×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet ARSLANGörünmeyen ama hissedilen o muazzam bağ!
Mehmet Arslan
Mehmet Arslan
Mehmet ArslanYazarın Tüm Yazıları

Görünmeyen ama hissedilen o muazzam bağ!

#Fenerbahçe#En-Nesyri#Mourinho

Mourinho, ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'yi bambaşka bir takıma dönüştürdü.

Haberin Devamı

Futbolun en güzel yanı skorun/ sonucun bilinmezliği. Galatasaray-Kasımpaşa beraberliğinden sonra bu altın kuralın, Kadıköy’deki Fenerbahçe-Antalya karşılaşmasında geçerli olmayacağı çok açıktı.

1) Galatasaray’ın puan kaybı hem takımda hem de tribünlerde motivasyonu zirveye çıkarmıştı.

2) Mourinho etkisi. Ben de dahil, çoğunluk, Fenerbahçe’nin takım ve bireysel oyuncu becerisinin gelişme göstermediği düşüncesindeydi. Ama itiraf edelim, Mourinho, ligin ikinci yarısı ile birlikte Fenerbahçe’yi, oyun planına sahip, etkili ve ligin en dengeli takımına dönüştürdü.

GÖRÜNMEYEN AMA HiSSEDiLEN BAĞ

3) Antalyaspor kadro derinliğine sahip bir takım değil. 13-14 oyuncu ile mücadele ediyorlar. Emre Belözoğlu’nun seçenekleri çok kısıtlıydı.

O ‘altın kural’ı zihnimde alt üst eden ve Fenerbahçe’yi galibiyete götüren 3 ana etken bunlardı. Bir unsur daha var... Yıllar önce Mesut Özil’e, Real Madrid’deki (birlikte çalışıyorlardı) Mourinho’yu sorduğumda, “O bizi çok rahatlatıyor, hatta güldürüyor” diyerek bir oyuncu olarak sevgisini dile getirmişti. Dzeko’yu ve diğer oyuncuları izlediğimde Mourinho’nun öğrencileri arasında görünmeyen ama hissedilen muazzam bir bağ oluştuğunu düşünüyorum.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınEn-Nesyri, Antalyaspor ağlarını da boş geçmedi Alex de Souzanın ardından Fenerbahçeye bir ilki yaşattıEn-Nesyri, Antalyaspor ağlarını da boş geçmedi! Alex de Souza'nın ardından Fenerbahçe'ye bir ilki yaşattıHaberi görüntüle

EN-NESYRi’NiN HARiKA DÖNÜŞÜMÜ

38 yaşındaki Dzeko’nun müthiş performansını, ilk 10-15 haftada yerden yere vurulan En-Neysri’nin o harika dönüşümünü sadece profesyonellikle açıklayamıyorum çünkü. Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen elbette eleştilerim de var...

Fenerbahçe’nin bireysel olarak rakibe ve topa hamle ritmini geliştirmesi gerekiyor.

Özellikle orta alanda hatalı ve riskli pas istatistiğini minimuma indirmek zorunda.

Rakipten dönen topların geri kazanılması (bu maç hariç) süresini geliştirmeli. Savunmaya kadar koşup topa yeniden sahip olmaya çalışmak takımı hem yoruyor hem rakibe avantaj sağlıyor.

İlk yarı Antalyaspor 2, Fenerbahçe ise 4 faul yaptı. Ve oyun su gibi aktı. Bu istatistiğe bakarak “Temassız oyun” yorumu da yapabiliriz. Ama ben, “Ne mutlu ki sahada hakemi aldatan sahtekâr oyuncu yoktu” demeyi tercih ediyorum.

Haberin Devamı

#Fenerbahçe#En-Nesyri#Mourinho
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Ankara’nın A, B ve C planları hazır

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Zorlu’nun CEO’sunun cezası verilmişti zaten

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Puan farkı artık korkutmuyor!

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Ya barış üçgeni ya da şeytan üçgeni olacak

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Maç geldi gitti, Muslera'nın kurtarışları da yetmedi!

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS
TÜM YAZARLARIMIZ