Fenerbahçe bu hatayı hep yapıyor

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Hem kulübün hem de teknik adamın bu öfkeli ve sinirli yapısı ister istemez taraftara daha agresif bir takım hayali kurduruyordu. Ama sezon başından bu yana Fenerbahçe’yi hep sakin, hep durağan bir takım olarak izledik. Taraftarın arzu ettiği önde baskı yapan, rakibi bunaltan takım hüviyetinden hep yoksundu Fenerbahçe. Midtjylland önünde ilginç bir dizilişi vardı Fenerbahçe’nin. 1.90 boyunda iki forveti sahadaydı ama onlara top indirecek kanat oyuncuları yoktu. İrfan Can Kahveci kadrodaydı ama sağ kanada İsmail’i devşirmeyi tercih etmişti Mourinho.

YiNE UZUN TOP DENEMELERi

BUNA rağmen beklenenden iyi başladılar oyuna. İlk 25 dakika Fenerbahçe’nin hakimiyetindeydi ama bu hakimiyete rağmen orta alanı yine pas yapmadan/yapamadan uzun toplarla geçiyor, gol bulmaya çalışıyorlardı. Bu 25 dakikanın ardından Fenerbahçe Göztepe ve Samsun maçlarında düştüğü hataya bir kez daha düştü rakibin 3-5 dakika boyunca topa sahip olmasını ve atak tazelemesini engelleyemedi. Sonunda da golü yedi. Kanatlardan orta alandan yeterli desteği alamayan son haftaların golcüsü En-Nesyri’yi en iyi besleyen oyuncu Dzeko oldu. Onun pasıyla En-Nesyri beraberliği getirdi.

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TOPU RAKiBE BIRAKIYORLAR

iKiNCi yarının hemen başında Dzeko’nun golü sonrası yine savunmaya çekildi Fenerbahçe. Savunmada bireysel hataların da önüne geçemediler. Hiç ders almamışçasına, ligde puan kaybettikleri maçların bir tekrarını da Danimarka’da yaşadılar. Bu takımın DNA’sına aykırı savunma futbolu. Ama öne geçtikleri her golden sonra topu rakibe bırakma alışkanlığından da vazgeçmiyorlar. Ve faturayı da epeyce yüksek ödüyorlar.

24. OLARAK PLAY-OFF’A KALMAK BAŞARI DEĞiL UYARIDIR

SEZON başından beri Fenerbahçe’nin sıkıntıları çok açık:

1 - Orta alanda rakibe baskı yapacak fizik güce ve futbol aklına ihtiyaçları var.

2 - Bu güce ve akla sahip olamayınca rakipten dönen toplara da sahip olamıyorlar.

3 - Topu yeniden kazanmak için tekrar geriye koşuyor ve takımın boyunu uzatıp, enerjisini harcıyorlar. 36 takımlı bir ligde 24. olarak playoff’a kalmak Fenerbahçe için bir başarı değil bir uyarıdır. Umarım Anderson Talisca ve diğer yeni transferlerle Fenerbahçe arzu ettiği oyuna kavuşur.