İşte Ali Koç ve Fenerbahçe gerçekleri

Fenerbahçe lige havlu attı. Taraftar mutsuz, futbolcu ve yönetim de mutsuz. Öyle bir psikolojiye girdi ki sarı lacivertliler, geçtiğimiz hafta Fatih Çekirge’nin yazdığı gibi, “Haydi Fenerbahçe” ile “Yönetim istifa” sloganları arasında gidip geliyor.

Bir umut arıyor, geleceğe yönelik bir ışık arıyor. Ve o ışığı da Ali Koç ve yönetiminin istifasında görüyor. Hayır, Ali Koç istifa etmeyecek. Tam aksine daha hırslı ve kararlı göreve devam edecek. Bu durumda taraftar bir karar vermeli. Ya istifa sesleri ile kaosu büyütecek ya da beyaz bir sayfa açacak. Ben beyaz bir sayfadan yanayım. Neden mi? Şimdi ona gelelim.

1. YAZI: MESUT AYRILIRSA SAKIN ŞAŞIRMAYIN

Önce Mesut Özil’den başlayayım. Hiç lafı eğip bükmeden de yazayım. Mesut Özil, Fenerbahçe için şu anda bir problem. Kulüple yaşadığı bir sorun yok ama şu ana kadar ne Mesut, ne de Fenerbahçe aradıklarını bulamadı. Mesut sorunu mu yaşıyor? Evet. Bir ülkeye tatile gelmekle o ülkede yaşamak, çalışmak çok faklı. Mesut bu zorluğu aşamadı. Gelecek sezon Mesut, Fenerbahçe’de oynar mı? Bu soruya açıkça, “Evet” diyemiyorum. Haydi daha açık yazayım, “Mesut ayrılırsa, kimse şaşırmasın.”

2. YAZI: MESUT'UN MALİYETİ, GUSTAVO'NUN MALİYETİ

Mesut transferi doğru bir karar mıydı, yanıtım kesinlikle EVET.

1- Fenerbahçe bu hamleyle yıldız transfer etme refleksini yeniden kazandı.

2- Maliyeti mi? Kulübe maliyeti Gustavo’nun aldığı ücret kadar. Sponsorlardan çıkan ücreti tabii ki dahil etmiyorum. Sonuç olarak bir dünya yıldızını bu ücrete oynatmak çok akıllıca bir hamleydi.

3. YAZI: MESUT ÖZİL'İN TÜM SORUNU UYUM

Peki Mesut takım içinde ne yaşadı? En önemli problemi teknik direktör Vitor Pereira’ydı. Mesut 1 yıl futbol oynamadan Fenerbahçe’ye geldi. Pereira, antrenman temposunun takım seviyesinden düşük olduğunu söylüyor, ona 11’de yer vermiyordu. Mesut ise oynadıkça tempo kazanacağını söylüyor, fırsat istiyordu. İkisi de haklıydı ve ikisi de çözüm bulamadı. Gelecek sezon için (Mesut ve diğer transferler için de geçerli bu) çok daha farklı ve akılcı çözümler arayışında yönetim.

4. YAZI: ENSEYİ KARARTMAYIN FENERBAHÇELİLER

· Gelelim en önemli konuya; gelecek sezon ne olacak? Çetin Altan’ın o ünlü deyimini burada anmadan edemeyeceğim.

· Enseyi karartmayın Fenerbahçeliler. Güzel şeyler olacak. Anlatayım. Masada 3 teknik adam seçeneği var. İkisini siz de biliyorsunuz. Alman Joachim Löw ve Portekizli Jorge Jesus.

Üçüncü ismi ben de bilmiyorum. Öğrenemedim. Ama o isim de en az Löw ve Jesus kadar ünlü ve kariyerli bir hoca.

5. YAZI: JOACHIM LÖW, JESUS'TAN JESUS, LÖW'DEN HABERDAR

· Başkan Ali Koç her 3 isimle de konuştu. Bu 3 isim de Koç’un 3 hocayla konuştuğunu biliyor. Yani Löw, Jesus ile Jesus da Löw ile görüşüldüğünü biliyor. Gizli saklı bir şey yok. Kartlar açık oynanıyor. Bu iki tarafın da birbirlerine olan güveni pekiştiren bir hamle. Bir bilgi daha. 3 hoca da devre arası gelmek istemedi. Yeni bir takım, yeni bir proje. Hedef bu. Sadece hocaların değil, Ali Koç yönetiminin de projesi bu.

· 3.5 yıl önce bir hayal kurduk.

