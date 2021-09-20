Galatasaray’ın sorunları çok ciddi

Eğer büyük bir takımsanız öncelikle sahada taktik olarak çok güçlü olmanız lazım. Aynı zamanda teknik olarak da güçlü olmalı ve iyi bir oyun planına sahip olmalısınız. Bunlar olmadan başarının gelmeyeceğini düşünüyorum, ama bunları ne kadar iyi yaparsanız yapın coşku ve duygu gibi eklemeleri yapamazsınız başarılı olamayacağınızı düşünüyorum. Yani ben akıl ve duyguyu aynı potaya koyanlardanım. Sadece, ‘Hadi aslanlarım, çıkın oynayın!’ diyenlerden de değilim.”

Geçtiğimiz haftalarda Alanyaspor teknik direktörlüğünden ayrılan Çağdaş Atan’ın bu sezon başında verdiği röportajdan bir bölüm okudum size.

· Galatasaray rakibinden taktik olarak güçlü müydü? HAYIR.

· Ya teknik olarak? Yine HAYIR.

· İyi bir oyun planı mı vardı? HAYIR. Peki bu maçı nasıl kazanacaktı? Aslanım, kaplanımla mı?

BÜTÜN SUÇ OYUNCULARDA DEĞiL

Bırakın bu oyuncu kalitesi ve yeteneğini, büyük takımda oynama duygu ve karakterini taşıyan kaç oyuncu vardı?

Bakın bütün suçu oyuncu grubuna atmıyorum. Ben bir teknik adam değilim. Sadece gördüğünü yorumlayan bir futbolseverim. Galatasaray’da ciddi problemler var. Ve Fatih Terim’in varlığı bile bu sorunların çözümü için yeterli olmuyor.

Bir adım daha öteye giderek haddimi aşmak istemem.

Ama yazmalıyım. Belki de Terim’in varlığı problem üretiyor.

Problem üretiyor çünkü, yaptığı her hamle bir sonraki kötü sonucu belirliyor.

TOP KAYIPLARINA DiKKAT ETMELiYDi

Alanyaspor gibi bir ekip ile oynuyorsanız, en temel kuralınız top kaybını en aza indirmek olmalı. Kaybettiğiniz her top size kontratak olarak geri döner. Bunun için de hızlı, olmalı, tempolu oynamalı ve kaybettiğiniz her topu en kısa sürede kazanarak rakibin direncini kırmalısınız. Eğer bunu yaparsanız, hem oyun set hücumuna dönmez hem de onları, onların silahı ile vurursunuz. Hazırlıksız yakalayarak.

Aksi halde başınıza bela aldınız demektir. Bunu yapabilmek için de, bu plana uygun oyuncu kalitesi ve yeteneğine sahip olmalısınız.

Galatasaray’da bu tipte bir oyun anlayışı ve kalitesi var mıydı? Tabii ki HAYIR.

TERiM, ESKi TERiM DEĞiL

· Nasıl mı? 2- 0 geriden 3-2 öne geçen Beşiktaş’ın hocası oyuncu değişiklikleri ile bu muhteşem sonuca ulaşırken, Galatasaray neden bunu gerçekleştiremiyor? Nedeni basit:

- Ya hocanız hatalıdır.

- Ya kadronuz yeterli değildir.

İki halde de aynı sonuca ulaşırsınız.

Fatih Terim, eski Fatih Terim değil. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, bu kadroyu belirleyen, bu oyuncuları isteyen Fatih Terim.

O TEPKiLERiN ESAS HEDEFi FUTBOLCULAR DEĞiLDiR

Umudun bittiği yerde, her şey biter. Umuttur sizi ayakta tutan.

Galatasaray, taraftarına sadece Trabzonspor maçında bu umudu yaşattı. “2-0’dan maç verdik ama iyi oynadık” duygusunu yaşadı.

O maçta kazanmak için Lazio karşısında olduğu gibi ‘muhteşem bir hata’ beklemedi.

Alanya maçında da o umudu yitirdi.

Sayın hocam, bu maçta başta Ömer Bayram olmak üzere futbolculara gösterilen tepki, aslında size gösterilemeyen tepkidir.

RAKiPLERiN HEPSi GEÇEN YILDAN iYi

Geçen yıldan daha iyi Fenerbahçe var.

Geçen yıldan daha güçlü bir Beşiktaş var.

Geçen yıldan daha güzel bir Trabzon var. Ama geçen yıldan da kötü, üstelik transferlere rağmen kötü bir Galatasaray var. Üstelik dünkü gibi, oyun planı, taktiği, coşkusu, duygusu ve gücü olmayan bir Galatasaray.

Ya yani bir yol yapacaksınız ya da yeni bir yol bulacaksınız. Tercih sizin...