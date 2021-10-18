Dev maçın asıl kazananı patron yönetimi

Eskilerin anlamaya çalıştığı dünya çok basitti. Artık dünyayı bekleyen su kıtlığından, Çin’in dijital emperyalizmine kadar milyonlarca şeyi bilmek gerekiyor. Dünya anlaşılabilirliğini kaybediyor.

Bu sözleri nerede okudun hatırlamıyorum, ama tıpkı dünya gibi futbolda anlaşılabilirliğini kaybediyor.

Bir takımın neden kazandığını ya da kaybettiğini sadece saha içinde oynanan futbola ya da oynayan futbolculara bakarak açıklama dönemi artık eskide kaldı.

ÖZKÖK’ÜN DEDİĞi GiBi

Çok derin daha analizlere ve yönetim modellerine odaklanmanız gerekiyor. Trabzonspor-Fenerbahçe maçını ben bu gözle izledim.

Kazanan aslında bir futbol takımından daha çok sevgili Ertuğrul Özkök’ün deyimiyle “Boss management”ti. Yani patron yönetimi.

ÖZGÜR TAKIMLAR

Trabzonspor ve Fenerbahçe’yi bu sezon öne çıkaran en önemli unsur buydu. İki teknik adam da bu iki camia da her daim eli takımın üstünde olan başkan modelini revize ettiler.

Formayı verenle, parayı veren arasındaki sorumluluk alanlarını çok kalın çizgilerle çizdiler. Yıllardır teknik adamların başında “demoklesin kılıcı” gibi sallanan başkan modeline bu iki takım son verdi. Futbolcu ve teknik adam özgürlüğü ve liderliği bu sezon bu iki takımın performansının temel nedenidir.

Bu satırları maç başlamadan hemen önce yazdım. Maç sonunda da fikrim değişmeyecek.

KIRMIZI KART DÜELLOYU ÖNLEDi MAÇ TEK TARAFLI HALE DÖNDÜ

Ben Premier Lig hayranıyım. Orası benim futbol mabedim. Ama dün bana, “Premier Lig mi, Trabzon- Fenerbahçe maçı mı?” diye sorsalar banko, “Trabzon- Fenerbahçe maçı” derdim. Heyecanı ve temposu yüksek bir maç bekliyordum. Yanılmadım da. Min-Jae Kim’in kırmızı kartına kadar maçın bir düelloya dönüşeceğini hissediyordum. Ama o kırmızı kart bu düelloyu önledi ve maçı tek taraflı hale getirdi. Peki kırmızı kararı doğru mu?.. Faul kararı verilebilir ama arkada Fenerbahçeli bir oyuncu daha var. İkinci sarı kart bana göre ağır bir karar.

PREMiR LiG MÜCADELESiNE HAKEMLER iZiN VERMiYOR

Dedim ya ben bir Premier Lig hayranıyım. Kora kor mücadelenin, topa sertliğin zirve yaptığı bir lig.

O ligdeki mücadelenin, bu ligde oynanmasına hakemler izin vermiyor.

Bunun nedeni de aslında hakemler değil, kulüp başkanlarının yarattığı linç iklimi. Her maç öncesi ve sonrası hakemler hakkında verdikleri

demeç, hakemleri her müdahaleye düdük çalmaya itiyor.

Yani kendilerini koruyor, sorumluluk almıyorlar. Bu linç ortamında ben olsam ben de aynını yapardım.

Kısacası evet, Kim kolunu kullanıyor ve rakibini itiyor. Kolunu kullanıyor omzunu değil.

Yani evet kırmızı kart. Karar doğru.

ALi ŞANSALAN’IN KARARI KADAR KÖTÜ BiR BARAJ

Fenerbahçeliler... Hakem ali Şansalan diyelim ki kusurlu hatalı karar verdi. Ama lütfen yukarıdaki fotoğrafa dikkatle bakın.

Takım baraj kuruyor. Topun başında bakesetas geçmiş. Topun yerden gelme ihtimali yüksek. Yani doğru yapıyorlar ve barajın arkasına Bright osayi-Samuel’i yatırıyorlar.

Peki gol nereden geliyor?

Yerden. Yani Osayi-Samuel’in yattığı yerden. Ali Şansalan’ın kararı kadar kötü bir baraj değil mi bu?

Hadi hakem hatalı. Ya o barajı kuran futbolcular?..

PEREiRA 2. YARIYI TEKNiK ADAMLIK GÖSTERiSiNE ÇEViREBiLiRDi

İkinci yarı Vitor Pereira için bir teknik adamlık gösterisine dönüşebilirdi. Dönüşebilirdi diyorum, çünkü Fenerbahçe’nin fiziksel açıdan 1 kişinin yokluğunu kapatacak bir değişime ihtiyaç vardı. Yani mesut çıkmalı ve daha dinamik bir orta alan oyuncusu oyuna girmeliydi. Böylece oyun dengelenebilir, hatta Fenerbahçe lehine dönebilirdi.

Vitor Pereira bunu tercih etmedi. Oysa 60. Dakikaya kadar Trabzonspor baskılı bir oyun ortaya koyamamış, Fenerbahçe oyunun inisiyatifini ele geçirme şansını yakalamıştı

MAÇA ORTAK OLMAK YERiNE BERABERLiĞE OYNAMAYI SEÇTi

Ama o risk alıp maça ortak olmaktansa, beraberlik için oynamayı tercih etti. İddia ediyorum, fizik gücü rakibine oranla güçlü Fenerbahçe bu maçtan 10 kişi bile galibiyetle çıkabilirdi.

Eğer risk alsaydı.

Eğer Pereria o kararı verseydi.

Eminim tüm Fenerbahçeliler bu değişiklikleri bekledi.

SONUÇ: Fenerbahçe kaybetti diye üzülmemeli. Çünkü iyi bir takımları var. Güçlüler ve istekliler. Bu maçı 11 kişi de kaybedebilirlerdi. Henüz 9. hafta. Kaybedilen bir şey yok

NOT BiR: Gustavo’ya gösterilen kart ile Nwakame’ye gösterilmeyen sarı kart çifte standarttır.

NOT iKi: Abdullah Avcı’nın maç öncesi “Futbolcuları ıslıklamayın” çağrısı aslında bir dramdır.

NOT ÜÇ: Fenerbahçe ve Trabzonspor şu anda bu ligin en iyi iki takımıdır.