· O hayali ve mantaliteyi hayata geçirecek bir isimle anlaşmalıyız.

6. YAZI: PARA KONUSU HİÇ GÜNDEME GELMEDİ

· Bu konuşmalarda şimdiye kadar hiç para konusu açılmadı. Tek kelime bile konuşulmadı. Başkan 3 teknik adamla sadece projelerini konuşuyor. Ali Koç’u ikna edecek proje ve aklı sunan teknik adam Fenerbahçe’nin gelecek sezon hocası olacak. Ya para? O konu ancak final konuşmasında gündeme gelecek.

7. YAZI: BAŞKANI KİM İKNA EDERSE HOCA O

· ‘Bu 3 isimden öne çıkan biri var mı?’ diye sorarsınız, yanıtım ‘Hayır’. Başkanın kafasında, birinci, ikinci, üçüncü alternatif yok. Sadece 3 seçenek var. Ne Löw birinci tercih, ne de diğerleri 2 ya da 3. tercih. Hangisi başkanı ikna ederse, Ali Koç hangisinin çalışma sistemine inanırsa, onunla anlaşacak. Pereira geçtiğimiz sezon F.Bahçe’nin 7. tercihiydi. Konuşması ve heyecanı ile başkanı etkilemişti. Benzer bir tercih de bu sezon bu 3 teknik adam konusunda yaşanacak.

· Not: Bastır parayı getir hocayı gibi bir anlayıştansa bu yöntem çok daha çağdaş ve profesyonelce.

8. YAZI: BU KAFAYLA JOACHIM LÖW GELSE NE YAPACAK Kİ?

· İç sesinizi duyar gibiyim.

· Ey Mehmet Arslan... Bu kafayla Löw gelse ne olacak? Bunu ben de hem kendime hem de Fenerbahçe’deki muhataplarıma sordum. Aldığım yanıtı tırnak içinde yazıyorum:

· Biz Trabzon maçında hata yaptık. Süreci iyi yönetemedik.

· Bu aslında bir itiraf. Ama aynı zamanda bir öz eleştiri. F.Bahçe açısından beni mutlu eden de açıkçası bu. Sanıyorum Ali Koç da aynı düşüncede. Yapılan hatalardan ders almış ve bunları tekrarlamamaya çalışan farklı bir anlayış var. Ne kadarı hayata geçer bilmiyorum. Ama Fenerbahçe ve Ali Koç açısından büyük ve umut veren bir adım.

9. YAZI: OYUNCULARA 'SİZ İŞİNİZE BAKIN' DEMELİYDİK

· Neden başarısız oldu Fenerbahçe? Oyunculara paraları ödendi mi: Evet, tıkır tıkır... Sorun ne peki? Bunun yanıtı yine yönetimde. Bu itirafı tırnak içinde yazmalıyım. Çünkü benim değil, bizzat Fenerbahçe’deki muhatabımın sözleri bunlar:

· Başkan takımı umursamıyor değil. Tam aksine oyuncularla, hocayla bir araya geliyor, konuşuyor.

· Nakit sıkıntısını anında çözüyor.

· Ama bir hata yaptık. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız hakem sıkıntılarını çok gündeme getirdik. Haklı mıydık? Evet.

· Ama oyunculara ‘Siz işinize bakın’ demeliydik.

· Hakem hataları ve oyuncularda oluşan, ‘Yine bizi yakacaklar’ havasını değiştiremedik.

· Bu duygu bizi ligden kopardı. Yazının başında vurguladığım yeni sezona dair beni umutlandıran özeleştiri işte bu. Belli ki megafon olayı herkesin aklını başına getirmiş. Eğer teşhisi doğru koyarsanız, tedaviyi de başarırsınız.

10. YAZI: KOÇ'A 'HAYIR' DİYECEK YÖNETİCİLER VAR MI?

· Ali Koç baskın bir karakter. Fenerbahçe Yönetim Kurulu içinden birinin ona ‘Hayır’ deme cesaretini göstereceğini sanmıyorum. Bu konuyu sordum. Aldığım yanıt netti:

· Ben Ali Koç’um. Başkanım. Benim dediğim olur tavrı asla yok. Konuyu tartışır, ikna ederseniz, size ‘Hayır’ demez. Bu konuya ben yine de temkinli yaklaşıyorum. Sorumluluk alan başkanın karar almasında bir sakınca yok. Ama Ali Koç’un fikirlerine karşı çok karşı çıkıldığı kanaatinde değilim.

