz. Sözleşmeye attıkları imzayı sürekli yeniliyorlar ve sürekli yeni indirimler ekliyorlar.

· Çözüm?

Turkcell, D-Smart, Türk Telekom, Saran... Ülkemizde pek çok platform var. Maçları bu yayıncılar üzerinden de yayınlayabiliriz. Hatta böyle bir platforma Digitürk de dahil olabilir. Tek bir yayıncıya mahkum değiliz.

· Biraz açar mısınız?

Bu işin muhatabı kulüplerdir. Neden federasyonla pazarlık ediyorlar, gelsinler bizimle konuşsunlar. Mesela Saran grubu yurt dışı yayın haklarını almaya hazır. Niye konuşmuyoruz bunları? Niye biz sadece Digitürk’e mahkum oluyoruz?

100 BİN TL MAAŞ ALIP KATKI YAPAMAYAN KİŞİLERLE OLMAZ BU İŞ

Saraç, Türk futbolunda komple bir yenilenmeden yana. Tesisleşmeden tutun idari kadrolara kadar. Hatta bir adım daha öteye geçiyor ve TFF’nin tamamen profesyonel kadrolardan oluşturulmasını önerecek kadar da cesur ve iddialı düşünceleri var: “Neden genç ve işi, düşüncesi, hayatı futbol olan, futbol dünyasının itibar ettiği isimlerden oluşmasın TFF? Hiçbir başkanı ve ismi itham etmiyorum. Ama işadamları yoğun; onlar işlerinin arasında futbolu yönetiyor. 100 bin TL maaş alıp, futbola katkısı olmayan profesyonellerle olmaz bu iş! Bizim futbolu büyütecek isimlere ihtiyacımız var.

TURGAY CİNER'İN MESAJI

Bu hafta sonu oynanacak Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçını da konuştuk.

Turgay Ciner Bey’i işaret etti: - Dünyada bir şampiyon saha içinde ve dışında nasıl karşılanıyorsa lütfen Başakşehir’i öyle karşılayalım’ talimatını verdi.

· Ne yapacaksınız?

Çiçeklerle ve alkışlarla karşılayacağız Başakşehir’i.

· Yani?..

- Başakşehir sahaya çıkarken futbolcularımızın arasından geçecekler. Ve bizim oyuncularımız da onları alkışlayacaklar.

· Bunu paylaştınız mı Başakşehir Kulübü ile?

Bizden hafta sonunda oynanacak maç için bir talepleri olup olmadığı sorduk. Onlar da teşekkür etti ve bir talepleri olmadığını söylediler.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ NEDEN VERDİK?

Fatih Saraç ile konuşmamız oldukça uzundu. Bazı kısımları yazılmamak kaydıyla gerçekleşti. Pek çok konuda haklı ve ilginç önerileri var:

SEYİRCİSİZ 2020 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ YERİNE SEYİRCİLİ 2021 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ:

Ben buna zafer diye bakmıyorum. Düşünün 8 kulüp gelecekti İstanbul’a bu sene. Barcelona dahil. Ve Türkiye pandemiden etkilenmeyen bir ülke olarak gösterilecekti. Seyircili bir final için mi bundan vazgeçtik?

KULÜP BAŞKANLARI:

Çok büyük hizmet veriyorlar. İnanın görevi bıraksalar futbol yapayalnız kalır. Bu başkanlara lütfen gözümüz gibi bakalım

TFF SÜPER KUPA FİNALİNİN KATAR'A ALINMASI:

Niye Katar? Yol masraflarını bile kulüplerimiz karşılıyor. Bunun bir anlamı var mı? Yayıncı istedi diyorlar. Öyleyse niye masraflar kulüplerden çıkıyor? Birkaç dolar için mi?