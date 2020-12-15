Houllier, Liverpool ve Fenerbahçe...

Gerard Houllier... Benim gibi Liverpool tutkunlarının hafızalarından hiç silinmeyen bir teknik adamdı. Olympique Lyon’u şampiyon yaptığı yıl, sezon sonunu göremeden kovulan, Liverpool’u Premier Lig şampiyonu yapamayan ama tam 6 kupa kazandıran “Harika Fransız” dün hayatını kaybetti.

Maradona, Paulo Rossi derken bir bir kaybediyorum futbol kahramanlarımı.

F.BAHÇE iLE iLGiLi ÇÜNKÜ...

Gerard Houiller önemli bir teknik adamdı. Sadece kazandıkları ile değil. Futbola, başkana, teknik adama ve futbolcuya yaklaşımı ile de fark yaratan bir isimdi.

Ölüm haberini aldığımda, aklıma Erol Bulut ve Fenerbahçe geldi. Houllier ile Fenerbahçe’nin ilgisi ne olabilir ki demeyin.. Dinleyin...

Kulüp sahibiyle (başkan) menajer (teknik direktör) arasındaki ilişki kesinlikle hassastır ve kulübün başarılı olma şansı buna bağlıdır. Gerard Houiller bunun takımın performansı üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini anlatıyor:

‘SABIR VE GÜVENE SAHiBiZ’

“Sezon ortasında göreve geldiğim bir kulüpte yaşadığım bir olayı hatırlıyorum. Birkaç maç sonra takımın istenen seviyeye gelmediğini ya da oyuncuların benim için oynamıyor olabileceğini düşünmeye başlamıştım. Özellikle Premier Lig’de oyuncular birçok açıdan menajerleri (teknik direktör) için oynar; bu yüzden ben de birkaç şey değiştirdiğimden benim için oynamadıklarını düşündüm. Hemen

yönetime gidip bu doğrultuda bir şeyler yapmamız gerektiğini söyledim. Bir yönetici ayağa kalkıp şöyle dedi:

Bay Houiller. Dünyanın en kaliteli kulübü değiliz ama iki özel şeye sahibiz. Sabır ve güven. Yapmanız gereken şeyi yapacağınıza güveniyoruz.

Oradan ayrıldıktan sonra teknik ekibime gidip, ‘İşte şimdi maç kazanmaya başlıyoruz’ dedim ve kazanmaya başladık. Yönetim size ne kadar güven aşılarsa siz de takım yönetiminizde o kadar iddialı ve güçlü hale gelirsiniz. Mükemmel bir örnek. Martin O’Neill katılıyor, “Kulüp sahibi ile menajer (teknik direktör) arasındaki ilişki çok önemlidir, kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyorum.”

Bu ilişki menajerlere diğer tüm sorunlardan daha fazla acı verebilir.

The Manager isimli kitaptan.

iNANMIYORLARSA ZOR!

Sanıyorun nereye varacağımı anladınız. Bugünlerde acı çeken teknik adamların başında Erol Bulut geliyor. İşler iyi gitmiyor, takım kaybediyor ve Erol Bulut’un neredeyse teknik adamlığı ve futbol bilgisi sorgulanıyor.

Oyunu okuyamıyor.

Futbolcu tercihleri doğru değil.

Takımın bir taktiği ve oyun planı yok.

Bütün bu konuşulanlar sadece dışarıyı değil, içeriyi, futbol takımını da etkiliyor. Eğer Fenerbahçe yönetimi, Erol Bulut’a inanıyorsa Houiller, onlara taaa gökyüzünden ne yapmaları gerektiğini gösteriyor. Ama onlar da inanmıyorsa Fenerbahçe’nin işi çok zor...

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