11. YAZI: KREDİ KARTI ÖDENMESİ BİR ŞEHİR EFSANESİ

· Sosyal medyada ve fısıltı gazetelerinde seslendirilen bir konu var. Bunu yazmam ne kadar doğru bilmiyorum. Ama alemin bildiği gerçeği de deve kuşu misali kafamı kuma sokup gizleyemem.

· ‘Ali Koç’a nasıl karşı çıksınlar, bazılarının kredi kartını bile o ödüyor...’ Bu yakışıksız ve yazmaya bile utandığım konuyu da sordum muhatabıma. Daha doğrusu sormak zorunda hissettim.

· Asla böyle bir şey yok. Olması da mümkün değil.

12. YAZI: KÜSKÜN VE KIRGIN MI, HIRSLI VE AZİMLİ Mİ?

· İstifa sloganları, protestolar, sosyal medya... Tüm bunlar Ali Koç’u nasıl etkiledi? Fenerbahçe’nin gelecek sezonunu, küskün, kırgın ve hatta dağılmış bir başkan mı planlıyor.

· Hayır tam aksine, motivasyonu yüksek.

· Daha antrenmanlı ve fit bir şekilde çalışıyor.

· Ama arka arkaya yaşanan talihsizliklerin şaşkınlığı da yok değil.

· İlk 2 yılın transfer politikası ile bu sezona bakarsanız, aradaki farkı görebilirsiniz. Aldığım yanıtlar bu. Ali Bey daha da hırslanmış ve bu kez hatalardan ders almış

13. YAZI: 3 HOCA DA 'DEVRE ARASI GELMEM' DEDİ

· Fenerbahçe gibi bir kulübün B planı olmaz mı?

· Pereira gönderilirse, başka bir hoca getirilmez mi?

· Neden İsmail Kartal getirildi. 6 ay sonra gidecek bir hoca otorite kurabilir mi? Sorularım bunlardı. Aldığım yanıtları da yazayım.

PEREIRA'NIN MOTİVASYONU KALMADI

· Ali Bey, Pereira’nın gitmesini istemiyordu. Ama hocanın motivasyonu kalmamıştı. İstemeyerek gönderildi.

· Alternatifler konuşuldu tabii ki. 3 aday da devre arası gelmek istemedi.

· 21 yönetici var F.Bahçe’de. Biri bile böyle bir plan önermez mi?

· Devre arası yeni bir hoca getirmek oyunu değiştirecek bir hamle değildi. Buna karar kılındı.

14. YAZI: NORVEÇ'TE YAŞAYAN 2 BİN 150 FENERBAHÇELİ VAR

· Gelelim Norveç konusuna. #Ali Koç istifa hastagi sosyal medyada gündeme oturunca, Koç’un şu açıklaması tartışma yaratmıştı.

· Ali Koç bırak git’ hashtagi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49,7’si Norveç’ten bot hesap. Onların basında ayakları var, bunlar organize çeteler. Norveç’te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilenen samimi taraftarlarımız da var. Koç’un bu sözleri çok konuşuldu. Ama kimse bu rakamları merak edip sormadı.

BAŞKAN ALİ KOÇ HAKSIZ MI?

· Ben size gerçeği yazayım. O gün sosyal medyada 36 bin civarında #Ali Koç bırak git tweeti atılmış. 36 bin tweet, 14 bin ayrı hesaptan atılmış. Bu 14 bin hesabın yüzde 46’sı yani 6 bin 440’ı bot hesap. Kısaca sahte ve aslında var olmayan hesaplar. 6 bin 440 hesabın yüzde 30’u da Norveç’ten açılmış. Norveç’te aslında var olmayan 2 bin 150 Fenerbahçeli hesap ilginç değil mi? Koç haksız mı?

SONUÇ: ALİ KOÇ'UN İŞİ DAHA ZOR AMA ŞİMDİ DAHA USTA

· 3.5 yıl önce Ali Koç başkan seçildiğinde, Fenerbahçe ve ülke futbolu için çok heyecanlanmıştım. Her geçen gün bu umutlarımı yitirdim. Fenerbahçelilerin büyük bir çoğunluğu da yitirdi. Buna rağmen ‘Ali Koç, Fenerbahçe’nin tek seçeceğidir’ dedim.

DÜŞMAN YARATMA DUYGUSUNU YENMELİ

· Bir şartla: Fenerbahçe’de yönetim anlayışını ve düşman yaratma duygusunu yenecekse. Şimdi o umutları tazeleme görevi Ali Koç’un omuzlarında. Bu kez daha zor. Ama Ali Koç da bu kez daha usta ve daha dinamik.